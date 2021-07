„Erschwerte Bedingungen“ im Bürgerbüro

Ausweis beantragen in Dachau

Von Stefanie Zipfer schließen

Wer in Dachau einen Ausweis beantragen will, braucht Geduld - und Internet. Das kann enorm nerven, wie das Beispiel einer Dachauerin zeigt.

Dachau – Wer derzeit im Bürgerbüro einen Ausweis beantragen möchte, braucht Geduld – und Internet. Während die Stadt das wegen Corona eingeführte Modell der Online-Terminreservierung beibehalten will, fühlen sich gerade ältere Dachauer abgehängt.

Karola Hartmann ist sauer. Und traurig. Denn so, wie die Stadt Dachau sie derzeit „im Regen stehen lässt“, sei schon allerhand! Seit einer Woche versucht die 75-Jährige nämlich, ihren Personalausweis zu verlängern.

Früher habe sie im Bürgerbüro angerufen, einen Termin vereinbart und die Sache sei gelaufen. Mittlerweile habe sie „35 bis 40 geschätzte erfolglose Anrufe“ hinter sich, und immer wieder sage ihr eine freundliche Stimme am Telefon: „Alle Mitarbeiter sind im Gespräch.“ Karola Hartmann fragt sich nur: „In welchen?“

Denn eigentlich, findet die Rentnerin, müssten die wenigen Bürger, die nicht mit einem Computer ausgestattet sind, per Telefon auch einen Termin bekommen können. Aber Fehlanzeige: „Termine gibt es nur über das Internet, das ich nicht habe.“ Dass das mit Bürgerservice wenig zu tun hat, sollten sich „unser OB und der Stadtrat hinter die Ohren schreiben“!

Der Stadtrat ist jedoch selbst nicht glücklich mit dem, was die Bürger derzeit im Bürgerbüro an Wartezeiten zugemutet wird. Stadtrat Tobias Stephan (CSU) hatte angesichts des Endes der bundesweiten Homeoffice-Pflicht am 1. Juli daher extra nachgefragt, ob diese Änderung die Vorgänge eventuell etwas beschleunigen könnte? Auch die Stadtratsfraktion von ÜB/FDP mahnte an, dass eine Verwaltung „neben einem digitalen Weg auch immer einen konventionellen Weg“ beim Thema Bürgerservice gehen müsse. Es brauche eine „gleichberechtigte Alternative“ zum Smartphone oder Computer. Dass es diese Alternative in Dachau derzeit nicht mehr gibt, lasse sich am Bürgerbüro ganz gut veranschaulichen: Wer einen neuen Ausweis oder Reisepass braucht, kann entweder online einen Termin vereinbaren oder über ein Web-Formular um einen Rückruf bitten. Senioren ohne Internet oder Enkel, die ihnen bei diesen Vorgängen helfen, fallen da durchs Raster.

Das Problem: Weder kurz-, mittel- noch langfristig wird sich die Situation im Bürgerbüro ändern, gibt Hauptamtsleiter Josef Hermann zu. Noch immer gebe es eine „enge Raumsituation“ im Rathaus, weshalb – in Pandemiezeiten – „erschwerte Bedingungen“ herrschten und noch nicht alle Arbeitsplätze wieder besetzt werden könnten. „Wir werden deshalb weiter mit der elektronischen Terminvergabe arbeiten“, so Hermann. Hinzu komme die anstehende Bundestagswahl, die Kollegen des Bürgerbüros müssten sich derzeit um die Einteilung der Wahlhelferteams kümmern.

Allerdings, so Hermann, habe die Stadt durchaus auf das Wartezeiten- und Internet-Problem reagiert. Die Bürger hätten nämlich seit einigen Tagen auch die Möglichkeit, spontan ohne Termin zu kommen. Diese Handhabung habe sich auch schon „ganz gut eingespielt“, der Zugang zum Rathaus werde „dosiert geregelt“. Allerdings müssen die Bürger bei dieser Lösung Sitzfleisch mitbringen: Die Wartezeiten für einen dieser Spontan-Termine beträgt Hermann zufolge „30 bis 40 Minuten“.