Entwarnung: Stadt bekommt keine Sirenen

Von: Stefanie Zipfer

Teilen

Ein Sirenen-Warnsystem wird es in Dachau so schnell nicht geben. (Symbolbild) © IMAGO / Sylvio Dittrich

Mit dem Kauf eines topmodernen, auf 13 Standorte verteilten Sirenenwarnsystems für die Stadt Dachau wird es jetzt doch nichts. Grund: Die vom Bundesinnenministerium in Aussicht gestellten Fördermittel gibt es nicht mehr. Und allein kann sich die Stadt die Investition nicht leisten.

Dachau – Im März 2022 lag die Flutkatastrophe im Ahrtal kaum ein halbes Jahr zurück; vier Wochen zuvor war Russland in die Ukraine einmarschiert. Unter diesem Eindruck beschloss der Haupt- und Finanzausschuss einstimmig, massiv in seinen Katastrophenschutz zu investieren.

Für 370 000 Euro, so der Plan, sollte ein auf mehrere Standorte verteiltes Sirenensystem angeschafft werden. 168 000 Euro davon sollte der Bund tragen – finanziert mit Fördermitteln aus dem „Sonderprogramm Sirenen“ des Innenministeriums.

Kein Sirenen-Warnsystem für Dachau

Der Clou an der Anlage: Durch die Verteilung der Sirenen ist es möglich, nur diejenigen zu warnen, die auch wirklich in Gefahr sind. Feuerwehrkommandant Thomas Hüller erklärte es den Stadträten vor einem Jahr so: „Es ist einfach nicht mehr zeitgemäß, wenn man 50 000 Menschen warnt, aber nur 5000 betroffen sind.“ Zudem würde es die moderne Software ermöglichen, sofort etwaige Fehler zu entdecken. Bisher, so der Kommandant, „kommt das immer erst beim jährlichen Probealarm raus“.

Der Zeitplan, wann die neuen Sirenen samt ihren digitalen Steuersystemen in Betrieb gehen sollten, war ehrgeizig: Ende des Jahres 2022 wurde anvisiert, wobei Hauptamtsleiter Josef Hermann schon letzten März warnte: „Das ist sehr ehrgeizig.“ Und Hermann sollte recht behalten.

Fördertopf ist leer

Wie am Mittwoch nämlich bekannt wurde, hat die Stadt ihren Förderantrag für die neuen Sirenen pünktlich gestellt – aber bis heute kein Geld bekommen. Der Fördertopf, so Oberbürgermeister Florian Hartmann, sei nämlich leer. 820 Anträge seien eingegangen, nur 260 aber seien positiv beschieden worden. Wie es jetzt weitergeht? „Darüber haben wir keine Infos“, so der OB.

Abgesehen von Markus Erhorn (Freie Wähler Dachau), der sich vehement dafür aussprach, die Sirenen trotzdem zu kaufen, ohne Förderung – „dann sparen wir halt an anderer Stelle“ –, war sich der Rest des Ausschusses einig, den Sirenenkauf erst einmal zu vertagen.

CSU-Sprecher Florian Schiller fand es zwar „super ärgerlich, dass die Ampel in Berlin“ nun keine Fördermittel für die Dachauer Sirenen übrig habe, hielt einen Stopp des Projekts angesichts der städtischen Haushaltslage aber für alternativlos. Anke Drexler (SPD) zeigte sich optimistisch, dass der Fördertopf in absehbarer Zukunft wieder aufgefüllt würde.

Jürgen Seidl (FDP) fand, dass die Große Kreisstadt „in all den Jahren gut ohne“ ausgekommen sei. Da werde man nun die restliche Zeit, bis sich die Stadt das Warnsystem leisten könne beziehungsweise bis derartige Anlagen wieder gefördert werden, „auch überleben“.

Ähnlich sah das auch Feuerwehr-Chef Thomas Hüller: Die Stadt sei gut aufgestellt. Klar, die neuen Sirenen „würden uns gut unterstützen“, aber es reiche, wenn man den Fördermittelantrag „auf Wiedervorlage legt und es einfach noch mal versucht“.

Anders sah das nur Michael Eisenmann vom Bündnis. Er wollte das Sirenenprojekt „komplett abblasen“, da Katastrophenabwehr doch ohnehin Aufgabe des Landkreises sei. Statt die Feuerwehr mit dem 370 000 Euro teuren Sirenenwarnsystem auszustatten, solle das Geld lieber in „dezentrale Photovoltaikanlagen“ investiert werden.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Dachau finden Sie auf Merkur.de/Dachau. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Dachau-Newsletter.