Bellissima Figura dank Reiseschärpe

Weil der OB in der Partnerstadt Fondi das Tragen der schweren Amtskette Nackenschmerzen bescherte, hat sich das Bündnis für Dachau etwas einfallen lassen - und dem OB eine Schärpe anfertigen lassen.

Dachau – Bei der Weihnachtsfeier des Stadtrats im Schloss ging es heuer besonders festlich zu. Grund: Die Partnergemeinde Fondi hatte – was Feierlichkeiten betrifft – im Sommer die „Benchmark ziemlich hoch gelegt“, wie Stadtrat Bernhard Sturm es formulierte. Zur Feier des 20-jährigen Bestehens der Städtefreundschaft hatte ein Fest das andere gejagt – und immer mitten drin mit seiner schicken Schärpe: Fondis Bürgermeister Salvatore de Meo. Klar, Oberbürgermeister Florian Hartmann hatte mit seiner Amtskette nicht weniger würdevoll ausgesehen. Allerdings, so erinnerte sich Sturm, habe der OB nach viertägigen Feier-Marathon in Fondi am Ende doch über Nackenprobleme geklagt: Die Amtskette sei schon verdammt schwer...

Dass der OB in Zukunft beschwerdefrei feiern kann und gleichzeitig – Dachau könnte in Zukunft ja noch weitere Partnerstädte bekommen – auch mit leichtem Gepäck reisen kann, schenkte ihm das Bündnis für Dachau eine Reiseschärpe. Optisch ein wenig an das Stück Stoff erinnernd, das sich Siegerinnen von Misswahlen regelmäßig überstreifen, mache der OB mit seiner Reiseschärpe gleich noch bellissima figura, so Sturm. Die übrigen Stadträte sahen es ähnlich: „Die Italiener mögen vielleicht besser kochen können. Aber in Sachen Schärpe, da machen sie uns nix mehr vor!“