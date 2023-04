„Einer muss ja für den Schaden haften“: Autofahrer will Poller-Hersteller verklagen

Von: Stefanie Zipfer

Wegen eines Unfalls ist die Polleranlage am Schlossberg seit Februar nicht in Betrieb. Einer der beiden Poller wurde von einem Auto so stark beschädigt, dass er ausgewechselt werden muss. Eine rote Holzplatte deckt die Stelle ab. © hab

Das Landgericht hat gestern die Klage eines 26-Jährigen Münchners gegen die Stadt Dachau auf Schadensersatz abgewiesen. In dem Streit ging es – wieder einmal – um einen Unfall an der Polleranlage am Schlossberg. Der junge Autofahrer will nun den Poller-Hersteller für den Schaden an seinem BMW haftbar machen.

Dachau – Immer wieder kam es in den vergangenen Jahren zu Unfällen an der Polleranlage am Schlossberg. Die Verunfallten schildern die Vorgänge dabei immer gleich: Sie seien nichtsahnend in den Abendstunden den Schlossberg hinab gefahren und plötzlich – wie aus dem Nichts – sei einer der beiden Poller hoch und gegen ihr Auto gefahren.

Die Stadt sagt dagegen: Nein, das kann nicht sein. Die Anlage, die aus zwei im Boden versenkbaren Pollern besteht und die immer zwischen 23 Uhr abends und 5 Uhr morgens aktiviert sind, arbeite zuverlässig. Wenn dort also Unfälle passierten, liege das an den Autofahrern.

Gericht weißt Klage ab

Um diese Sicht zu beweisen, bemüht sich die Stadtverwaltung seit Monaten um die Erlaubnis, die Stelle mit Videokameras überwachen zu dürfen. Der Landesbeauftragte für Datenschutz aber lehnte bislang stets ab. Das öffentliche Interesse sei in diesem Fall nicht groß genug, so – zusammengefasst – die Begründung.

Dabei ist der Schaden enorm. Nicht nur werden durch die Unfälle die Autos sowie die Poller beschädigt – seit einem schweren Rempler im Februar ist die Anlage aktuell nicht in Betrieb. Sondern es entstehen auch enorme Anwalts- und Gerichtskosten. Zwei Mal musste sich das Münchner Landgericht bereits mit der Sache beschäftigen.

So wies das Gericht im vergangenen November die Klage eines Münchners ab, dessen Sohn mit seinem Auto an der Polleranlage im Herbst 2021 verunfallt war und der deshalb Schadensersatz gefordert hatte.

Gestern wurde dann eine weitere Klage auf Schadensersatz abgewiesen; in diesem Fall hatte ein 26-jähriger Münchner angegeben, im August 2021 von einem unvermittelt hochfahrenden Poller überrascht worden zu sein. Der Schaden an seinem BMW: 10 000 Euro.

Stadt präsentiert Wartungsprotokolle und Videos

Bei beiden Verhandlungen hatte die Stadt Wartungsprotokolle und Videos präsentiert, die die Funktionstüchtigkeit der im November 2019 in Betrieb genommenen Anlage beweisen sollten. Demnach verhindere die Polleranlage ab 23 Uhr, dass Autos auf den Schlossplatz fahren. Hinabfahrende Autos könnten aber passieren, indem beide Poller – gleichzeitig – im Boden versenkt würden. Die Anlage sei zudem so programmiert, dass wenn sich ein Auto über den Pollern befinde, diese gar nicht hochfahren könnten. Die einzige Erklärung für die Unfälle sei daher, dass Autofahrer nach 23 Uhr versuchten, die Poller auszutricksen: Einer nähert sich von oben den Pollern, diese fahren in den Boden, und ein von unten kommender Autofahrer nutzt dies, um schnell noch nach oben zu kommen. Auch Anwohner des Schlossbergs hatten schon von „Mutproben“ dieser Art berichtet.

Wie genau die Unfälle zustande kamen, wollte das Landgericht aber nicht bewerten. Im gestrigen Urteil der 11. Zivilkammer des Landgerichts München II heißt es nur, dass der Kläger, also der BMW-Fahrer, eine „Verletzung der Verkehrssicherungspflicht durch die Beklagte“, also die Stadt, nicht habe nachweisen können. Zudem könne vom Verkehrssicherungspflichtigen, also der Stadt, „nicht verlangt werden, dass die Straße völlig gefahrlos ist“. Von der Stadt „kann und muss damit nur verlangt werden, dass die Anlage fachmännisch installiert, regelmäßig kontrolliert und gewartet wird“. Laut Urteil „ist dies nach der durchgeführten Beweisaufnahme zur Überzeugung des Gerichtes nachgewiesen“.

Anwalt will den Hersteller der Poller verklagen

Ein Schlussstrich ist damit aber immer noch nicht gezogen. Denn Rechtsanwalt Jürgen Krüger aus Indersdorf, der beide junge Männer verteidigt, ist weiter überzeugt, dass seine Mandanten keine Schuld an den Unfällen trifft. Sollte das Oberlandesgericht beide Urteile zugunsten der Stadt bestätigen, werde er daher – als nächsten Schritt – den Hersteller der Poller verklagen. „Einer muss ja dafür haften“, erklärt er. Denn dass die Anlage „technisch nicht ausgereift ist“, steht für ihn außer Frage.

Was Krüger dabei besonders ärgert, ist das von der Stadt gezeichnete Bild der Unfallfahrer: jung und männlich. Denn, so fragt er: „Wer soll denn am Abend sonst in der Dachauer Altstadt unterwegs sein, wenn nicht junge Leute?“