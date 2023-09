Endspurt für die Badesaison beginnt - Betreiber zufrieden, aber es gab auch kurzfristige Schließungen

Teilen

Andrang im Freibad Ainhofen: Ende August öffnete es aufgrund der steigenden Temperaturen nochmals die Türen – und die Besucher dankten es den Betreibern. Beim Unwetter haben wir gesehen, wie Wasser von der Straße ins Bad gelaufen ist. Andrea Bestle über das Naturbad Vierkirchen © ost

Die Freibadsaison geht zu Ende. Es gab einige verregnete Wochen, wegen des Unwetters im Landkreis mussten die Bäder zusätzlich schließen. Trotzdem sind die drei Betreiber zufrieden mit den Besucherzahlen. Zum Endspurt ziehen die Experten für die Freibäder in Dachau, Ainhofen und Vierkirchen eine kleine Bilanz.

Landkreis – Ausgerechnet die eigentliche Hochsaison hat es heuer ordentlich verregnet. Genau Ende Juli und noch zu Beginn der Sommerferien war es so richtig ungemütlich im Landkreis. Nass und kalt, alles andere als Badewetter eben.

Als durchschnittlich bezeichnet Lena Kern, Junior Online-Marketing-Managerin bei den Stadtwerken, die Badesaison im Familienbad Dachau. Sonne, Temperaturen ab 30 Grad und Wochenende: In dieser Kombination verzeichneten die Stadtwerke die besucherstärksten Tage. Wegen Personalmangels musste das Freibad einmal frühzeitig geschlossen werden, zwar verlief dies problemlos und die Badegäste hatten Verständnis, doch sei das Fehlen von ausgebildetem Personal kein unbekanntes Problem, so Kern. Die letzte Woche dieser Saison – das Freibad schließt am Sonntag, 10. September, verlaufe ruhig. „Auch bei schönem Wetter herrscht wenig Andrang, da viele Leute nach dem Urlaub nicht mehr zum Schwimmen kommen.“ Mit den Entwicklungen sind die Stadtwerke trotzdem „grundsätzlich zufrieden“. Wie Lena Kern bilanziert, „entsprechen die Zahlen in etwa denen von 2022“. Das Niveau aus der Zeit vor Corona wurde jedoch noch nicht wieder vollständig erreicht.

Andrea Bestle von der Vierkirchner Gemeindeverwaltung weiß Bescheid, wenn es um Fragen rund ums Naturbad geht. Sie ist trotz der verregneten Wochen zufrieden mit der Badesaison. „Die warmen Tage waren dann durchschnittlich alle gut besucht.“ Die Leute kommen gerne in das idyllische Bad, das nur zu Fuß oder mit dem Rad erreichbar ist. Parkplätze gibt es hier bekanntlich keine. „Trotzdem sind die Gäste immer zufrieden, wie die vielen Rückmeldungen zeigen“, so Bestle. Dies ist nur dank der Arbeit der vielen Ehrenamtlichen möglich, wie sie betont. Der Kassendienst, der Rettungsdienst am Wochenende oder viele Arbeiten im Hintergrund – „all das verdanken wir den Ehrenamtlichen“. Unter der Woche sorgen zwei bezahlte Bademeister für Sicherheit im Bad. An Regentagen war das Naturbad geschlossen. Allerdings gab’s gerade zum Endspurt noch Mal einen Dämpfer für die Freibadfans in Vierkirchen: Wegen des Unwetters am Wochenende vor zwei Wochen ist das Naturbad trotz des schönen Wetters in den vergangenen Tagen geschlossen. Bestle erklärt wieso: „Beim Unwetter haben wir gesehen, wie Wasser von der Straße ins Bad gelaufen ist“ , um auszuschließen, dass etwa Düngemittel von den Feldern ins Wasser gelangt waren, „haben wir Proben entnommen und die zur Auswertung geschickt“, erklärt Andrea Bestle. Die Zwangspause zum Saisonende tut Bestle leid – aber die Sicherheit geht vor. Gestern Nachmittag kamen die Ergebnisse: „Wir haben gute Wasserwerte.“ Somit gab es grünes Licht, das Bad ist wieder geöffnet. Der letzte Badetag der Saison ist der kommende Sonntag.

Der VfB Ainhofen, der seit 1960 das Freibad Ainhofen auf Vereinsbasis betreibt, ist mit dem Verlauf der Badesaison 2023 ebenso zufrieden. Wie vom stellvertretenden VfB-Vorsitzenden Olaf Schellenberger zu erfahren war, liegen zwar die genauen Zahlen noch nicht vor, es sei aber von rund 20 000 Badegästen auszugehen. Das besonders gute Ergebnis von 2019, wo deutlich mehr als 20 000 Badelustige waren, werde man allerdings nicht erreichen. Wichtig war für den VfB das gute Wetter bei der Caribic-Night, denn der Erlös aus dieser Mega-Veranstaltung ist zur Finanzierung des Badebetriebes besonders wichtig. Eigentlich habe man Ende August schon nicht mehr mit Badewetter gerechnet. Weil sich aber der Wettergott von seiner besten Seite zeigte, habe man vor wenigen Tagen wieder die Freibad-Tore geöffnet, so Schellenberger. Was Sturmschäden am Freibad angeht, sei man noch glimpflich davon gekommen, und auch größere Badeunfälle blieben aus.

Christiane Breitenberger, Josef Ostermair und Lina Winter