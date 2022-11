Fachkräftemangel verzögert Bauprojekte ‒ Bürgermeister besorgt: „Das ist Wahnsinn“

Von: Verena Möckl

Ein Kreisverkehr soll neben der FOS Karlsfeld für mehr Sicherheit sorgen. Allerdings kommt wegen Fachkräftemangel im Tiefbau nichts voran. © Norbert Habschied

Sie fehlen in nahezu allen Branchen: Fachkräfte. Auch der Stadt Dachau und der Gemeinde Karlsfeld gehen die Mitarbeiter aus. Im Dachauer Hinterland sieht die Lage anders aus.

Landkreis – Der Karlsfelder Bürgermeister Stefan Kolbe ist besorgt. Seit Monaten sucht er Mitarbeiter in der Abteilung Tiefbau. Vergebens. „Der Markt ist tot. Wir laufen hier auf Anschlag“, klagte er zuletzt vor dem Gemeinderat. Ende Oktober hat er seinen einzigen Tiefbauingenieur verabschiedet. Nun ist die Abteilung „blank“, um es in den Worten von Bürgermeister Kolbe wiederzugeben. „Es ist schlichtweg Wahnsinn.“

Fachkräftemangel in Dachau und Karlsfeld: Stadt und Kommune suchen nach Mitarbeitern

Seit nunmehr einem Jahr ist etwa die Stelle des Bauwerkmanagers ausgeschrieben. 18 Stellen sind derzeit im öffentlichen Dienst in Karlsfeld unbesetzt. Elf davon im Rathaus. Besonders drastisch ist es in der Tiefbauabteilung. Dort gibt es nun keine Ingenieure mehr, lediglich ein Mitarbeiter hält dort die Stellung. Und dieser kann sich nur um das Nötigste kümmern, wie Kolbe mitteilte.

Auf Bewerber wartet die Gemeinde seit acht Monaten. Die Folge: Viele Projekte kommen nicht voran oder können gar nicht erst in Angriff genommen werden. „Wir werden nächstes Jahr keine barrierefreien Bushaltestellen bauen können“, lautete Bürgermeister Kolbes düstere Prognose jüngst im Gemeinderat.

Personalmangel im öffentlichen Dienst: Bauprojekte verzögern sich

Auch andere Bauprojekte verzögern sich wegen des Fachkräftemangels. Etwa der geplante Kreisverkehr westlich der Bahn in Karlsfeld am Verkehrsknotenpunkt Bayernwerkstraße, Zugspitzstraße und Föhrenweg, der Anfang vergangenen Jahres im Umwelt- und Verkehrsausschuss beschlossen wurde.

Nicht vorwärts geht es auch mit der Sanierung des Kreisverkehrs an Hochstraße/Rathausstraße/Münchner Straße. Der vor vier Jahren beschlossene Fahrradständer westlich der Bahn lässt ebenfalls auf sich warten. „Es sieht nicht so aus, als würde sich da in der nächsten Zeit etwas tun“, sagt der Karlsfelder Fahrradreferent Franz Trinkl von der SPD auf Nachfrage.

„Sanierungsbedürftige, jedoch komplexe Maßnahmen müssen verschoben werden und durch den Bauhof verstärkt kontrolliert und instandgehalten oder sogar gesperrt werden“, heißt es aus dem Karlsfelder Rathaus.

Auch in der Stadt Dachau kommen einige Bauprojekte nur schleppend voran. Etwa der fußgängerfreundliche Umbau des Altstadtpflasters, der für dieses Jahr andacht war und teilweise erst fürs kommende Jahr geplant ist.

Oder der Umbau der Kreuzung Alte Römerstraße/Sudetenlandstraße/Fraunhoferstraße, der bereits für das Jahr 2020 geplant war. Wann der Umbau fertig ist, ist laut dem Dachauer Hauptamtsleiter Josef Hermann „noch nicht absehbar“.

Engpässe im Tiefbauamt: „Wir mussten die Stelle mehrmals ausschreiben“

28 Mitarbeiter fehlen derzeit in der Stadt Dachau im öffentlichen Dienst. Für Kindertagesstätten sucht die Stadt aktuell nach fünf Erziehern. Gemeinsam mit der IT-Branche und dem Tiefbau sind diese Abteilungen besonders stark betroffen. Fünf Monate war ein Posten beim Tiefbau in Dachau zuletzt unbesetzt. „Wir mussten die Stelle mehrmals ausschreiben“, so Hermann.

Gründe für den Personalmangel im öffentlichen Dienst sieht der Dachauer Hauptamtsleiter im großen Angebot und der Nähe zur Stadt München. „Wir konkurrieren stark mit der Privatwirtschaft.“

Fachkräftemangel bei Gemeinden im Dachauer Hinterland kein Thema

Mit Blick auf die Gemeinden im Landkreis Dachau scheint sich das zu bestätigen. So müssen sich die Kommunen im Dachauer Land zur Zeit nicht mit fehlenden Fachkräften im öffentlichen Dienst herumschlagen. Etwa in Sulzemoos, Röhrmoos, Schwabhausen, Weichs, Petershausen, Pfaffenhofen an der Glonn und Hebertshausen sind alle Stellen besetzt. Abgesehen von den Kindertagesstätten gibt es auch in der Marktgemeinde Indersdorf keine Personalengpässe.

Auch in Hilgertshausen-Tandern konnte die „Sollmitarbeiterstärke“ in der Verwaltung und im technischen Bereich erreicht werden, teilte Bürgermeister Markus Hertlein mit. Das war nicht immer so. „Fachkräftemangel und fehlende Mitarbeitende haben uns in den zurückliegenden Monaten und Jahren stark und mitunter massiv gefordert“, so Hertlein.

Im Rathaus waren sowohl der Posten des Kämmerers als auch der des Geschäftsführers vakant. Diese personellen Lücken konnten nun geschlossen werden – zur großen Erleichterung von Hertlein.

