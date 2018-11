Sie sind da, wenn andere sterben müssen - Dachauer Hospizbegleiter erzählen von ihrer Arbeit

Der Tod macht ihr keine Angst. Evelyn Dieckmann (71) begleitet Menschen in der letzten Phase ihres Lebens. Bei ihrer ehrenamtlichen Arbeit beim Elisabeth-Hospizverein Dachau hat sie auch viel von ihren Patienten gelernt: Das Leben ist zu wertvoll, um nicht auf sein Herz zu hören.

Dachau– Heute will sie keine Geschichte hören. Heute will sie auch nicht spazieren gehen. Evelyn Dieckmann ist noch gar nicht richtig zur Tür rein, da merkt sie schon: Heute ist kein guter Tag für Margot (Name der Patientin geändert). Aber das macht nichts. Denn dafür ist Evelyn Dieckmann da. Damit gute Tage noch besser werden und schlechte Tage nicht ganz so grau sind. Margot wohnt im Pflegeheim und liegt im Sterben, Dieckmann ist ihre Hospizbegleiterin.

Es gibt Menschen, die können gar nicht genug Abstand von Tod und Trauer haben. Nicht Evelyn Dieckmann. Seit 12 Jahren engagiert sie sich im Elisabeth-Hospizverein in Dachau. Ein paar Zeilen in der Zeitung, so kam sie dazu. Dieckmann las damals die Notiz, dass wieder ein Grundseminar zur Sterbebegleitung beginnt. Sie fühlte sich sofort angesprochen. Wieso, kann sie heute nicht mehr sagen – so wie das Leben eben meist ist. Mittlerweile war sie bei ihrer ehrenamtlichen Arbeit bei mehr als zehn Menschen auf ihrem letzten Weg dabei. Die Hospizbegleiter sind in der Sterbephase für andere da. Das geht von ein paar Stunden bis, in seltenen Fällen, zu ein paar Jahren.

„Ich hab’ zum Sterben und zum Tod eine ganz entspannte Einstellung.“

„Ich hab’ zum Sterben und zum Tod eine ganz entspannte Einstellung,“ sagt Dieckmann. „Ich weiß natürlich nicht, wie’s dann tatsächlich mal ist, wenn es dann mal um mich geht.“ Evelyn Dieckmann lacht laut. Sie lacht ohnehin sehr oft, wenn sie von ihrer Arbeit erzählt. Es sind schöne Momente, an die sie sich erinnern kann.

Freunde auf Zeit – so beschreiben Dieckmann und ihre Kollegin Martina Gröschner die Beziehungen, die zwischen Patient und Hospizbegleiter entstehen. Gröschner ist hauptamtlich beim Elisabeth Hospizverein für die Koordination der Begleitungen zuständig, kümmert sich mit einer Kollegin um die ganze Organisation.

Außenstehende fragen sich oft, woher Hospizbegleiter diese Kraft und Stärke nehmen können. Dieckmann schüttelt da nur vehement den Kopf. „Im Gegenteil. Diese Arbeit gibt mir Kraft. Das sagen auch viele meiner Kollegen.“ Dieckmann hat in den letzten Stunden ihrer Freunde auf Zeit viel fürs Leben gelernt: „Es gibt mehr als nur dieses materielle Dasein. Es gibt so kleine Wunder. Menschen, die nochmal aufblühen, ganz intensive Gespräche führen.“ Dieckmann nimmt sich zum Beispiel zu Herzen, was eine Patientin mal zu ihr gesagt hat: „Es ist so schade, dass ich eigentlich immer nur meine Pflicht erfüllt hab’ und viel zu wenig darauf geachtet habe, was mir Freude macht.“ Seither achtet Dieckmann bewusst darauf, sich auf die wichtigen Dinge im Leben zu konzentrieren, nichts aufzuschieben. „Viele Probleme, mit denen man im Alltag zu tun

hat, erscheinen jetzt auch ganz klein.“

Die Hospizbegleiter versuchen, der Würde wieder einen Platz zu geben.

Es geht bei dieser Arbeit nicht darum, jemandem das Sterben zu erleichtern. Es geht darum, ihm seine letzte Zeit – egal ob Monate, Tage oder Stunden – so schön wie möglich zu machen. Sicher, würdevoll. „Die Würde geht oft verloren“, weiß Dieckmann. Ob im Krankenhaus, im Heim oder zuhause. Die Gründe sind ganz unterschiedlich. Überforderung, fehlende Zeit, fehlende Empathie. Die Hospizbegleiter versuchen, der Würde wieder einen Platz zu geben.

Dank ihrer Patienten weiß Evelyn Dieckmann: Sie muss sich keine Sorgen machen, ob sie alles perfekt macht. Sie kann gar nichts falsch machen. So wie’s läuft, ist es schon richtig. Seit eineinhalb Jahren kümmert sie sich um Margot, die nicht sprechen kann. Da hatte sie anfangs eine irre Sorge, ihr gerecht zu werden. Hat Spiele mitgebracht, Bücher zum Vorlesen. Margot wollte das alles gar nicht, genausowenig wie übers Sterben sprechen. Mittlerweile weiß Dieckmann meist schon an der Tür, was ihre Freundin auf Zeit braucht. „Manchmal, wenn ich komme, breitet sie ihre Arme aus und freut sich. Und manchmal ist sie so traurig und hat Schmerzen, dass sie gar nichts will.“ Das eine oder das andere, Evelyn Dieckmann versucht, sich immer zu 100 Prozent in Margot hineinzuversetzen.

„Wir sind da, um das auszuhalten.“

Das ist die Hauptsache der Arbeit der Hospizbegleiter: Erkennen, was ihr Patient jetzt braucht, um noch eine schöne letzte Zeit zu erleben. „Wir sind da, um noch ein bisschen Farbe in die letzten Tage zu bringen“, erklärt Martina Gröschner. „Wir sind da, um nochmal was Verrücktes zu machen.“ Wie ein Besuch im Theater, im Kino oder nochmal ausgiebig shoppen gehen. „Oder wir erfüllen ganz kleine Wünsche“, sagt Gröschner. Das kann schon mal eine Zigarette sein. Oder ein Bierchen. Und wenn der Patient das Bierchen nicht mehr trinken kann, lassen sich die Begleiter etwas einfallen. „Wir haben mal Bier mit Gelatine angedickt, für einen Mann, der nicht mehr so gut schlucken könnte“, erinnert sich Martina Gröschner. „Geschmeckt hat’s ihm zwar nicht, aber immerhin hatten wir zusammen etwas zu lachen.“ Aber auch wenn dem Patienten nach Weinen ist, muss er sich nicht verstecken. „Wir sind da, um das auszuhalten“, sagt Martina Gröschner. Manchmal ist es genug zu sagen: „Ich seh’ schon: Es geht Ihnen heute ganz schlecht. Ich bin jetzt für Sie da.“ Vor den Hospizbegleitern, den Freunden auf Zeit gibt es kein Zusammenreißen, kein Verstellen, kein Starksein für die Angehörigen. Bei Evelyn Dieckmann und ihren Kollegen können Patienten einfach so sein, wie sie sich gerade fühlen. Und manchmal ist da einfach die Angst.

Die Angst vorm Sterben. Darauf kannst du dich nicht vorbereiten

Die Angst vorm Sterben. Darauf kannst du dich nicht vorbereiten – egal was du im Leben gemacht hast, um damit ins Reine zu kommen, egal wie oft du hörst, das Sterben gehört zum Leben dazu. Es kann am Ende trotzdem sein, dass dich die Angst packt – genau wie den Pfarrer, den der Elisabeth Hospizverein betreute. Ein Mann, der sich sein Leben lang mit Glaube, Sterben und Gott beschäftigt hat. Doch als die Angst kam, war seine Hospizbegleiterin da. Und der Pfarrer: konnte loslassen. Schlief am Ende friedlich ein.

Das ist etwas, das die Begleiterinnen bei ihrer Arbeit oft erleben. Dieses Loslassen. Wenn man es schafft, dass sich der Mensch in seinen letzten Stunden so wohl fühlt, dass er denkt: Es ist ok, jetzt ist es ok. Dann kann er loslassen. Mag sein, weil er nicht mehr im Krankenhaus, sondern in seinem eigenen Bett liegen darf, mag sein, weil die Tochter die Hand hält, mag sein, weil die Familie gerade nach Hause gegangen ist und man alleine gehen kann. „Das, was die Menschen in ihren letzten Stunden brauchen, ist ganz unterschiedlich“, erklärt Dieckmann. „Da gibt es kein Patentrezept.“ Was aber jeder verdient, ist: „dass er sich ganz gesehen und verstanden fühlt.“

Dieckmann hat es erlebt, was es mit den Patienten macht, wenn sie sich in ihrer Umgebung nicht wohlfühlen. Eine Patientin von ihr wurde in ihren letzten Tagen nochmal ins Krankenhaus gebracht, entgegen dem Wunsch in ihrer Patientenverfügung. Dort lag sie sediert im Bett, war gar nicht bei sich. Dieckmann regte an, sie wieder ins Heim zu verlegen. Dort ist sie nochmal ganz wach geworden. „Wir haben nochmal zusammen gelacht und Witze gemacht“, erinnert sich Dieckmann. „Und in der Nacht ist sie ganz friedlich gestorben.“

Manchmal fällt Evelyn Dieckmann und ihren Kollegen das Abschiednehmen schwer. Manchmal wird diese Freundschaft auf Zeit eine sehr enge. Aber die Hospizbegleiter wissen: Dank ihnen waren diese letzten Stunden etwas heller.