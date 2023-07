Energiepreis des Landratsamtes auf Eis gelegt

Von: Thomas Zimmerly

Teilen

Die letzten Gewinner des Energiepreises (v.l.): Tanja Lademann, Landrat Stefan Löwl, Frau Dübener in Vertretung für Dennis Rohner, Alexander Mlynek, Carmen Glaser, Klimaschutzbeauftragte des Landratsamt Dachau, und Andreas Hänel. © Archiv

Eigentlich sollte der vom Landratsamt Dachau vergebene Energiepreis nur reformiert und dann als Nachhaltigkeitspreis ausgelobt werden. Nun aber wird die Auszeichnung bis auf Weiteres nicht mehr vergeben.

Landkreis – Mit dem Energiepreis würdigt das Landratsamt Dachau Projekte, die Energie einsparen, erneuerbare Energien nutzen oder CO2-Emissionen reduzieren. Im vergangenen Jahr verteilte Landrat Stefan Löwl gleich vier Urkunden an strahlende Mitbürger, die im Rahmen des mit 3000 Euro dotierten Energiepreises des Landratsamts Dachau bedacht worden waren. Platz eins ging dabei an den Röhrmooser Dr. Alexander Mlynek, der ein sowohl pfiffiges wie auch top-aktuelles Projekt eingereicht hatte: Ihm gelang der Umbau einer Waschmaschine auf Wärmepumpentechnik. „57 Prozent Ersparnis beim Betrieb der Waschmaschine können sich sehen lassen“, hieß es in der Laudatio, Herr Mlynek solle deswegen 1200 Euro aufs Privatkonto überwiesen bekommen, hieß es in der Anweisung an die Kämmerei.

Weiter wurden das Tiny Haus (Mini-Haus) aus natürlichen Baustoffen von Tanja Lademann, die ressourcenschonenden, klimafreundlichen und energiesparenden Webseiten von Dennis Rohrer sowie die Idee von Dr. Andreas Hänel, ein Baudenkmal in Altomünster in ein „Energieeffizienzhaus-Denkmal“ umzuwandeln, bedacht.

Pfiffige Ideen sind rar geworden - Umbenennung des Preises reicht nicht aus

Weil aber in letzter Zeit pfiffige Ideen wie die von Dr. Mlynek rar geworden sind, war bereits in der März-Sitzung des Umwelt- und Verkehrsausschusses beschlossen worden, den bisherigen Energiepreis in Nachhaltigkeitspreis umzubenennen, die Bewerbungsvoraussetzungen und Vergabekriterien zu überarbeiten und den Preis öffentlichkeitswirksamer darzustellen. Beim jüngsten gemeinsamen Treffen von Umwelt-, Verkehrs- und Kreisausschuss kamen die Mitglieder nach Prüfung des Umbennungs-Vorschlags der Landkreisverwaltung zu dem Schluss, gar keinen Preis mehr zu vergeben – zumindest vorerst.

Das Für und Wider zum Nachhaltigkeitspreis

Der Entwurf der Verwaltung sei nicht geeignet, dass der Funke überspringe, sodass „andere animiert würden, mitzumachen“, sagte CSU-Fraktionssprecherin Stephanie Burgmaier.

Michael Reiter (Freie Wähler Landkreis) meinte, dass es besser sei, den Preis gar nicht mehr zu machen, auch deshalb, weil er im Landratsamt personelle Ressourcen binde. „Vielleicht machen wir stattdessen Infoveranstaltungen“, so Reiter. Sabrina Spallek (Grüne) schlug diesbezüglich vor, „ein Energieforum zu entwickeln“.

Konzept wird neu ausgeschrieben

Am Ende beschlossen alle Mitglieder aller Ausschüsse, zunächst keinen Preis mehr zu vergeben. Der Verwaltung des Landratsamtes gaben sie den Auftrag, das Konzept neu auszuschreiben. Wie es mit dem Energie-/Nachhaltigkeitspreis weiter geht, steht in den Sternen.