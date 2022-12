Infektionswelle in Schulen und Kindertagesstätten: Kinderarzt Dr. Rümler rät: „Eltern, bewahrt Ruhe!“

Von: Nikola Obermeier

Vor allem Kleinkinder sind von einer Infektion mit dem RS-Virus betroffen © dpa/Marijan Murat

Die Kinderkliniken erreichen die Kapazitätsgrenzen, und auch die Wartezimmer bei Kinderärzten sind voll. Dr. Ramon Rümler, seit zwölf Jahren niedergelassen in Dachau, sagt, dass noch nie so viel los war wie jetzt. Die Ursache dafür ist nicht allein eine Infektionswelle, wie er im Interview erklärt, sondern mangelnde Geduld und Unsicherheit der Eltern

Herr Dr. Rümler, wie sieht zur Zeit der Alltag in Ihrer Praxis aus?

Wir haben im Durchschnitt 100 Patienten pro Tag mit sehr besorgten und ängstlichen Eltern. In vielen Fällen handelt es sich um banale Luftwegsinfekte mit Fieber. Die Diagnose, entweder Influenza oder das RS-Virus (Respiratorische Synzytial-Virus), ist egal, man kann beides nur symptomatisch behandeln. Man gibt den Kindern einen Fiebersaft und lässt sie zu Hause. Und wenn sie Atemnot haben, müssen sie in die Klinik. Ich weise Kinder mit einer Sauerstoffsättigung unter 90 Prozent ein.

Was macht die Lage so dramatisch?

Dramatisch ist die Lage unter anderem deshalb, weil viele Stationen in den Kliniken aufgrund von Personalmangel schlecht besetzt sind. Kinder, die ich einweise, stehen am nächsten Tag wieder in der Praxis. Darum rate ich den Eltern, es vorerst zu Hause zu therapieren und bei ausbleibender Besserung in der Klinik vorstellig zu werden.

Dr. Ramon Rümler © Privat

Bei welchen Anzeichen sollten Eltern einen Kinderarzt konsultieren?

Wenn ein Kind Schwierigkeiten beim Atmen hat. Wenn ein Kind nicht mehr trinkt, dann müssen sie einen Arzt aufsuchen. Wenn ein Kind mehr als einen halben Tag lang das Trinken verweigert und zunehmend apathisch wird, sollten Eltern mit dem Kind ins Krankenhaus, es braucht dann eine Infusion. Wenn ein Kind im Rahmen eines Luftweginfektes fiebert und nichts isst, ist das nicht so schlimm, es soll zwei, drei Tage zu Hause bleiben, sich körperlich schonen. Das Problem ist, dass viele Eltern keine Geduld mehr haben und sehr unsicher sind. Oftmals sind auch keine Großeltern zur Unterstützung der Eltern anwesend.

Warum ist die RSV-Welle derzeit so gefährlich für die Kinder?

Sie ist nicht gefährlicher als sonst auch. Wir sind es nur nicht mehr gewöhnt, so viele Kranke zu haben – durch fehlenden Maskenschutz und kein Homeschooling mehr. Aber im Prinzip sind das normale Infektionen der oberen Atemwege. Dass die Kinder wegen der Corona-Schutzmaßnahmen bislang keinen Kontakt mit dem Erreger hatten und daher keinen Schutz aufbauen konnten, kann auch sein, ist aber nicht erwiesen.

Was raten Sie Eltern – sowohl im Krankheitsfall der Kinder als auch, um Kinder vor Krankheiten zu schützen?

Vor allem sollten die Eltern mehr Ruhe bewahren und geduldig sein! Im Krankheitsfall sollen sie die Kinder aus der Schule oder Kita nehmen, Hustensaft und Nasentropfen geben, Hausmittel anwenden, und die Kinder in Ruhe auskurieren lassen. Und auch mit Fieber können die Kinder raus an die frische Luft, sich nicht körperlich anstrengen, aber entweder im Kinderwagen oder auf der Parkbank sitzen. Außerdem: nachts mit offenem Fenster schlafen! Gesunde Kinder sollten jeden Tag raus gehen.

