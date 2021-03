Der Landkreis trauert um Albert Wenning

Der Diakon, Notfall- und Feuerwehrseelsorger erlag einem Krebsleiden

Albert Wenning ist tot. Der langjährige Seelsorger im Dachauer Amperklinikum, Diakon, Notfall- und Feuerwehrseelsorger erlag gestern einem Krebsleiden. Er wurde nur 69 Jahre alt.

Dachau – Dass Albert Wenning viel zu früh und auch so plötzlich starb, wird alle, die ihn kannten und schätzen, sehr traurig machen. Und Albert Wenning war einer, den sehr viele Menschen in Dachau kannten und schätzen. Er war bis zuletzt Seelsorger im besten Sinne des Wortes, also einer, der für seine Mitmenschen da war, nicht nur, aber auch gerade dann, wenn es ihnen nicht so gut ging. Und er war ein Mensch, der auf seine eigene angenehme Art zeigte, dass er seine Mitmenschen mochte, unabhängig von ihrer Herkunft, Religion oder beruflichen Stellung.

Aufgewachsen ist Albert Wenning mitten im Herz der Dachauer Altstadt, in der Wieninger Straße, gemeinsam mit seinen beiden älteren Brüdern. Sein Vater war Schneidermeister und begeisterter Feuerwehrmann. Nach Abschluss der Schule erlernte Albert Wenning den Beruf des Versicherungskaufmanns, war als Kind und Jugendlicher bereits in seiner Heimatpfarrei St. Jakob als Messdiener und Jugendbetreuer aktiv.

Obwohl seine Eltern eigentlich einen seiner Brüder sich als Pfarrer gewünscht hätten, entschied sich Albert, seinen zivilen Beruf aufzugeben und sich in den Dienst der katholischen Kirche zu stellen. Im Dezember Jahr 1983 wurde er schließlich im Münchner Dom zum Ständigen Diakon geweiht. Als erste Station als Seelsorger war er in der Pfarrei Mariä Himmelfahrt in Dachau-Süd eingesetzt. Der von ihm sehr geschätzte Pfarrer Josef Kölbl hatte ihn nicht nur im Rahmen seiner Ausbildung eng begleitet, sondern arbeitete mit ihm auch freundschaftlich und mit großer gegenseitiger Wertschätzung zusammen.

Wenige Jahre nach der Pensionierung Kölbls übernahm Wenning die freigewordene Stelle als Seelsorger im Dachauer Krankenhaus. Und man kann ohne Zweifel sagen, dass Wenning seine Berufung in dieser Aufgabe fand. Für ihn war seine seelsorgerische Begleitung kranker Menschen und die Betreuung ihrer Angehörigen weit mehr als ein Beruf, und er tat dies mit sehr großer Empathie, mit Demut, aber auch mit großem Herz. Auch die Ärzte und Pflegekräfte in der Klinik schätzen seine verbindliche, freundliche, aber nie aufdringliche Art. Deutlich wurde dies nicht zuletzt bei der Verabschiedung Wennings, als dieser nach 25 Jahren als Krankenhausseelsorger im März 2017 in den Ruhestand trat. Jeder, der dabei war, spürte vor allem Dankbarkeit und Wehmut an diesem besonderen Tag.

+ In seinem Element: Diakon Albert Wenning zelebrierte gerne Taufen. © hi

Der Pfarrei Maria Himmelfahrt und später dem Pfarrverband St. Jakob blieb Wenning all die Jahre durch das regelmäßige Mitfeiern von Gottesdiensten, aber auch als Zelebrant von Taufen, Hochzeiten und Beerdigungen eng verbunden. Dies blieb er auch nach seinem Eintritt in den offiziellen Ruhestand im Dezember 2016. Auch für Ärzte und Mitarbeiter des Klinikums war Wenning oft als Zelebrant von Taufen und Hochzeiten tätig. Seine letzte Beerdigung feierte er noch an dem Tag, als er sich wegen plötzlicher Schmerzen Ende Januar ins Dachauer Krankenhaus bringen ließ.

+ Am Unfallort: Jahrelang kümmerte sich der Notfallseelsorger um die Angehörigen von Unfallopfern, aber auch um die Helfer. © privat

Mit seinem Vater teilte Albert Wenning die Liebe zur Dachauer Feuerwehr, der er nicht nur als aktiver Feuerwehrmann, sondern auch als Notfallseelsorger über Jahrzehnte verbunden war. Auch da konnte er unzählige Male anderen Menschen helfen, genauso in seiner 23-jährigen Tätigkeit als Leiter der Notfallseelsorge, die er für den Landkreis Dachau aufbaute und koordinierte. Landrat Stefan Löwl sagte bei der Feier zum 20-jährigen Jubiläum: „Dein Einsatz ist nicht nur unbezahlbar, sondern auch uneinkaufbar! Du heilst die Seele, und das kann man nicht kaufen.“

+ Beim Feuerwehrjubiläum der Dachauer Wehr im Jahr 2019 in der Kutsche: Albert Wenning (r.) in Feuerwehruniform gemeinsam mit Weihbischof Bernhard Haßlberger und Stadtpfarrer Benjamin Gnan. © hi

Am Dienstagmorgen ist Albert Wenning zu Hause friedlich eingeschlafen. Eine Woche zuvor holten ihn seine beiden Neffen Markus und Michael nach Hause und kümmerten sich mit großer Fürsorge um ihn. Die Ärzte und Pfleger in seinem Dachauer Krankenhaus, die alles versucht hatten, mussten ihn gehen lassen.

Albert Wenning hat große Spuren hinterlassen. Er hat unzähligen Menschen geholfen, ihnen zugehört und sie getröstet. Er hat aber auch in seiner geliebten Heimatstadt mit ihnen gelebt und gefeiert. Und er hat seiner Kirche vorbildlich gezeigt, was Seelsorge ist und wie sie gelingen kann.

Bernhard Hirsch