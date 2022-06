Erster Fall von Affenpocken im Landkreis Dachau

Das Affenpockenvirus wurde bei einem Patienten aus dem Landkreis Dachau nachgewiesen. (Aufnahme vom 20. Mai 2022) © Martin Bühler/Bundeswehr/dpa

Am Freitag, 17. Juni, wurde ein erster Fall von Affenpocken im Landkreis Dachau bekannt. Der Patient, ein Mann unter 30 Jahren, ist laut Landratsamt Dachau wohlauf und befindet sich in Isolation.

Erster Fall von Affenpocken im Landkreis Dachau Im Landkreis Dachau wurde heute, am Freitag, 17. Juni, ein erster Fall von Affenpocken bekannt. Der Patient ist kürzlich von einer Auslandsreise in den Landkreis zurückgekehrt, wie das Landratsamt in einer Pressemitteilung erklärte. Die Person sei in gutem gesundheitlichen Zustand und befinde sich in Isolation zu Hause. Das Gesundheitsamt steht mit dem Patienten in engem Kontakt, es gibt keine zu ermittelnden Kontaktpersonen im Landkreis. Nach wie vor schätzt das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) das allgemeine Infektionsrisiko für die Bevölkerung in Bayern als gering ein. Bislang handelt es sich in Bayern und auch bundesweit um Einzelfälle, so das Landratsamt.

dn