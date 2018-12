Es darf ruhig mehr Stoff sein

Die EU-Staaten wollen Wegwerfprodukte aus Plastik verbieten, die Dänen darüber hinaus dünne Plastiktüten aus Lebensmittelmärkten verbannen. Was denken Einzelhändler aus dem Dachauer Land über umweltschädliche Verpackungen?

Am Mittwoch lief es über die Ticker der Nachrichtendienste: Unterhändler des Europaparlaments und der EU-Staaten hatten sich am Morgen darauf geeinigt, Plastikteller, Trinkhalme und andere Wegwerfprodukte aus Kunststoff zu verbieten. Die Regelung soll – wenn EU-Parlament und Mitgliedsstaaten zustimmen – Anfang 2021 in Kraft treten. Parallel dazu möchte die dänische Regierung dünne Plastiktüten aus dem Handel verbannen. Ziel der Skandinavier ist es, den Konsum von Tragetaschen im Land bis 2023 um 50 Prozent zu reduzieren. Die Dachauer Nachrichtenwollten wissen, wie es Einzelhändler im Dachauer Land mit den umweltschädlichen Verpackungen halten.

Die Metzgerei Braun aus Wiedenzhausen bietet ihren Kunden sowohl Stofftaschen als auch Plastiktüten an. „Wir versuchen aber, den Anteil der Plastiktüten zu reduzieren“, betont Inhaber Werner Braun. Gemäß Braun verlassen die Metzgerei pro Tag 150 Stofftaschen und (noch) 50 Plastiktüten. „Als Partner des Umweltpaktes Bayern engagieren wir uns für den umweltbewussten Handel und versuchen, unser Umweltbewusstsein an die Kunden weiterzugeben“, so der Obermeister der Metzgerinnung Dachau-Freising. Oftmals könnten Kunden aber nicht davon überzeugt werden, sich für die nachhaltige Alternative zu entscheiden.

Hierfür sind aus Brauns Sicht Eingriffe der Bundesregierung notwendig, die zum Beispiel die Besteuerung von Verpackungsmaterial regeln. Auf diese Weise könnte der Weg für Plastik auf den Markt schwieriger werden. Zudem müssten laut Braun vor allem günstige oder sogar kostenlose Stofftaschen aus Naturfasern angeboten werden.

Günter Mairhörmann, Marketingchef bei der Genossenschaft Fairhandelshaus Bayern mit Verkaufsstellen in Dachau und Haimhausen, berichtet über den Umgang mit Tüten in seiner Filiale: „Wir stellen schon seit mehr als fünf Jahren keine Plastiktüten mehr zur Verfügung. Stattdessen können die Kunden beim Kauf eine Papiertüte zum Transport erhalten. Wichtig ist es, eine qualitativ hochwertige Alternative zu bieten. Das Material muss reißfest und stabil sein.“

Ein weiterer Punkt sei, dass der Kunde aus Gleichgültigkeit, unabhängig vom Preis, Plastiktüten kaufe, so Mairhörmann. Deswegen sei es notwendig, den Verbraucher für die Folgen seines Plastikverbrauchs zu sensibilisieren. Mit Hilfe von Kampagnen des Staates oder öffentliche Institutionen, die eine große Masse erreichten, müsse ein Bewusstsein für Plastikverbrauch erzeugt werden.

Eine ähnliche Sichtweise wie Mairhörmann hat Diana Böttcher, Filialleiterin des Edeka in der Münchner Straße in Dachau. Plastiktüten seien in ihrem Geschäft kaum wegzudenken. Eine Tüte koste 10 Cent – ein Preis, der die Kunden gleichgültig werden ließe. Oftmals seien die Kunden einfach zu faul, ihre eigenen Tüten mitzubringen oder zu kleinlich, um 15 oder 20 Cent mehr für Mehrweg- beziehungsweise Stofftaschen zu bezahlen, so Böttcher. Im Übrigen spricht sich die Filialleiterin für ein allgemeines Verbot von Plastiktüten im Einzelhandel aus. Ihre Forderung daher: Man müsse für mehr Umweltbewusstsein in den Köpfen der Leute sorgen. Nadine Morgenbrod