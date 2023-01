„Extrem schwierige“ Lage für die Landwirte im Landkreis Dachau

„Rote Gebiete“ im Landkreis Dachau wurden neu festgelegt

Die mit Nitrat belasteten, sogenannten „roten Gebiete“, in denen weniger gedüngt werden darf, sind vom Landwirtschaftsministerium neu festgelegt worden.

Dachau - Im Landkreis Dachau sind Flächen weggefallen, andere hinzugekommen. Für die betroffenen Landwirte sei die Lage „extrem schwierig“, so der der Dachauer BBV-Kreischef Simon Sedlmair. Nicht zuletzt, weil die Auflagen happig sind. Der BBV erhebt daher einige Forderungen.

Neue Gebietskulisse für die mit Nitrat belasteten „roten Gebiete“

Seit Anfang Dezember gilt in Bayern die neue Gebietskulisse für die mit Nitrat belasteten „roten Gebiete“, die das bayerische Landwirtschaftsministerium versandt hat. In der aktuellen Verordnung sind 17,2 Prozent der landwirtschaftlich genutzten Fläche in Bayern aufgelistet. In diesen Gebieten dürfen Landwirte weniger düngen und müssen zusätzliche Maßnahmen zum Gewässerschutz einhalten.

Die Neuausweisung war notwendig geworden, da die EU-Kommission das bisherige Vorgehen Deutschlands bei der Ausweisung der „roten Gebiete“ ablehnte. Sie führte auch zu einer Erweiterung der „roten Gebiete“ im Dachauer Landkreis. Waren bisher rund 3900 Hektar ausgewiesen, so werden es künftig 4600 Hektar sein. Die Veränderungen betreffen den nördlichen Landkreis.

Amt für Landwirtschaft informiert

Das Amt für Landwirtschaft in Fürstenfeldbruck (AELF) organisierte zusammen mit dem Wasserwirtschaftsamt München (WWA) im Gasthaus Doll in Ried eine Informationsveranstaltung für die betroffenen Landwirte. Wie Agrarwissenschaftler Josef Peis, beim AELF zuständig für die pflanzliche Erzeugung, den Dachauer Nachrichten mitteilte, haben sich die „roten Gebiete“ verändert. Von den ursprünglichen 3900 Hektar sind rund 1900 Hektar weiter dabei. Rund 2000 Hektar sind herausgefallen und rund 2700 Hektar neu hinzugekommen.

Die nun gekennzeichneten „roten Gebiete“ liegen im nördlichen Landkreis und betreffen drei Grundwasserkörper, also abgegrenzte Grundwasservolumen. Herausgefallen sind die Flächen aus Tandern und Pipinsried. Die Messstelle in Tandern wies nur mehr einen Nitratgehalt von 31 Milligramm pro Liter auf. Als mit Nitrat belastet gilt ein Gebiet, wenn eine Konzentration von über 50 Milligramm je Liter oder mindestens 37,5 Milligramm je Liter und steigendem Trend vorliegt.

Die landwirtschaftlichen Flächen von Randelsried, Thalhausen und Wollomoos in der Gemeinde Altomünster bleiben hingegen im „roten Gebiet“. Neu hinzu kommen Flächen im Dreieck östlich von Altomünster, Westerholzhausen bis Langenpettenbach und Umgebung.

Ebenso neu sind Flächen um Petershausen bis Asbach und Glonnbercha bis Obermarbach. In diesen Bereichen wurden Werte zwischen 59 und 43 Milligramm pro Liter gemessen.

Zahl der Messstellen soll deutlich erhöht werden

Der beim WWA für den Landkreis zuständige Abteilungsleiter Jonas Hürten sagte, dass es im Dachauer Land bereits eine Reihe von Messstellen gibt. Ziel sei es jedoch, die Zahl deutlich zu erhöhen. Die mit der EU abgestimmte neue Vorschrift zur Gebietsausweitung schreibt laut Hürten eine Messstelle pro 5000 Hektar vor. Nach vier Jahren soll eine Neubewertung der Gebietskulisse erfolgen.

„Wir sind sehr erschrocken, dass wir das neue Gebiet um Petershausen dazubekommen haben“, sagt der Dachauer BBV-Kreisobmann Simon Sedlmair, denn das mache die Lage für seine betroffenen Kollegen sehr schwierig. Was sei etwa, wenn die Flächen bei einer Neubewertung wieder herausfielen? Diese Planungsunsicherheit sei eine „extreme Belastung“ und führe „zu einer großen Unzufriedenheit“, so Sedlmair. Ein Kollege, der weniger düngen könne, nennt er ein Beispiel, müsse sich mehr Gülletanks anschaffen, „doch das geht nicht so schnell“.

685 Messstellen gibt es in Bayern. Viel zu wenige, so der Dachauer BBV-Kreischef, der auf einen schnelleren Ausbau drängt. Sein Verband fordert zudem einen praxistauglichen Vollzug der Verordnung, Härtefallregelungen, einzelbetriebliche Ausnahmen und eine schnellstmögliche Transparenz und Information der betroffenen Landwirte.

+ 170 Kilogramm Nitrat pro Hektar aus organischen Düngemitteln pro Schlag, sprich zusammenhängender Fläche, dürfen Landwirte auf den „roten Gebieten“ ausbringen. © MM-Archiv

Peis wiederum listete die Auflagen für die Landwirte bei der Bewirtschaftung ihrer in den „roten Gebieten“ liegenden Flächen auf. Und das sind einige. Dazu gehören eine Düngung 20 Prozent unter Bedarf, keine Herbstdüngung mehr zu Zwischenfrucht oder Wintergerste, Verlängerung der Düngesperrfristen, maximale Ausbringung von 170 Kilogramm Nitrat pro Hektar aus organischen Düngemitteln pro Schlag, sprich zusammenhängender Fläche, eine Stickstoffbodenuntersuchung je Kultur im Frühjahr und eine Untersuchung der Inhaltsstoffe des eingesetzten Düngers, beispielsweise Gülle.

Beispielsweise für eine Gärtnerei sei die Einhaltung der Auflagen „extrem schwierig, die können fast zusperren“, so Sedlmair. Oder die Kollegen, die Qualitätsweizen anbauten. In den „roten Gebieten“, so der BBV-Kreischef, gehe das fast nicht mehr.

