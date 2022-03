Ende der Maskenpflicht spaltet Gemüter

Aus Eigenverantwortung: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Fitnessstudios Anima werden weiterhin eine Maske tragen, solange die Inzidenzen so hoch sind.

Die einen jubeln, die anderen sind besorgt: In Bayern fällt ab Sonntag die Maskenpflicht. Im Landkreis Dachau blicken Geschäftstreibende, Wirte und Veranstalter mit gemischten Gefühlen auf die Lockerungen der Corona-Maßnahmen. Viele haben für sich den gleichen Entschluss gefasst, wie es nun weitergehen soll.

Landkreis – Die Maskenpflicht wird in den Innenräumen ab kommenden Sonntag aufgehoben. Mit der Entscheidung der Staatsregierung können sich im Landkreis Dachau nicht alle anfreunden. Bei einigen Wirten und Geschäftsinhabern löst der Wegfall der Maskenpflicht ein mulmiges Gefühl aus.

„Ich bin dafür und dagegen“, sagt etwa Daniel Schermelleh-Sandeck. Der Betreiber der Edeka-Märkte unter anderem in Karlsfeld und Bergkirchen hat noch keine Entscheidung getroffen, wie er mit der Umsetzung der gelockerten Regeln in seinen Geschäften verfahren wird. Seine Entscheidung wolle er von mehreren Faktoren abhängig machen, ein wichtiger Punkt dabei ist die Sicherheit seiner Angestellten: „Ohne Maske besteht die Gefahr, dass Mitarbeiter krank werden“, teilte Schermelleh-Sandeck mit.

Auch im Fitnessstudio Anima in Dachau blickt Geschäftsführer Wolfgang Perret mit gemischten Gefühlen auf das Ende der Maskenpflicht. Allen Kunden des Fitnessstudios werde es selbstverständlich freigestellt, eine Maske zu tragen, sagt Perret. Er und sein Team werden aber ein Empfehlungsschreiben an alle versenden. „Es geht um Eigenverantwortung.“ Seine Mitarbeiter seien weiterhin verpflichtet, in ihrer Arbeitsschicht eine medizinische Maske zu tragen – jedenfalls „so lange die Inzidenzen derart hoch sind“.

Auch in der Candisserie in Dachau werden die Mitarbeiter vorerst die Maske aufbehalten. „Wir müssen uns ja schützen“, sagt Inhaberin Isabel Seeber. „Mit Maske fühlen wir uns einfach wohler.“ Seeber ist auch Vorsitzende des Vereins „Dachau handelt“. Im Austausch mit anderen Dachauer Geschäften hat sie erfahren, dass sie mit ihren Bedenken nicht alleine ist. Seeber will ihre Kunden darum bitten, ebenfalls einen Mundschutz zu tragen. „Das soll freiwillig sein.“ Mit einem Plakat an der Tür will sie ihre Kundschaft freundlich daraufhinweisen. Von einem Maskenzwang hält sie nicht viel.

Corinna Hegener, Inhaberin der Buchhandlung Subtext am Sparkassenplatz in Dachau, möchte ebenfalls einen Hinweis mit einer freundlichen Bitte an ihrer Ladentür anbringen. „Wir haben das Bedürfnis, uns zu schützen“, erklärt sie. „Wenn einer von uns erkrankt, dann kann der Betrieb nicht weiterlaufen.“ Sie wolle aber niemandem etwas vorschreiben. Als Inhaberin könnte Hegener – wie auch Seeber – zwar das Hausrecht geltend machen und das Tragen eines Mundschutzes weiterhin verlangen, das wolle sie aber nicht. „Ich will niemanden vergraulen. Und vor allem will ich keine Diskussionen mit Kunden.“ Nichtsdestotrotz halte Hegener das Ende der Maskenpflicht verfrüht. Diese Auffassung ist auch Geschäftsführer des Brauereigasthofes Maierbräu aus Altomünster, Christoph Maier. Er müsse erst noch ein Konzept vor Ort ausarbeiten.

Benjamin Gnan, Pfarrer und Leiter des Pfarrverbandes Dachau, äußert ebenfalls Bedenken: „Mir geht das zu schnell.“ Man müsse nun einen Mittelweg finden. „Das ist eine schwierige Gratwanderung.“ Auf der einen Seite wolle man niemanden durch strengere Regeln verprellen und auf der anderen Seite durch Lockerungen verschrecken. Ordner an den Eingängen der Kirche werden die Gläubigen ab Sonntag auf die neuen Regeln und die Empfehlung der Kirche, auch weiterhin Maske zu tragen, hinweisen, so Pfarrer Gnan.

Doch nicht alle stehen den Corona-Lockerungen mit Unbehagen gegenüber. „Ich find’s gut, wenn die Maskenpflicht wegfällt, gerade weil jetzt der Sommer kommt!“, sagt Dilek Car. Die selbstständige Friseurmeisterin aus Dachau ist der Meinung, dass jeder für sich selbst verantwortlich sei – gerade wenn man geimpft ist. „Meine Mädels freuen sich jedenfalls schon, wenn nach der langen Zeit die Masken endlich wegkommen.“

Auch in der bayerischen Dachauer Wirtschaft Drei Rosen begrüßt der Wirt Reinhrad Hörmann das Ende der Maskenpflicht. Seinen Servicekräften stellt Hörmann es frei, eine Maske zu tragen, sagt er. Er gehe aber davon aus, dass die meisten auf den Mundschutz verzichten werden. Ob er mit dem Ende der Maskenpflicht eine Gefahr für die Gastronomie sieht, verneint der Dachauer Wirt. Als Gast mit Maske das Lokal zu betreten und dann stundenlang ohne Maske am Tisch zu sitzen, sei ihm zufolge „ ein rechter Schmarrn gewesen“.