Slávka Rude-Porubská, die neue Leiterin der Stadtbücherei Dachau: „Erste Amtshandlung – ich schließe die Bibliothek“

Kaum hatte Slávka Rude-Porubská am 1. Januar die Leitung der Dachauer Stadtbücherei übernommen, mussten alle Bibliotheken in Bayern ganz aktuell auch noch die – bis dato mögliche – kontaktlose Ausleihe erneut einstellen. Rude-Porubská starte damit in einen Bibliotheksalltag, der gar keiner ist. „Meine erste Amtshandlung: Ich schließe die Bibliothek ganz“, sagt die 43-jährige promovierte Buchwissenschaftlerin, die sich natürlich einen ganz anderen Anfang in der neuen Position gewünscht hätte.

Dachau – Denn die Dachauer Stadtbücherei ist ein Haus voller Bücher und Medien, betreut von einem „großartigem Team“, wie die neue Leiterin betont, aber eben auch ein „lebendiger Treffpunkt für Menschen aus der Stadt und dem Umfeld.“ Genau diese Begegnungen fehlten momentan.

Weil sich die Situation aber wieder ändern wird, arbeitet Rude-Porubská gemeinsam mit dem Team an einem Konzept für sichere Angebote, überlegt etwa für den Sommer neue Veranstaltungsformen auch im Freien. An der Spitze der Stadtbücherei folgt Slávka Rude-Porubská als neue Bibliotheksleiterin Steffen Mollnow nach, der im vergangenen August verstorben ist.

Die die in Nitra, in der Slowakei, geborene Buch- und Literaturfachfrau hat Germanistik, Journalistik und Slavistik in Nitra und Regensburg studiert. An die Dachauer Bücherei kommt sie von der Ludwig-Maximilians-Universität, wo sie in der Buchwissenschaft promovierte und danach in der Lehre tätig war. Gleichzeitig arbeitete sie als Herausgeberin und Übersetzerin sowie für die Friedrich-Schiedel- und Waldemar-Bonsels-Stiftung. Und entschied sich, „den Wechsel in die Bibliothekswelt zu wagen“.

Aus ihren vorherigen Tätigkeiten habe sie einen intensiven Bezug zur Leseförderung. Ein Bereich, in dem „auch die hiesige Bücherei wahnsinnig gut unterwegs ist.“ Gerade für die jungen Leser präsentiere sich die Bibliothek als Erlebnisraum mit Führungen, Workshops, Lesestunden, „da warten wir nur darauf, das wieder sicher anbieten zu können.“

Weil es aber dauern kann, bis bewährte Angebote in geschlossenen Räumen stattfinden können, sucht die Bibliotheksleiterin mit dem Team nach Alternativen. Gedacht ist – gerade für Kinder – an kurze Open-Air-Veranstaltungen in kleinerem Kreis, dafür eigne sich der kleine Lese-Sommergarten, auch rund um die Bibliothek wäre Platz. Parallel eruiert sie die Option, Räume bei Kooperationspartnern wie Schulen oder Kitas zu nutzen. Von einer „wandernden Bibliothek“ will sie nicht direkt sprechen, „aber wir suchen nach Möglichkeiten.“

Parallel wird die Zeit genutzt, um die Ausleihzahlen auszuwerten. Durch die beiden Schließungen im Frühjahr und Herbst erwartet Rude-Porubská einen Rückgang bei gleichzeitiger Zunahme der Onleihe von E-Books.

Abseits von jetzt coronabedingt geforderter Flexibilität strebt die neue Bibliotheksleiterin keine grundlegenden Konzeptveränderungen an. „Ich bin kein Fan von dem Motto: Ich bin neu, ich mache alles anders.“ Allenfalls eine Tendenz zur Neuausrichtung im Bestandsaufbau erkennt sie, der nicht Dachau-spezifisch ist, sondern sich aus einem allgemein veränderten Nutzer-Verhalten ergebe. Nämlich dem Trend weg vom analogen Medium.

Bei Büchern und Filmen gibt es mit Onleihe und dem Film-Portal filmfriend bereits digitale Angebote. Auch Musik wird von der Bibliothek wohl künftig per Streaming bereitgestellt werden, ist Rude-Porubská überzeugt. Doch wie bisher werden weiterhin die Nutzer die Richtung vorgeben. „Wir bilden die Stadtgesellschaft ab, auch mit ihren Medienpräferenzen.“

Sich selbst bezeichnet die neue Leiterin der Stadtbücherei als „Viel- und Querbeet-Leserin“, ein Blick in die Statistik offenbart ihr, was die Dachauer gerne lesen, ansehen und hören. Auch von der örtlichen literarischen Szene will sie sich bald ein Bild machen. Doch ein ganz persönlicher Eindruck von der Stadt und ihren Menschen fehlt noch. Denn um eine Stadt wirklich kennenzulernen, brauche es persönliche Begegnungen und Gespräche, die aktuell nicht möglich sind. „Diese Entdeckungstour steht noch bevor, ich freue mich darauf!“