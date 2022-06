Hohe Kosten, eine verhaltene Nachfrage und Billigkonkurrenz machen Erdbeer-Landwirten zu schaffen

Von: Thomas Zimmerly

Es gibt viele. Sie sind groß. Und sie schmecken hervorragend: Manfred Wolf, Seniorchef des gleichnamigen Familienbetriebs in Ebersried, hat noch reichlich Erdbeeren im Angebot. Noch bis Ende Juni ist Saison. Foto: habschied © habschied

Die Spargelsaison neigt sich dem Ende zu. Für die Erzeuger des feinen Gemüses im Dachauer Land war sie alles andere als gut. Nun lösen die Erdbeeren den Spargel ab. Auch der Verkauf der süßen Früchtchen läuft momentan schleppend. Das treibt nicht zuletzt denjenigen Landwirten Sorgenfalten auf die Stirn, die Spargel und Erdbeeren anbauen.

Landkreis – Der Juni ist der Monat der Erdbeeren. Sie sind reif, um im Kuchen verbacken, aufs Eis drapiert oder einfach so schnabuliert zu werden. Doch heuer treibt manchen, der die roten Früchte im Dachauer Land anbaut, die Sorge um, dass das Geschäft mies wird. Hohe Kosten, eine verhaltene Nachfrage und Billigkonkurrenz vor allem aus Spanien und Italien machen den Erdbeer-Anbauern im Dachauer Land sehr zu schaffen.

Verhaltene Nachfrage

„Die Nachfrage ist verhalten“, sagt Manfred Wolf, Seniorchef des gleichnamigen Familienbetriebs für Obst- und Gemüse mit Hofladen. Noch bleibt Wolf, dessen Felder rund um Ebersried liegen, gelassen. Trotz gestiegener Kosten allenthalben – alleine für die Verpackungen muss Wolf 30 Prozent mehr hinlegen, als noch vor Kurzem, bleiben seine Preise stabil. Für selbstgepflückte Beeren beispielsweise verlangt er wie bisher 5,80 Euro das Kilo. „Wir tragen die Kostenerhöhungen komplett selbst“, sagt Wolf. Noch.

Hohe Kosten

Auch Christian Heitmeier, der mit seiner Familie auf seinem Hof – zwischen Kiemertshofen und Hohenzell gelegen – Erdbeeren, Himbeeren und Spargel in Bio-Qualität anbietet, hat bemerkt, dass „es nicht ist wie sonst“. Wie Wolf haben auch die Heitmeiers zwei gute Verkaufsjahre hinter sich. Nun aber schaut es schlechter aus. Auch für die Verbraucher werde alles teurer. Und „Otto Normalverbraucher“ habe gerade eher „Urlaub im Kopf“ und spare stattdessen am Essen, so Heitmeier. In diesem Zusammenhang interessierten sich die Leute auch wieder weniger für Gütesiegel, Tierwohlgarantien oder Bioqualität.

Die Preise erhöhen mussten bereits die Sandmairs. Der Traditionsbetrieb – seit 1803 – in Langenpettenbach bietet in der Hauptsache Erdbeeren und Äpfel an. Höhere Mindestlöhne, gestiegene Preise fürs Pflanzgut und Dünger, teurere Frachtkosten und ein sich tagesaktuell ändernder Energiezuschlag auf die umweltverträglichen Erdbeerschälchen, alles das habe dazu geführt, dass man habe handeln müssen, so Manuela Sandmair.

Heimische Erdbeeren bei Lebensmittlern immer weniger gefragt

Christian Heitmeier hat noch ein weiteres großes Problem. Sein Bio-Betrieb beliefert Einzelhändler wie Edeka oder Feneberg mit seinen Produkten. Und die setzten laut Heitmeier immer mehr auf Billigerdbeeren aus Spanien oder Italien. „Bei Bio geht es noch“, sagt der Agrarbetriebswirt und Landwirtschaftsmeister. Trotzdem seien heimische Erdbeeren immer weniger gefragt.

Dabei ist 2022 ein hervorragendes Jahr für Erdbeeren. Die Wetterbedingungen waren sehr gut. „Es gibt sehr viele. Sie sind sehr groß und sie schmecken sehr gut“, weiß Wolfgang Offenbeck, der mit seiner Familie den Beerengarten Rotschwaige bewirtschaftet. Bei Offenbecks ist die Nachfrage gut. Gerade am vergangenen Wochenende, so Offenbeck, sei „viel Betrieb gewesen“. Der ehemalige CSU-Kreisrat meint, dass eher die norddeutschen Landwirte aufpassen müssten. Dort gebe es viele große Betriebe, die viele Früchte produzierten. „Da gibt’s ganz schnell ganz schlechte Preise“, sagt Offenbeck.

Wegen der zurückgehenden Nachfrage denken die Erzeuger im Dachauer Land daran, bestimmte Flächen nicht mehr abzuernten oder erst gar nicht zu bestellen und „durchwachsen zu lassen“, wie Manfred Wolf das nennt. Beim Spargel hat er das bereits getan. Wegen des „deutlich geringeren“ Geschäfts heuer, wie er sagt. Deswegen hat er auch weniger Erntehelfer eingestellt, beziehungsweise heimgeschickt.

Die Spargelzeit endet traditionell am 24. Juni. Bei den Erdbeeren ist auch bald Schluss. „Die Erdbeerzeit geht schneller zu Ende, als viele denken“, sagt Manfred Wolf. Anfang Juli verschwinden die Beeren aus dem Sortiment, das Selberpflücken wird eingestellt. Bis dahin sind aber noch ein paar Tage. Und das Wochenende verspricht schön zu werden.

