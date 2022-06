Er war ein Verfechter der bayerischen Sprache

Von: Nikola Obermeier

Teilen

Paul Brandt † © dn

Paul Brandt, langjähriger Mitarbeiter der Dachauer Nachrichten, ist im Alter von 81 Jahren verstorben.

Dachau – Paul Brandt ist tot. Der Dachauer, der viele Jahre lang Mitarbeiter der Anzeigenabteilung des Münchner Merkur und der Redaktion der Dachauer Nachrichten war, starb am vergangenen Samstag im Alter von 81 Jahren.

Geboren wurde Paul Brandt in Monheim im schwäbischen Landkreis Donau-Ries. Schon als Kind kam er mit seinen Eltern nach Dachau. Nach der Oberrealschule in Dachau machte er eine Ausbildung am Landratsamt und wurde zum Beamten ernannt. „Unter anderem war er im Baureferat tätig“, wie sein langjähriger Freund Svend Friderici erzählt. Allerdings nicht lange: Brandt wollte sich beruflich verändern und fing als Anzeigenvertreter beim Münchner Merkur an.

Nebenbei begann er zu schreiben. In den Dachauer Nachrichten wurden regelmäßig Artikel über Persönlichkeiten aus Stadt und Landkreis Dachau verfasst, die einen Jahrestag begehen konnten. Außerdem schrieb Paul Brandt über das Dachauer Volksfest, blickte in zahlreichen Artikeln auf die Volksfeste vergangener Jahre zurück und berichtete über so manche lustige Begebenheiten und Anekdoten. „Wir haben seine Artikel immer gerne gelesen“, sagt Svend Friderici. „Paul war sehr humorvoll.“

Auch ein Buch veröffentlichte Paul Brandt: In „Dachauer Köpfe“ schrieb er über das Leben von Persönlichkeiten aus Dachau, darunter der frühere stellvertretende Ministerpräsident, Landwirtschaftsminister und Landtagsabgeordneter Dr. Joseph Baumgartner aus Sulzemoos, das Dachauer Original Schorsch Grahamer, Räuber Mathias Kneißl, Schriftsteller Ludwig Thoma, die Wunderheilerin Doktorbäuerin Amalie Hohenester.

Verheiratet war Paul Brandt mit seiner Inge, geborene Wagner, mit der er „gerne und sehr intensiv gereist ist“, vor allem nach Italien. Friderici erzählt: Bei einem Besuch in Rom wurde die Sänfte mit Papst Benedikt vorbeigetragen. Inge Brandt rief: „Schau moi Paul, do is da Ratzinger!“ Der Papst hörte das Bayerisch, schmunzelte und schickte seinen Sekretär zu den Brandts. Im Gespräch stelle sich heraus, dass Inge und Paul noch keine Unterkunft hatten, und so verschaffte der Sekretär den Dachauern ein Zimmer in einem Kloster in Rom.

„Schlagfertig und witzig“ sei Paul Brandt gewesen, außerdem „ein toller Fotograf und ein bezaubernder Geschichtenschreiber“. Außerdem war Paul Brandt „ein Verfechter der bayerischen Sprache“, schmunzelt Friderici. „Kein Fremdwort kam ihm über die Lippen.“ Diese „liebenswerte Marotte“ hat er gut durchgehalten.

Seine große Leidenschaft waren die Briefmarken: Er sammelte noch im Seniorenheim, wo er die letzten Monate seines Lebens verbrachte. „Wenige Tage vor seinem Tod hat er noch eine Briefmarkenreihe über Nobelpreisträger bestellt“, erzählt Svend Friderici. Sein Tod kam überraschend. Zwar saß er wegen der Folgen eines Aneurysmas seit etwa zehn Jahren im Rollstuhl, und hatte mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Nach langen Krankenhaus- und Rehaaufenthalten seit November 2021 lebte Paul Brandt im Pflegeheim. Er wollte wieder nach Hause zurück, starb aber überraschend an einer Lungenentzündung. Er folgte seiner Frau Inge, die Anfang September vergangenen Jahres starb.

Ein Requiem zum Tod von Paul Brandt findet am Dienstag, 19. Juli, im 8.30 Uhr im Karmelitinnenkloster Heilig Blut, Römerstraße 91, in Dachau statt. Anschließend ist die Beisetzung im Stadtfriedhof Dachau.