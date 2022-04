Endlich wieder gemeinsam gedenken

Letztmalig wurde im Jahr 2019, anlässlich des 74. Jahrestags der KZ-Befreiung durch amerikanische Soldaten, eine öffentliche Gedenkveranstaltung am Todesmarschmahnmal abgehalten. © DN-Archiv/hab

Dachau – Am 29. April 1945 wurden gegen 17 Uhr etwa 32 000 Häftlinge im KZ Dachau durch Einheiten der U.S. Army befreit. Der 75. Jahrestag dieses historischen Ereignisses sowie der Jahrestag im vergangenen Jahr hatten pandemiebedingt jeweils nur digital beziehungsweise in sehr kleinem Rahmen begangen werden können. In diesem Jahr nun soll es endlich wieder zu Präsenzveranstaltungen kommen – inklusive Dachau-Überlebenden und ihren Familien.

Ein Programm wie zu Vor-Corona-Zeiten ist aber leider immer noch nicht möglich.

Stand heute – die Pandemielage dabei weiterhin im Blick behaltend – ist folgendes geplant: So gibt es am Freitag, 29. April, um 12.30 Uhr ein ökumenisches Coventry-Gebet in der Versöhnungskirche mit der biographischen Erinnerung an einen Dachau-Häftling, gestaltet von Pastoralreferentin Judith Einsiedel.

Am Samstag, 30. April, um 18 Uhr gibt es dann ein Gedenken an die Opfer des Todesmarsches, gehalten – wie zu Vor-Corona-Zeiten, am Mahnmal an der Theodor-Heuss-Straße, Ecke Sudetenlandstraße. Zu Tausenden waren noch in den letzten Tagen vor der Befreiung des KZ Dachau Häftlinge auf den Todesmarsch geschickt worden. Bei der musikalisch begleiteten Gedenkfeier am 30. April am Mahnmal sprechen Abba Naor als Überlebender des Todesmarsches, Oberbürgermeister Florian Hartmann, Filmemacher Max Kronawitter und Ioanna Taigacheva, eine (russische Freiwillige der Aktion „Sühnezeichen Friedensdienste“ an der Versöhnungskirche. Veranstalter dieses Gedenkens ist der Trägerkreis Dachauer Todesmarschmahnmal.

Der Maifeiertag am Sonntag, 1. Mai, beginnt von 9.30 bis 10.30 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst zum Jahrestag der Befreiung im Karmel Heilig Blut, gestaltet von der Griechisch-Orthodoxen Metropolie, der Katholischen Seelsorge an der KZ-Gedenkstätte Dachau, den Karmelitinnen und der Evangelischen Versöhnungskirche. Wesentliche Texte des Gottesdienstes werden den Gästen abei in polnischer, französischer und englischer Übersetzung angeboten. Zeitgleich ist an der Russischen Orthodoxen Auferstehungskapelle ein russischsprachiger Gottesdienst geplant.

Vor der Pandemie fand von 9.45 bis 10.30 Uhr stets am Befreiungstag eine Jüdische Gedenkfeier des Landesverbandes Israelitischer Kultusgemeinden in Bayern an der Jüdischen Gedenkstätte statt. Präsident Dr. Josef Schuster teilt für den diesjährigen 77. Befreiungstag jedoch mit: „Entgegen unserer ursprünglichen Absicht wird es am 1. Mai keine eigene Gedenkfeier an der Jüdischen Gedenkstätte geben. Die extrem hohen Corona-Zahlen der letzten Wochen haben uns schweren Herzens zu diesem Entschluss gebracht. Wir wollen keinerlei Gefährdung für die häufig älteren Teilnehmer.“ Allerdings soll im Laufe des Tages eine Delegation des Landesverbandes im geschlossenen Kreis einen Kranz niederlegen.

Ebenfalls nur im geschlossenen Kreis ist ein Gedenken am ehemaligen Krematorium ab 10.30 Uhr angekündigt. Die Veranstalter versichern aber, dass dieses Gedenken erst gegen 10.40 Uhr beginnen wird, damit dazu geladene Gäste, die zuvor den Gottesdienst im Karmel besuchen, diesen bis zum Ende um 10.30 Uhr mitfeiern können.

Um 11.30 Uhr beginnt dann am 1. Mai die – wieder öffentliche – zentrale Gedenkfeier auf dem ehemaligen Appellplatz und um 13 Uhr die Gedenkfeier am Gedenkort am ehemaligen SS-Schießplatz Hebertshausen. dn