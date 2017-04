Feuerwehrhelfer retten Person bei Küchenbrand

Eine Person ist bei einem Küchenbrand am Dienstagnachmittag in Dachau verletzt worden. Die Feuerwehren konnten das Feuer innerhalb weniger Minuten löschen.

Dachau - Am Dienstag um 15.22 Uhr wurden die Freiwilligen Feuerwehren aus Dachau, Pellheim und Karlsfeld in die Veltenstraße in Dachau alarmiert, wie die Feuerwehr Dachau mitteilte. Aus bislang unbekannter Ursache war es zu einem Küchenbrand im ersten Obergeschoss gekommen. Ein Atemschutztrupp drang in das Gebäude ein, rettete eine Person und übergab sie dem Rettungsdienst.

Das Feuer war innerhalb weniger Minuten gelöscht. Das Gebäude wurde anschließend noch belüftet und die eingesetzten Feuerwehren rückten nach und nach ab, die letzten um 16.18 Uhr. Nach einer Stunde erfolgte eine Brandnachschau bei der keine Feststellungen gemacht wurden.

dn