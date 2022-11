Erst mal kein eigener Hitzeaktionsplan für Dachau

Von: Stefanie Zipfer

Der ausgetrocknete Gröbenbach in Puchheim. © Gehre

Bündnis für Dachau fordert einen eigener Hitzeaktionsplan für die Stadt. Daraus wird erstmal nichts. Doch der Landkreis erarbeitet ohnehin bereits ein Gesamtkonzept.

Dachau – Der heiße und trockene Sommer 2022 hat sowohl den Menschen, als auch der Natur im Landkreis zu schaffen gemacht. Grundwasserstände waren historisch niedrig, einzelne Bäche ausgetrocknet.

Deswegen, aber auch weil derartige heiße Sommer in Zukunft eher die Regel als die Ausnahme werden dürften, hatte sich das Gesundheitsamt im Sommer dazu entschlossen, eine Arbeitsgruppe zu gründen, bei der mit Vertretern von Klimamanagement, Klimaschutz, Stadtentwicklung, ambulanter und stationärer Pflege, Kindertagesstätten sowie der Gesundheitsregion Plus überlegt werden sollte, wie man die Bevölkerung im Landkreis künftig schadlos durch Hitzewellen bringen kann (wir berichteten). Landrat Stefan Löwl hatte damals eine „Aufmerksamkeitskampagne“ als Ziel dieser Arbeitsgruppe formuliert, in deren „Fokus der Mensch“ stehen solle.

Verwaltung soll sich die Hitzeaktionspläne von Würzburg, Regensburg, Augsburg und Straubing vornehmen

Das Bündnis für Dachau machte sich ähnliche Gedanken, allerdings nur die Stadt Dachau betreffend. In einem entsprechenden Antrag an den Oberbürgermeister forderten die Bündnis-Stadträte, dass sich die Verwaltung die Hitzeaktionspläne von Würzburg, Regensburg, Augsburg und Straubing vornehme, deren Inhalt dem Dachauer Stadtrat vorstelle und zudem ermittle, welche Kosten für die Stadt durch etwaige Maßnahmen entstehen würden. Grundsätzlich, da ist sich das Bündnis sicher, werde die Stadt „viele verschiedene Maßnahmen brauchen, um die zukünftige Hitzebelastung zu reduzieren“. Durch den Klimawandel seien schließlich „bis zum Ende des Jahrhunderts mehr als 50 Tage Sommer im Jahr prognostiziert“.

Zeitaufwand zu hoch

Die Stadtverwaltung erging sich weniger in Prognosen, sondern betonte, den Aufwand der Erstellung eines eigenen Hitzeaktionsplans – wie er in Augsburg, Regensburg, Würzburg und Straubing erstellt werde – derzeit nicht auf sich nehmen zu können. Aktuell arbeite der Klimaschutzbeauftragte der Stadt das vom Stadtrat gewünschte Integrierte Klimaschutzkonzept aus, das bis Mitte nächsten Jahres fertig sein soll. „Die Erstellung eines übergeordneten Grundlagenkonzepts zur Anpassung an den Klimawandel und darunter liegende Detailplanungen, wie zum Beispiel die Erstellung eines Hitzeaktionsplans, ist eine zusätzliche vollumfängliche Verwaltungsaufgabe, mit entsprechend einzuplanendem Personal- und Zeitaufwand“, lautete daher das Fazit aus dem Rathaus.

Zudem, so betonte der Klimaschutzbeauftragte in seiner Stellungnahme zum Bündnis-Antrag, sollte „fachlich klar“ zwischen Klimaschutz und Klimaanpassung unterschieden werden. Er sei für Ersteres zuständig, Letzteres habe dagegen die Entwicklung von Strategien und Maßnahmen zum Ziel, „die zu einer Reduzierung der Empfindlichkeit natürlicher und menschlicher Systeme gegenüber der Auswirkung des Klimawandels führen“.

Oberbürgermeister Florian Hartmann fasste das Thema im jüngsten Umwelt- und Verkehrsausschuss des Stadtrats am Mittwoch so zusammen: „Wir warten jetzt mal, was der Landkreis ausarbeitet.“ Anschließend könnte die Stadt ja immer noch eigene Maßnahmen in Sache Hitze-Management treffen.

Sophia Beljung, Stadträtin der Fraktionsgemeinschaft Bündnis für Dachau und Die Linke/Die Partei, gab sich geschlagen und stimmte diesem Vorgehen zu. Allerdings war es ihr wichtig zu betonen, dass die Stadt bitte weiter bemüht sein solle, Bäume zu pflanzen. Nach Ansicht ihrer Fraktion seien Bäume „wichtig für die Kühlung des Stadtklimas“.