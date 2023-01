Ewald Zechner wird Festwirt in Maisach

Ewald Zechner wird Wirt in Maisach und in Nandlstadt. © Adrian Meyer Stilikon

Ewald Zechner expandiert. Der Festwirt des großen Zeltes auf dem Dachauer Volksfest wird nun Festwirt der Maisacher Festwoche.

Dachau – Ewald Zechner expandiert in den Nachbarlandkreisen. Er ist seit 2014 Festwirt des großen Zeltes auf dem Dachauer Volksfest, führt die Gaststätte Liegsalz in Pellheim sowie den Mittagsimbiss und Lieferservice „Gasteiger“ in der Dachauer Altstadt – und wird nun Festwirt der Maisacher Festwoche und Wirt eines Traditionsgasthauses in Nandlstadt bei Freising.

Ewald Zechner ist seit 2014 Dachauer Volksfestwirt

Ewald Zechner ist geschäftstüchtig. Das große Festzelt des Dachauer Volksfestes hat er seit 2014 fest in der Hand, hat im vergangenen Jahr mit einem Brauerei-Wechsel zu Augustiner viel Lob geerntet. Im Februar 2019 übernahm er die Metzgerei Gasteiger in der Altstadt und bietet seitdem dort wechselnde Mittagsgerichte an. Kombiniert mit einem Lieferservice betreibt er die Kantinen im Landratsamt sowie von Autobus Oberbayern in München. Außerdem führt er das Gasthaus Liegsalz in Pellheim. Damit nicht genug: Der 45-Jährige strebt in die Nachbarlandkreis. „Aber ich will Dachau auf keinen Fall verlassen“, betont er.

Ewald Zechner hatte sich für die Maisacher Festwoche als Wirt beworben, dem dortigen Gemeinderat am Donnerstagabend nicht öffentlich sein Konzept präsentiert – und dann sofort den Zuschlag erhalten. Zechner will die Maisacher Festwoche stark reformieren. Er plant eine Mischung aus Tradition und Neuerungen. Insgesamt aber brauche es eine Erneuerung – und mehr Umsatz. Daher hat der neue Festwirt eine Bitte: „Maisach muss mehr trinken.“

Zechner lockt mit einem Volksfest-Biergarten, „ähnlich wie der Sommer auf der Thomawiese“, erklärt er. Die Besucher werden in einem großteils überdachten, aber zur Seite hin offenen und begrünten Bereich sitzen. Zudem wolle er „die Jugend ranziehen“, sagt er. Das gelinge mit Partybands. Auch in Dachau sei dieses Konzept erfolgreich. Aber es sollen auch Abende fürs ältere Publikum dabei sein.

Die Maisacher Festwoche findet von 14. bis 23. Juli statt. Früher fand das Maisacher Volksfest in den Sommerferien statt, aber da seien zu viele Leute verreist. Daher erhoffe sich Zechner nun schon durch den Termin mehr Festwoche-Besucher.

Zuversichtlich ist Zechner zudem beim Personal. Wenn man fair bezahle, seien gute Kräfte zu finden – trotz der Engpässe in der Gastronomie. Für das Dachauer Volksfest habe er jedenfalls einen Stamm von über 100 Bedienungen.

Den gelernten Koch, der auch in der Spitzengastronomie tätig war, erwartet ein weiteres Engagement als Wirt: Der Oberbräu in Nandlstadt (Kreis Freising), eine Traditionsgaststätte, wird „nach vollständiger Renovierung mit komplett neuer Einrichtung“ Anfang März eröffnet. „Hier gibt es eine feste Betriebsleitung, das soll sehr unabhängig von mir laufen“, so Zechner. Und eines betont der Wirt abschließend: „Priorität Nummer 1 ist das Dachauer Volksfest!“

