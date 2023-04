Es fehlt den Wäldern im Landkreis Dachau an Wasser

Jahresversammlung der WBV Dachau – Trockenheit bereitet Waldbauern Sorge

Die Nachfrage beim Brennholz und damit die Preise sind enorm gestiegen. Allerdings setzt die Trockenheit den Bäumen zu: Es gab mehr Käferholz als im Jahr zuvor.

Dachau - Über ein positives Geschäftsjahr hat die Waldbauernvereinigung (WBV) bei ihrer Jahresversammlung im Gasthaus Doll in Ried berichtet. Die Nachfrage beim Brennholz und damit die Preise sind im Jahr 2022 enorm gestiegen. Allerdings setzt die Trockenheit den Bäumen zu: Es gab mehr Käferholz als im Jahr zuvor. Einen Appell richteten die Waldbauern an die Menschen: mehr mit Holz zu bauen.

Mitgliederzahl und Fläche der Waldbesitzer sind gestiegen

Vorsitzender Leonhard Mösl konnte zunächst zahlreiche Waldbesitzer zu der Versammlung begrüßen. Das Interesse an der Veranstaltung wachse, stellte er erfreut fest – genauso wie die Zahlen der Mitglieder und der Mitgliedsfläche: Die Mitgliederzahl stieg im vergangenen Jahr um neun auf insgesamt 1473 an, die Mitgliedsfläche wuchs um 42 Hektar auf 7413 Hektar an, was 86 Prozent der Waldfläche im Landkreis entspricht.

Die „interessante Marktlage“ im Kalenderjahr 2022 fasste Mösl so zusammen: Der Absatz beim Sägeholz sei gut gewesen, die Nachfrage nach Brennholz aufgrund der Energiekrise im vergangenen Jahr stark. Die aktuelle Situation beim Brennholz habe sich wieder normalisiert. 2022 war geprägt von stark schwankenden Preisen beim sägefähigen Holz mit einer Gültigkeit von oft nur vier Wochen.

Käferholz fiel im vergangenen Jahr besonders im nördlichen Landkreis an. „Dank der schlagkräftigen Unternehmer vor Ort“, so Mösl, konnte der Schaden erfolgreich bekämpft werden. Zum Schluss gab Leonhard Mösl einen Ausblick auf zukünftige Herausforderungen, explizit die Trockenheit, die die Bäume schwächt und somit anfälliger macht für den Borkenkäfer. Es fehlt den Wäldern an Wasser. Die Wetterdaten in Großberghofen meldeten laut Mösl für die Monate Januar und Februar gerade einmal 40 Prozent des normalen Niederschlags, und die Temperaturabweichung liegt bei drei Grad Celius über dem langjährigen Mittel für diese Monate.

Brennholzmarkt ist noch nicht gesättigt

In seinem Bericht belegte Geschäftsführer Peter Göttler mit Zahlen die positive Bilanz des vergangenen Jahres: Der Kassenbericht ergab einen einen Überschuss von 20 000 Euro. 10 000 Festmeter Holz mehr als im Jahr Jahr zuvor konnten vermarktet werden, insgesamt rund 42 000 Festmeter. Das Holz sei auch weiterhin bei einem aktuellen Preis von rund 110 Euro pro Festmeter absetzbar. Göttler forderte aber auch, dass Durchforstungen auf den Herbst 2023 verschoben werden sollten, da aktuell kein Vertrag für Papierholz bestehe, jedoch für die zweite Jahreshälfte ein Rahmenvertrag angestrebt würde. Der Brennholzmarkt sei aktuell noch nicht gesättigt, sodass Brennholz mit Preisen von 35 bis 40 Euro pro Raummeter verkauft werden könne.

Der Geschäftsführer bat die Mitglieder, weiterhin die Wälder auf Borkenkäferbefall zu kontrollieren und die Lagerplätze der WBV für die Zwischenlagerung dieser Hölzer zu nutzen.

Um das Thema „Aktive Waldbewirtschaftung und Holznutzung im Konflikt mit Politik und Gesellschaft“ ging es im Referat von Alexander Bogner von „proHolz“, ein Imagebündnis der bayerischen Forst- und Holzwirtschaft. Die Quintessenz aus seinem Vortrag: Der Baustoff Holz ist nachhaltiger als Beton – und in privaten Wäldern in Bayern lassen sich die höchsten Holzvorräte Europas verbuchen. Somit appellieren die Waldbauern sowohl an Bauwillige, als auch an Kommunen und die Politik, mit Holz zu bauen.

