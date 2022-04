Gründerzentrum Dachau: „Eine hervorragende Sache!“

Von: Thomas Zimmerly

Spatenstich: Oliver Hill (mit Kindern), Lina Homann, Michael Piller, Ulrich Rosenmüller, Ulrich Lenz, Landrat Stefan Löwl, OB Florian Hartmann, Maximilian Kronschnabl, Stefan Fichtl, Max Kaiser, Andreas Waldmannstetter und Johann Liebl (v.l.). © dn

Dachau bekommt ein Gründerzentrum. Jetzt ist auch der Landkreis als Unterstützer dabei. Doch nicht alle Kreisräte stimmten dafür.

Dachau – Mit Verve hat Maximilian Kaiser im Kreisausschuss für das Gründerzentrum, das am Wettersteinring in Dachau gebaut wird (siehe Kasten), geworben. Und das große Anpreisen des Dachauer Unternehmers hatte Erfolg.

Die Ausschussmitglieder beschlossen bei zwei Gegenstimmen, dass der Kreis das Projekt mit 55 000 Euro für 2023 und dann weitere vier Jahre lang mit bis zu 50 000 Euro jährlich bezuschussen wird. Damit folgt der Kreis der Stadt Dachau, die den gleichen Beschluss fasste – mit dem Zusatz, dass die Stadt das Projekt auch ohne Zutun des Kreises durchgezogen hätte.

Der Kreisausschuss hatte das Thema im Oktober schon mal auf der Agenda. Vor allem wegen der Skepsis zu CSU war es vertagt worden. Für die Christsozialen war die Schaffung eines Zentrums ein haushaltstechnisches Wagnis, rechtlich bedenklich und schlicht ein „Schnellschuss“.

In der jüngsten Sitzung hörte sich das anders an. Laut Fraktionssprecherin Stephanie Burgmaier schlummert im Landkreis ein enormes Potenzial. Und da sei es „wichtig, der kreativen und innovativen Szene ein Zuhause zu geben“. Nichtsdestotrotz pochte die CSU darauf, dass der Zuschuss aus dem Budget der Wirtschaftsförderung gestemmt werde, keine zusätzlichen Ausgaben entstünden und das Projekt auf fünf Jahre begrenzt werde.

Die SPD, die stets für das Zentrum war, forderte nach den Worten von Sprecherin Marianne Klaffki zusätzlich, dass der Landkreis nach zwei, drei Jahren einen Zwischenbericht erhält. Grundsätzlich aber sei das Zentrum eine gute Sache. „Wir haben wahnsinnig viel Potenzial, das wir im Landkreis brach liegen haben“, so Klaffki, „und wir können es uns nicht leisten, diese Talente nicht zu unterstützen.“

Kurz und knackig fiel das Statement der Grünen aus. „Wir finden das eine hervorragende Sache, und wir wollen das voll unterstützen“, so Sprecherin Sabrina Spallek. Einzig die Vertreter der Freien Wähler Landkreis votierten gegen die Unterstützung des Projekts. Dieses sei zweifelsohne eine „Bereicherung“, so Sprecher Michael Reiter.

Aber auch nicht mehr, als „nice to have“. „Wirtschaftlich“, so Altomünsters Bürgermeister, „ist es nicht erforderlich, dass das Landratsamt monetär hier mit einsteigt.“ Daher folgte ein Nein vom ihm und vom Parteikollegen Michael Reindl.

Das Gründerzentrum Dachau Das Gründerzentrum Dachau entsteht im Gewerbegebiet am Wettersteinring. Vergangene Woche erfolgte der erste Spatenstich für den Neubau. Das Gründerzentrum bietet Existenzgründern und Start-ups Büroflächen oder Räume, die von mehreren Unternehmern genutzt werden können – sogenannte Co-Working-Spaces. Für die Räume wird eine Miete von 30 Euro pro Quadratmeter erhoben. Das Zentrum soll eine zentrale Anlaufstelle für Gründer sein und ihnen die Einstiegshürden erleichtern. Zudem stehen Mentoren parat. Die Gründer sollen dabei überdies auf ein Netzwerk zurückgreifen können und von Erfahrungen anderer Start-ups und vom Wissen etablierter Unternehmer profitieren. Träger des neuen Gründerzentrums wird ein gemeinnütziger Verein sein. Die Initiatoren des Projekts sind die Dachauer Unternehmer Maximilian Kaiser, Oliver Hill und Michael Piller. zim

Landrat Stefan Löwl sagte, dass die Kreisverwaltung sowie die Wirtschaftsförderung das Gründerzentrum „grundsätzlich begrüßen“. Nur: Seitens des Kreises könne es lediglich einen „Defizitzuschuss“ geben, der durch Umschichtungen des bestehenden Landkreis-Budgets finanziert werden soll. Man handele nach dem Motto: „Wir machen was Neues, aber es darf nicht mehr kosten.“

Unternehmer Kaiser wiederum verwies darauf, dass sich ein sechsköpfiges Team um die Sponsoren-Akquise kümmert. Und das Team habe bereits „sehr viel Rückenwind verspürt“! Prima findet das Roderich Zauscher (Grüne), der an den klammen Landkreishaushalt dachte und das Schlusswort in der Sitzung an Kaiser richtete: „Wenn Sie dann in Geld schwimmen, können ja Sie den Kreis unterstützen!“