Familien-Terror gegenüber Liebespaar

Eine Mutter hat mithilfe dreier Handlanger ihre Tochter monatelang terrorisiert, nur weil die heute 22-Jährige einen Freund hatte. Die Unterdrückungen mündeten in einem großen Show-Down am Dachauer Bahnhof. Dort wurde der Freund in ein Auto verfrachtet und brutal zusammengeschlagen. Gestern begann der Prozess gegen Mutter und Handlanger vor dem Schöffengericht.

Dachau – Angeklagt sind ein Rentner (62), der mit einem Gehwagen vor Gericht erschien, ein sportlicher Imbiss-Angestellter (41), ein sanfter Riese (43) und nicht zuletzt die Mutter (55), eine finster dreinblickende Dame im schmucken Hosenanzug, die während der langen Verhandlung keine einzige Regung zeigte. Alle vier wohnen in Nürnberg. Der Rentner, der Angestellte, beide Türken, und der Riese, ein Deutscher, müssen sich seit gestern vor dem Dachauer Schöffengericht wegen Freiheitsberaubung, Nötigung und gefährlicher Körperverletzung verantworten. Die Mutter, ebenfalls mit türkischen Wurzeln, soll sie dazu angestiftet haben.

Es geht um eine Geschichte monatelangen Terrors der Mutter und ihrer Handlanger gegenüber ihrer Tochter. Und das nur weil sich die junge Frau Anfang 2015 verliebt hatte – in einen heute 36-jährigen Mann, den sie an ihrer Arbeitsstelle als Verkäuferin in München kennengelernt hatte; auch er stammt aus der Türkei. „Meine Mama war von Anfang an dagegen“, so die heute 22-jährige Tochter. Sie sei deswegen von ihrer „Mama“, dem Rentner und dem Imbiss-Angestellten ständig aufs Übelste beschimpft worden, habe ihr Handy und ihre Hausschlüssel abgeben müssen und nicht einmal mehr in die Arbeit gehen können. „Ich sollte nur zu Hause sein und nichts machen“, so die Tochter.

Doch damit nicht genug. Laut Anklage soll die Mutter ihrem Lebensgefährten, dem Rentner, und ihrem Bekannten, dem Imbiss-Angestellten, vorgegaukelt haben, dass der Freund aus ihrer Wohnung Geld und Gold gestohlen hätte. Zudem soll sie den Arbeitgeber des Freundes angerufen und diesem mitgeteilt haben, dass der 36-Jährige Kinder vergewaltigt hätte. Der Freund verlor daraufhin seinen Job. Doch all die Unterdrückungen, Beleidigungen und Lügen halfen zunächst nichts – die Liebe war stärker. Die Tochter und ihr Freund rissen aus und fanden in Dachau eine Bleibe.

Was dann jedoch laut Anklage geschah, ist an Niederträchtigkeit kaum zu überbieten. Irgendwie schaffte es die Mutter im Juli 2015, ihre Tochter dazu zu überreden, zurück nach Nürnberg zu kommen. Man könne noch mal über alles reden, gaukelte sie der 22-Jährigen vor. Die Tochter solle zum Dachauer Bahnhof kommen, sie werde von ihr dort mit dem Auto abgeholt, meinte die Mutter. Doch die Mutter kam nicht allein. In einem zweiten Wagen lauerten der Rentner, der Imbiss-Angestellte und der Riese, ein Kumpel des Rentners. Wie die Mutter und die Handlanger vermuteten, war auch der Freund mit zum Bahnhof gekommen. Und so konnten sie ihren eigentlichen Plan vollenden. Laut den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft soll zunächst der Imbiss-Angestellte dem Freund eine Ohrfeige verpasst haben. Der Rentner, damals noch ohne Gehwagen unterwegs, soll anschließend den Freund blutig geprügelt und ihn in das Auto des Riesen gezerrt haben. Unter ständigen Schlägen des Rentners ging es zunächst eine Runde durch Dachau und dann weiter in Richtung Nürnberg. Irgendwo auf einem Standstreifen der A 9 soll der Rentner den Freund aus dem Fahrzeug geworfen haben. Die Mutter, die mit der Tochter im zweiten Auto folgte, fuhr den Freund wieder zurück nach Dachau. Dann brauste sie mit der Tochter nach Nürnberg.

Erst drei Monate nach der Tat und einem Selbstmordversuch des Freundes ging die Tochter zur Polizei und erstattete Anzeige. Das Paar ist inzwischen verheiratet und hat einen kleinen Sohn.

Warum er sich denn nicht gewehrt habe, wollte der Vorsitzende Tobias Bauer gestern vom Freund wissen. Das habe er nicht übers Herz gebracht, sagte der Freund, „es ist schließlich die Familie“. Der Prozess wird fortgesetzt.

Thomas Zimmerly