„Eines Rechtsstaats unwürdig!“

Helferkreise aus dem Landkreis Dachau reagieren auf Abschiebung von Moussa Nomoko

Die Abschiebung von Moussa Nomoko sorgt weiter für Kritik. Jetzt machen auch die Helferkreise aus dem Landkreis Dachau dem Landratsamt schwere Vorwürfe.

Dachau - Die Helferkreise im Landkreis haben sich in einem offenen Brief an Landrat Stefan Löwl gewandt. Sie seien entsetzt von Handlungsweisen, die einem Rechtsstaat unwürdig seien, wie nicht sahnende Flüchtlinge ins Ausländeramt vorzuladen, um sie leichter abschieben zu können.

Die Abschiebung eines gut integrierten Geflüchteten hat im Landkreis hohe Wellen geschlagen. Moussa Nomoko (27) war bei einem Gesprächstermin im Dachauer Landratsamt von der Polizei in Handschellen abgeführt und noch am selben Abend in nach Mali abgeschoben worden (wir haben mehrfach berichtet). Nomoko lebte seit acht Jahren in Deutschland, hatte zuletzt eine eigene Wohnung und arbeitete bei der Bäckerei Polz in Ampermoching, wo er sehr geschätzt war.

Viele Menschen im Landkreis – aber vor allem die Helferkreise – sind entsetzt über das Vorgehen des Dachauer Landratsamts. Sie stellten zudem seit einiger Zeit einen Verhaltenswechsel in der Behörde fest – früher hätte die Behörde versucht, rechtliche, wirtschaftliche und humanitäre Aspekte in Einklang zu bringen. Jetzt sei es sogar so weit, dass Ehrenamtliche in der Behörde auch persönlich angegangen werden.

Den Helferkreismitgliedern gehe es nicht darum, „Gesetze nicht anzuwenden, sondern rechtliche Möglichkeiten zu nutzen“. Nach einem Treffen aller Helferkreise vergangenen Mittwoch haben Stefan Haas, Heinrich Fitger und Dr. Joachim Jacob im Namen der Helferkreise im Landkreis ihre Kritik in einem offenen Brief zusammengefasst, aus dem die Dachauer Nachrichten zitieren:

„Seit einiger Zeit sind wir mehr und mehr irritiert durch die zunehmend rücksichtslose Weise, wie jahrelange erfolgreiche Integrationsbemühungen der Geflüchteten sowie der Helferkreise und der Caritas missachtet und zunichtegemacht werden. Wir sehen mit Entsetzen Handlungsweisen, die eines Rechtsstaates unwürdig sind.

■ Geflüchtete ohne Angabe von Gründen ins Ausländeramt einzubestellen, um diese dort durch die Polizei besser abholen lassen zu können, zeichnet in der Öffentlichkeit ein fatales Bild.

■ Mit einem solchen Verwaltungshandeln kann kein Vertrauen von zugewanderten Menschen in einen Rechtsstaat und seine Behörden aufgebaut werden. Im Gegenteil: Es zerstört das Verhältnis zum Landratsamt und erzeugt Angst, die Behörde überhaupt aufzusuchen. Dies ist gefährlich, unnötig und verhindert die selbstverständliche Vertrauensbasis, auf die eine Dienststelle in einem Rechtsstaat angewiesen ist.

■ Wenn Verfahren noch nicht abgeschlossen sind, sei es, dass die Fälle noch bei der Härtefallkommission liegen oder Gerichtsverfahren laufen, müssen Abschiebungen bis zum bestands- bzw. rechtskräftigen Abschluss des Verwaltungs- bzw. Gerichtsverfahrens ausgesetzt werden.

■ Es mutet insoweit äußerst zynisch an, wenn die Abgeschobenen darauf verwiesen werden, aus ihrem Heimatland heraus bei deutschen Behörden und Gerichten Rechtsmittel einzulegen.

■ Bei Abschiebungen oder dem Entzug der Arbeitserlaubnis werden Integrationsleistungen der Betroffenen immer weniger berücksichtigt.

■ Es werden seitens des Landratsamtes Strafanzeigen erstattet, ohne den Geflüchteten vorab eine Gelegenheit zu geben, evtl. Unstimmigkeiten im Rahmen des Verwaltungsverfahrens aus dem Weg zu räumen. So werden aus geflüchteten Menschen Straftäter gemacht, um Arbeits- und/oder Aufenthaltserlaubnisse gesetzlich auszuschließen und die Menschen leichter abschieben zu können.

■ Die Dachauer Wirtschaft und das Handwerk sind in vielen Fällen auf die Erwerbstätigkeit von Geflüchteten angewiesen. Dafür braucht sie Sicherheit, denn für viele von Geflüchteten verrichtete Arbeiten sind auf dem regionalen Arbeitsmarkt keine Kräfte zu finden. Es ist deshalb auch abwegig, auf angeblich nicht ausreichende Deutsch- oder Fachkenntnisse zu verweisen, wenn diese für die betreffende Arbeit gar nicht nötig sind, wie selbst die Arbeitgeber sagen, denen doch an ausreichender Qualifikation ihrer Arbeitskräfte vor allem gelegen sein müsste.

■ Ihre Aussage „Wer einen Pass will, bekommt ihn auch“ entspricht nachweislich nicht der Realität und negiert die praktischen Probleme. In einigen Fällen kann die Nationalität nicht eindeutig geklärt werden, Geburtsunterlagen sind nicht zu bekommen, die Kosten sind wesentlich höher als offiziell angegeben und für den Antragsteller unerschwinglich, im Fall des Irans besteht die Möglichkeit einer Gefährdung der Angehörigen in der Heimat. Auch wird nicht berücksichtigt, dass viele Geflüchtete befürchten, nach Klärung der Identität abgeschoben zu werden. Seitens des Ausländeramtes wird regelmäßig betont, dass Vertrauen in die Behörde ein wichtiger Bestandteil der Integration wäre. Gerade dieses Vertrauen lässt sich jedoch mit dem derzeitigen Verwaltungshandeln nicht gewinnen!

Insbesondere aus all diesen Gründen erscheint es uns dringend geboten, innezuhalten und das Verwaltungshandeln des Landratsamts vor allem auf humanitäre Gesichtspunkte hin auf den Prüfstand zu stellen. Es ist uns sehr daran gelegen, dass es wieder zu einem konstruktiven Dialog des Landratsamtes mit allen Bürgerinnen und Bürgern Dachaus kommt. Denn wir alle sind der Zukunft des Landkreises und seiner Menschen verpflichtet!“ dn