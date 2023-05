22-Jähriger aus dem Landkreis soll Neunjährige zu sexuellen Handlungen aufgefordert haben

Bereits Anfang Mai wurde die Wohnung des 22-Jährigen aus dem Landkreis Dachau durchsucht und umfangreiches Beweismittel sichergestellt. Nun sitzt er in Haft. © aal.photo/Imago

Ermittlungserfolg im Kampf gegen Kinderpornografie: Ein 22-jähriger Mann aus dem Landkreis Dachau sitzt wegen des Verdachts auf sexuellen Missbrauchs eines Kindes in U-Haft.

Dachau – Weil er ein neunjähriges Mädchen über das Internet zu sexuellen Handlungen aufgefordert haben soll, sitzt ein 22-Jähriger aus dem Landkreis Dachau nun in U-Haft. Der Mann soll das Mädchen über Monate auf einer Chat-Plattform kontaktiert haben, wie die Zentralstelle Cybercrime Bayern in Bamberg und das Polizeipräsidium Oberbayern-Nord am Dienstag mitteilten.

Dem 22-jährigen Mann wird nach Ermittlungen der Kripo Fürstenfeldbruck und des Zentrums zur Bekämpfung von Kinderpornografie und sexuellem Missbrauch vorgeworfen, zwei kinderpornografische Bilder in einen Cloud-Dienst geladen zu haben. Zum anderen soll er auf einer speziell für Kinder entwickelten Chat-Plattform über mehrere Monate versucht haben, ein neunjähriges Mädchen zu sexuellen Handlungen an sich sowie zur Fertigung von Nacktbildern zu bewegen.

Der deutsche Staatsangehörige ist nach Mitteilungen eines Online-Dienstes in den Fokus der Ermittler geraten. Bereits Anfang Mai wurde von den Beamten der Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck die Wohnung des Mannes durchsucht und umfangreiches Beweismittel sichergestellt. Nach Abschluss dieser Maßnahmen wurde der Beschuldigte zunächst wieder entlassen. Unmittelbar danach soll er allerdings versucht haben, sich wieder Zugriff auf von den Ermittlungsbehörden vorläufig gesicherte Accounts zu verschaffen. Zwischenzeitlich wurde bei einer ersten Sichtung durch die Beamten der Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck auch der Chatverlauf mit der Neunjährigen entdeckt. Die Spezialstaatsanwälte des Zentrums zur Bekämpfung von Kinderpornografie und sexuellem Missbrauch im Internet beantragten daraufhin unverzüglich einen Haftbefehl wegen Verdunkelungsgefahr, der vom Ermittlungsrichter am Amtsgericht Bamberg (siehe Kasten) erlassen wurde. Da der Mann bereits im Juli 2022 wegen einschlägiger Delikte verurteilt worden war, besteht zusätzlich der Haftgrund der Wiederholungsgefahr.

Die Ermittlungen des ZKI und der Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern ohne Körperkontakt mit dem Kind und wegen Besitzes kinderpornografischer Inhalte dauern an. Derzeit wird das sichergestellte Beweismaterial von Experten ausgewertet. dn