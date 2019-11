Die Fichte der Arnolds macht Karriere als Christbaum

Der Baum musste weg, ein Jammer, natürlich. Aber die Fichte von Evi und Edwin Arnold aus Dachau hat noch eine Karriere als Christbaum vor sich.

Dachau– Mit gemischten Gefühlen stehen Evi und Edwin Arnold neben ihrer Fichte, 45 Jahre alt, zwölf Meter hoch – besser gesagt lang. Der Baum liegt auf dem Anhänger des städtischen Bauhofs und wird für den Transport in die Altstadt festgezurrt. Die Fichte aus dem Garten in Dachau-Süd „macht Karriere“, wie Evi Arnold sagt: Sie wird der Christbaum am Rathaus.

Vor 45 Jahren pflanzten die Arnolds den Baum in ihrem Garten, zusammen mit zwei weiteren Fichten. Vor einigen Jahren schon gaben sie zwei der drei Bäume an die Pfarrei Mariä Himmelfahrt, dort schmückten sie in der Weihnachtszeit die Kirche. „Aber die waren kleiner“, sagt Evi Arnold. Die dritte Fichte wuchs weiter im Garten.

Doch seit einigen Jahren haben Evi und Edwin Arnold darüber nachgedacht, die große Fichte zu fällen. „Vor zwei, drei Jahren ist ein Straßenbaum schräg gegenüber bei einem Sturm umstürzt, direkt in unsere Einfahrt“, berichtet Evi Arnold. „Da haben wir schon Angst gekriegt, weil die Stürme ja immer stärker werden“, ergänzt ihr Mann. Trotzdem fiel ihnen die Entscheidung, ihre selbst gezogene und schön gewachsene Fichte fällen zu lassen, nicht leicht. Dann kam Evi Arnold die Idee, sich bei der Stadt zu erkundigen, ob ein Christbaum gebraucht werde. Der Baum wurde begutachtet. Als die Stadt gesagt hat, dass sie den Baum nimmt, waren die Arnolds erleichtert. „Weil es so martialisch ist, wenn der Baum zerlegt und alle Äste abgeschnitten werden“, sagt Evi Arnold.

Gestern früh rückt ein Kran an. „Der Baum wurde an mehreren Stellen angehängt und unten abgeschnitten“, erklärt Edwin Arnold. Der Kranführer legt die Fichte gefühlvoll auf den Anhänger des städtischen Unimogs. Nun schauen die Arnolds zwischen Baum und Garten hin und her. „Schaut nackert aus“, sagt Edwin Arnold bei einem Blick auf sein Haus. Seiner Frau fällt auf, dass der Baum trockene Stellen hat. „Hoffentlich tun sie genug Kerzen hin, damit man sie nicht so deutlich sieht“, sagt sie lachend. Nun wartet das Ehepaar auf den Abtransport des Baumes, gleich kommt die Polizei, um den Transport in die Altstadt zu begleiten.

Die nächsten Wochen können die Arnolds ihren leuchtenden Christbaum vor dem Rathaus bewundern. Verabschiedet hat sich Evi Arnold schon am Sonntag von dem Baum:„Ich hab ihn am Abend umarmt.“