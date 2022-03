Erste Operationen mit neuem Roboter Sunny in Dachau

Das hochmoderne „da-Vinci-Xi“-Operationssystem steht jetzt auch den Thoraxchirurgen an den Helios Kliniken Dachau und München zur Verfügung. © Helios

Erfolgreich im Einsatz gegen Krebs: Am Helios Amper-Klinikum Dachau sind die ersten komplexen Lungen-OPs mit dem neuem Roboter „Sunny“ durchgeführt worden.

Dachau – Dank des OP-Roboters „Sunny“ können minimalinvasive Operationen im Brustkorb und an der Lunge präzise und schmerzarm durchgeführt werden. Das hochmoderne „da-Vinci-Xi“-Operationssystem steht seit neuestem auch den Thoraxchirurgen an den Helios Kliniken Dachau und München zur Verfügung.

Namensgebung für neuen Roboter auf Herkunftsort zurückzuführen

Die Spezialisten der Thoraxchirurgie am Helios Amper-Klinikum Dachau behandeln das gesamte Spektrum von gut- und bösartigen Erkrankungen der Lunge, des Brustkorbs, des Rippenfells und des Mittelfellraums. Nun haben sie kompetente Unterstützung erhalten: den OP-Roboter „da Vinci Xi“. Er wird von den Kollegen „Sunny“ genannt, aufgrund seines Herkunftsortes Sunnyvale in Kalifornien.

Der Roboter wurde Ende vergangenen Jahres für die Helios-Kliniken Oberbayern angeschafft und im ersten Schritt in der Viszeralchirurgie eingesetzt, wo mittlerweile schon rund 50 Operationen mit seiner Hilfe durchgeführt wurden. In der Thoraxchirurgie unterstützte Sunny seit Februar bereits zehn minimalinvasive OPs. „Wir haben mit seiner Hilfe Tumorresektionen an der Lunge sehr erfolgreich durchgeführt“, erklärt Oberarzt Dr. Levani Shoshiashvili, Sektionsleiter für Thoraxchirurgie am Amper-Klinikum und Leiter des Lungenzentrums Dachau. „Die meisten Operationen führen wir schon seit vielen Jahren minimalinvasiv durch. Nun können wir mit dem Roboter auch komplexe OPs wie die Operation von Lungenkrebs, die Entfernung von Tumoren im Mittelfellraum und Operationen am Zwerchfell, äußerst präzise und schmerzarm anbieten.“

Modernstes Robotersystem seiner Art

Der „da Vinci Xi“ ist das modernste und am besten ausgestattete Robotersystem seiner Art in Oberbayern und ein neues Angebot für die Patienten der Helios-Kliniken in Dachau und München. „Die Vorteile des Robotereinsatzes sind enorm“, so Dr. Shoshiashvili, der alle zehn Operationen an der Lunge durchgeführt hat. Während der OP sitzt er an der Steuerkonsole des Roboters und führt mit seinen Händen und Füßen die vier Roboterarme. Der hochflexible Kameraarm bietet ihm mit einer zehnfachen Vergrößerung und einer Fluoreszenzbildgebung eine hervorragende Übersicht: „Feine Strukturen wie Nerven oder Lymphgefäße können wir jetzt noch besser erkennen und entsprechend schonen“, berichtet Dr. Shoshiashvili begeistert.

Der Leiter des Dachauer Lungenzentrums, Dr. Levani Shoshiashvili, an der Steuerkonsole des OP-Roboters da Vinci Xi. © Helois

Die Vorteile für die Patienten sind vielseitig: „Der Blutverlust wird minimiert, die Schnitte sind deutlich kleiner, die kosmetischen Ergebnisse dadurch schöner“, erklärt der Leiter des Lungenzentrums. „Die Belastung der Patienten ist geringer, da wir zwischen den Rippen hindurch operieren können, ohne den Brustkorb selbst zu öffnen.“ Zudem helfe die Fluoreszenzdarstellung des Lungengewebes dabei, möglichst viel davon zu erhalten, erklärt der Lungen-Fachmann: „Die Patienten erholen sich schneller und können bereits nach wenigen Tagen entlassen werden.“ Die Rückmeldung sei durchweg gut, berichtet Shoshiashvili: „Ein Patient sagte mir, er habe nie gedacht, dass er in seinem Leben noch einmal von einem Roboter operiert werde. Er war wirklich positiv überrascht, wie gut und schmerzfrei die OP verlief.“

Das Robotikzentrum Oberbayern am Standort Dachau wurde Ende 2021 gegründet. Das hochmoderne „da-Vinci-Xi“-Operationssystem steht den Patienten aller Helios-Kliniken in Dachau, München-West und München-Perlach zur Verfügung. Der OP-Roboter wird schrittweise für immer mehr Fachabteilungen der Helios-Kliniken eingesetzt, wie zum Beispiel in der neuen Fachabteilung für Urologie in Dachau und der Gynäkologie in Dachau und München.

mm

