Einen Moment unaufmerksam

Bei einem Auffahrunfall in Dachau gab es drei Verletzte zu beklagen.

Dachau – Eine 18-jährige Karlsfelderin war am Dienstag gegen 18.15 Uhr mit ihrem VW Touran auf der Theodor-Heuss-Straße in Richtung Schleißheimer Straße unterwegs. Kurz nach der Wallbergstraße ermöglichte eine vor dem Touran fahrende Verkehrsteilnehmerin einer Radlerin die Überquerung der Theodor-Heuss-Straße an einer Verkehrsinsel.

Die 18-Jährige bemerkte dies und bremste ihr Fahrzeug ab. Eine nachfolgende 18-jährige VW-Up-Fahrerin aus Dachau aber reagierte zu spät und fuhr auf den Touran auf. Die Up-Fahrerin kam mit schweren Verletzungen ins Klinikum Fürstenfeldbruck, die Touran-Lenkerin und ihre 17-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Die beiden VW mussten abgeschleppt werden. Laut Polizei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 7000 Euro.

Für Unfallaufnahme und Bergung wurde die Theodor-Heuss-Straße in beide Richtungen kurzfristig gesperrt.

pid