Eine Theaterpremiere in Dachau, bei der alles passt

Theater am Stadtwald spielt „Odel verpflichtet“

Hervorragende Schauspieler, eine sehr gute Regie und ein passendes Stück. Das „Theater am Stadtwald“ begeisterte bei der Premiere des Dreiakters „Odel verpflichtet“.

Dachau – „Odel verpflichtet“, die Komödie in drei Akten der Erfolgsautorin Cornelia Willinger, ist ein beliebtes Stück, in dessen Mittelpunkt der Schweinebauer Quirin Großschädel steht, der in die Welt der Schönen und Reichen eintauchen, ein Schlosshotel eröffnen und sich einen neuen Stammbaum zulegen will. Dabei fährt er allerdings einen „Schlingerkurs zwischen Rachsucht, Eberbalz und Odelgrube“, wie es der BR beschrieb, der das Stück mehrmals ausstrahlte.

Theater am Stadtwald in Dachau bereitet höchst amüsanten Abend

Eine Laientruppe eines lokalen Theaters kann also nicht viel falsch machen, wenn sie ein so beliebtes Stück ins Programm nimmt. Sie kann aber noch eines: es sehr gut machen und seinem Publikum einen wunderbar unterhaltsamen Abend bereiten. So wie es das „Theater am Stadtwald“ unter der Regie von Ernst Konwitschny geschafft hat.

Angefangen vom fantastischen Bühnenbild über die perfekt gewählte Besetzung der Rollen mit Schauspielern, die textsicher, überzeugend und leidenschaftlich auftraten, ohne gekünstelt zu wirken. Die Regie gestaltete das Stück perfekt. Kostüme, Beleuchtung und Sound passten ebenfalls. Die Soffleuse Irene Peter-Konwischny dürfte einen ruhigen Abend gehabt haben. Und wenn nicht, dann hat es das Publikum zumindest nicht bemerkt.

Alle Mitwirkenden wurden vom Publikum oft mit Szenenapplaus bedacht und bekamen einen tosenden Schlussapplaus im leider nicht ganz ausverkauften Saal des ASV Dachau. Denn den hätte die Truppe um Organisator Korbinian Konwitschny bei der Premiere am Samstagabend wirklich verdient gehabt.

Eine Pointe jagt die nächste. Alle Sprüche aufzuzählen, über die sich die Zuschauer köstlich amüsierten, würde diesen Beitrag sprengen. Einen Schauspieler hervorzuheben, wäre ebenfalls nicht nur schwierig, sondern absolut unmöglich. Denn wirklich jeder hatte eine Hauptrolle inne.

Jeder Schauspieler schlüpft in eine Hauptrolle

Angefangen von Bernd Leupold, der im Laufe des Stücks eine Metamorphose vom einfachen Schweinebauern Quirin Großschädel hin zum Möchtegern-Adeligen und wieder zurück durchmacht und seinem verstorbenen Dackel Lumpi mehr hinterher weint als seiner Ex-Frau Eva.

Die Ex verkörpert Marion Peccolo, die sich auf eine kurze Liaison mit dem Grafensohn Edgar von Hackenstein einlässt und nach 17 Jahren Plackerei in der Brauereigaststätte – „17 Jahr’ Unterdrückung hom endlich a End“ – das vornehme Leben und das Golfspielen für sich entdeckt. Eine Verwandlung „vom Aschenputtel zum Burgfräulein“ sozusagen.

Der erwähnte schnöselige und verwöhnte Grafensohn Edgar wird hervorragend gespielt von Alexander Langer, der auch sein Talent am Klavier samt Gesang in dem Stück unter Beweis stellen kann.

In die Rolle seiner Mutter, der Gräfin Odette von Hackenstein, schlüpft Monika Trejo-Lidl. Unglaublich, was die Laiendarstellerin an dem Abend abliefert.

+ Freute sich über die gelungene Premiere: das Ensemble des „Theaters am Stadtwald“. © Simone Wester

In nichts steht ihr dabei Christina Weidlich nach, die die gute Seele des Betriebs von Quirin verkörpert und vom Publikum am Schluss für ihre Rolle als „Linde“ einen lauten Extra-Applaus bekommt. Was Weidlich da an trockenem Humor abliefert, ist einfach genial.

Vom Bettler zum Butler mutiert an diesem Abend der Flaschensammler Einstein, dargestellt von Herbert Thurner, der bei Linde mit Flaschenpfand statt mit Geld bezahlt und schließlich zum Butler des Schweinebauern aufsteigt.

Und natürlich nicht zu vergessen Heinz Dietz als Dorfpfarrer Hochholzer, der mit Gottes Beistand versucht, das Chaos im Griff zu behalten.

Vor den drei Akten spielen jeweils die Jagdhornbläser „Taraxacum Waldheim“ auf.

Wer wissen möchte, ob Quirin vom Schweinebauern zum Schlosshotelbesitzer wird, ob die Liaison von Eva und Edgar hält und ob die Gräfin ihre Interessen durchsetzen kann, hat dazu noch einige Gelegenheiten.

Weitere Aufführungen sind am Freitag, 23. September, 20 Uhr, Sonntag, 25. September, 18.30 Uhr, Freitag, 30. September, 20 Uhr, Samstag, 1. Oktober, 20 Uhr, Freitag, 7. Oktober, 20 Uhr und am Samstag, 8. Oktober, 20 Uhr. Karten kosten 12,50 Euro. Reserviert werden können sie telefonisch über die Geschäftsstelle des ASV Dachau unter 0 81 31/5 68 10 oder per E-Mail an theater@asv-dachau.de.

