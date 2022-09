Eissaison findet regulär statt - Nicht-Betrieb würde die Stadt mehr kosten als der Betrieb

Der Nicht-Betrieb würde die Stadt mehr kosten als der Betrieb: die Kunsteisbahn. © Habschied

Gute Nachrichten für die Eissportfreunde im Landkreis. Die Dachauer Kunsteisbahn soll, trotz Energiekrise, auch im kommenden Winter betrieben werden. Die Stadträte im Ausschuss waren sich mehrheitlich einig, dass Eislaufen wichtig für Breiten- wie Vereinssportler sei. Hinzu kommt: Eine Absage der Eissaison würde zwar Energie sparen, aber kein Geld.

Dachau – Dass vieles zunächst einfacher klingt als es dann in der Umsetzung ist, zeigt das Beispiel der Dachauer Kunsteisbahn. In Zeiten knapper Kassen bei der Stadt und möglicherweise leerer Gasspeicher im Land hielten es manche für eine tolle Idee, einfach die Eislaufsaison 2022/2023 auf der Dachauer Kunsteisbahn ausfallen zu lassen. Eine Absage, so die Rechnung, würde gleichzeitig Energie und Geld sparen.

Nichtbetrieb käme 5000 Euro teurer

Mitnichten, wie die Verwaltung den Stadträten am Dienstag im Haupt- und Finanzausschuss vorrechnete. Aufgrund der hohen Wartungs-, Reinigungs- und Personalkosten sowie entfallender Einnahmen würde der Nicht-Betrieb der Eisbahn die Stadt am Ende sogar 5000 Euro mehr kosten als ihr Betrieb. Der immaterielle Preis, den die Freizeitnutzer und Eissportvereine für die Absage zahlen müssen, sei ohnehin nicht zu beziffern.

Das einzige, was eine Nicht-Öffnung der Kunsteisbahn brächte, ist laut Verwaltung ein – wenn auch überschaubarer – „Beitrag zur Sicherung der gesamtwirtschaftlichen Energieversorgung und Entschärfung der angespannten Lage auf den Energiemärkten durch den Minderverbrauch an Strom und Gas“.

Sportreferent Dietz: „Absage geht gar nicht“

Bis auf Luise Krispenz (Grüne) waren sich die Räte daher einig, im Sinne der Gesundheit und Lebensqualität der Dachauer Bevölkerung die Eisbahn auch in diesem Winter zu öffnen. Sportreferent Günter Dietz (CSU) fasste es so zusammen: „Wenn man sieht, was da immer los ist! Da kommen Familien, der Schulsport, der ESV.“ Eine Absage der Eissaison, so Dietz, gehe daher „gar nicht“!

Ganz geschlagen geben wollten sich Krispenz und ihr Grüner-Kollege Richard Seidl aber dennoch nicht. Schließlich gehe es angesichts der Energiekrise auch um Symbolik: „Alle reden vom Energiesparen. Nur wir als Stadt schränken uns nicht ein.“ Seidls Vorschlag daher: Die Umkleidekabinen sollten zwar geöffnet, aber nur minimalst – sprich auf Frostschutztemperatur – beheizt werden. Schließlich sei es „nicht so ein drastischer Eingriff, wenn man zum Schuhwechseln keine Heizung hat“.

SPD-Rätin Christa Keimerl aber erinnerte daran, dass gerade beim Spielbetrieb auch Mannschaften von außerhalb kämen. „Die müssten sich dann im kalten Raum umziehen und nach dem Spiel wieder.“ Auch der für Sport im Rathaus zuständige Amtsleiter Markus Haberl bezweifelte, ob es energetisch viel bringen würde, etwa für den öffentlichen Lauf die Heizung aus- und für die Sportbewerbe wieder einzuschalten.

OB kritisiert Grüne

Seidls neuer Vorschlag, die Heizung zwar für alle einzuschalten, aber dann bitte auf maximal 18 Grad, führte dann bei Oberbürgermeister Florian Hartmann, der sich die Diskussion bis dahin ruhig angehört hatte, zu einem kleinen Ausbruch: „Das stellen Sie sich so leicht vor“, schimpfte er. Nicht nur an der Kunsteisbahn, sondern auch in anderen öffentlichen Gebäuden arbeite man mit „Uralt-Heizungen. Verabschieden Sie sich von dem Gedanken, dass wir überall topmodern ausgestattet sind und nur ,1’ und ,8’ irgendwo eintippen müssen“! Und trotzdem bemühe sich die Stadt – und zwar immer schon – Heizkosten zu sparen: „Wir hatten ja vorher auch nicht 28 Grad und gesagt: Die Energie ist uns wurscht!“ Amtsleiter Haberl sagte den beiden Grünen Seidl und Krispenz daher am Ende zu, zumindest zu „versuchen, die Temperatur auf 18 Grad runterzufahren“.

Aussegnungshalle am Waldfriedhof bleibt bei Trauerfeiern beheizt Auch die Idee, die Aussegnungshalle am Dachauer Waldfriedhof nicht mehr beziehungsweise nur minimal im Frostschutzmodus zu heizen und so Energie zu sparen, wurde am Dienstag im Haupt- und Finanzausschuss besprochen. Einstimmiges Ergebnis: Nein, die Halle soll – wie es ohnehin schon Usus ist – minimal auf Frostschutz und bei Trauerfeiern „normal“ beheizt werden. Dies sei, so fand unter anderen SPD-Stadträtin Christa Keimerl, „gerade für die älteren Bürger wichtig“.

Eine völlige Stilllegung der Heizung wäre wegen drohender Frostschäden laut Verwaltung technisch ohnehin nicht möglich gewesen.

