Erinnerungen an die mutige Tante Hanni ‒ Gedenkveranstaltung zum Jahrestag der Pogromnacht

Mit vielen Bildern und Dokumenten erinnerte Alex Tittel an seine Großtante Hanni Jaffé. © Simone Wester

Weil immer mehr Zeitzeugen sterben, müssen deren Angehörige die Erinnerungen wachhalten. Zwei Amerikaner erzählten anlässlich des 84. Jahrestages der Reichsprogromnacht die Geschichten ihrer Urgroßmutter , ihrer Großmutter und ihrer Großtante.

Dachau – Immer mehr Zeitzeugen sterben, deshalb müssen nun deren Angehörige die Erinnerungen wachhalten. So taten es auch am vergangenen Dienstag zwei Männer aus den USA, die anlässlich des 84. Jahrestages der Reichsprogromnacht nach Dachau gekommen waren, um die Geschichten ihrer Urgroßmutter Alice Jaffé, ihrer Großmutter Hilde Jaffé und ihrer Großtante Johanna „Hanni“ Jaffé zu erzählen.

Gedenkveranstaltung zum Jahrestag der Pogromnacht

Seit vielen Jahren bereits lädt die Stadt Dachau gemeinsam mit Kooperationspartnern zum Jahrestag der Pogromnacht zur Gedenkfeier als Ehrengäste Nachfahren und Angehörige der 15 Dachauer Bürger ein, die in der Nacht vom 8. auf den 9. November 1938 im Rahmen einer antisemitischen Aktion der örtlichen Nationalsozialisten – noch vor dem reichsweiten Pogrom– aus der Stadt vertrieben wurden. Leider folgten in diesem Jahr nur sehr wenige Dachauer dieser Einladung ins Ludwig-Thoma-Haus.

Erinnerungen an die mutige Tante Hanni

Dabei verpassten sie jedoch einen sehr langen und ausführlich recherchierten Vortrag der Großneffen von Hanni Jaffé, die selbst kinderlos geblieben war und nach dem Zweiten Weltkrieg ihren Neffen Klaus Frank Tittel großgezogen hatte. Dessen Söhne Alex und Mark Tittel erzählten nun die Familiengeschichte.

Hanni, wie sie von allen genannt wurde, wuchs im Luxus einer reichen, jüdischen Unternehmerfamilie auf, deren Geschichte sich bis in das 16. Jahrhundert zurückverfolgen lässt. Geheiratet wurde auch innerhalb der Familie, wie Alex Tittel in seinem Vortrag verriet. Hanni musste sich weder die Schuhe selbst binden, noch die Bücher selbst zur Schule tragen. Dank ihres Reichtums konnte sie zunächst auch alle Schikanen der Nazis, wie etwa die „Reichsfluchtsteuer“, bezahlen und alle nötigen Unterlagen beibringen.

Ihr Großneffe Alex Tittel sprach im Ludwig-Thoma-Haus dabei von einem „bürokratischem Albtraum“. Hanni Jaffé konnte sich ihre Freiheit erkaufen, während ihre Mutter Alice 1944 in Ausschwitz vergast wurde. Hanni zog nach ihrer Vertreibung 1938 aus Dachau zuerst nach München und dann kurz darauf nach England, wo sie plötzlich für ihren Lebensunterhalt arbeiten musste – zum ersten Mal in ihrem Leben.

Allerdings hatte sie eine umfassende Bildung: Sie lebte ab 1924 beim Dachauer Künstlerehepaar Petersen in der Großen Moosschwaige und fungierte unter anderem als Mitautorin der Bücher von Elly Petersen. Sie bewegte sich gerne in Dachaus Künstler- und Schriftstellerkreisen. Hanni sprach außerdem mehrere Sprachen und hatte Kenntnisse in Medizin und Kaufmannslehre. Das half ihr, sich später in England eine neue Existenz mit einem Teegeschäft aufzubauen.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs gelang es ihr, ihren damals 15-jährigen Neffen Klaus Frank Tittel zu sich zu holen. Sie gab dem Vollwaisen – sein Vater war bei einem Bergunfall gestorben, seine Mutter hatte sich aus Verzweiflung über dessen Tod und den Tod des kleinen Bruders das Leben genommen – ein neues Zuhause.

Der spätere Vater von Alex und Mark Tittel lernte in kürzester Zeit Englisch, bekam ein Stipendium für Oxford und erlangte einen Doktortitel in Physik. Dann emigrierte er in die USA und wurde nach einer kurzen Episode in New York Professor im texanischen Houston, wo er heute noch lebt.

Für eine Reise nach Dachau reichte es in diesem Jahr aus gesundheitlichen Gründen jedoch nicht, weshalb seine Söhne die unglaubliche Lebensgeschichten ihres Vaters erzählten und ihren Vortrag mit unzähligen Bildern und Dokumenten bereicherten. Der Kontakt zu „Tante Hanni“ brach nie ab, die Tittels besuchten sie bis zu ihrem Tod immer wieder in England.

Neffen halten die Erinnerung wach

Und jetzt halten Alex und Mark Knittel die Erinnerung an sie, an Alice und Hilde Jaffé wach. Und damit an alle jüdischen Dachauer, die von den Nationalsozialisten aus Dachau vertrieben und ermordet wurden. Die Geschichte der Familie Jaffé ist in dem Buch „Vor Sonnenaufgang“ nachzulesen, dass der Journalist Hans Holzhaider verfasst hat.

Dieser war auch bei dem Vortrag im Ludwig-Thoma-Haus anwesend. Die Tittel-Brüder bedankten sich bei ihm für dessen ausführliche Recherche. Das Buch wurde auch ins Englische übersetzt – von Hanni Jaffé persönlich. Musikalisch umrahmt wurde der Gedenkabend von einem Ensemble des Ignaz-Taschner-Gymnasiums.

VON SIMONE WESTER

