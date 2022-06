Asylhelfer kritisiert Faeser-Papier: „Ich bezweifle, dass viele Geflüchtete im Landkreis davon profitieren“

Von: Thomas Zimmerly

Nicht ganz glücklich mit dem Gesetzesentwurf: Asylhelfer Peter Barth und sein Schützling Samba Gey. Ich bezweifle, dass viele Geflüchtete im Landkreis Dachau davon profitieren werden. Flüchtlingshelfer Peter Barth © DN-Archiv

Die Bundesregierung möchte geduldeten Asylbewerbern, die länger als fünf Jahre bei uns leben, ein Aufenthaltsrecht verschaffen. Der Hebertshauser Asylhelfer Peter Barth und Landrat Stefan Löwl üben deutliche Kritik an dem Gesetzentwurf von Bundesinnenministerin Nancy Faeser.

Dachau – Noch vor der Sommerpause soll das sogenannte Chancen-Aufenthaltsrecht von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) den Weg ins Kabinett schaffen.

Der Kern dieser Reform: Wer zum Stichtag 1. Januar 2022 seit mindestens fünf Jahren nur mit einer Duldung in Deutschland lebt, soll bald die Möglichkeit haben, eine Aufenthaltserlaubnis zu bekommen.

Asylhelfer aus Kreis Dachau kritisiert Chancen-Aufenthaltsrecht ‒ Bedenken zu Voraussetzungen

Allerdings ist die neue Regelung an Voraussetzungen geknüpft. Und die haben es laut Peter Barth, Koordinator des Helferkreises Asyl Hebertshausen, in sich. „Diese Voraussetzungen sind nicht leicht zu erfüllen“, so Barth, „ich bezweifle, dass viele Geflüchtete im Landkreis Dachau davon profitieren werden.“

In der Hauptsache sind es vier Voraussetzungen: ausreichende Sprachkenntnisse, ein Identitätsnachweis, das Bekennen zur freiheitlich demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland sowie die Lebensunterhaltssicherung. Peter Barth (75), der seit 2013 unermüdlich Geflüchtete unter seine Fittiche nimmt, sieht die Sache mit den Augen des Praktikers. Und da kommt das Faeser-Papier nicht gut weg.

Sprachkenntnisse: Theoretisch müssten die Geduldeten nur so viel Deutsch beherrschen, dass sie „einfache Unterredungen führen können“, so Barth, der aber fragt: Wie müssen die Sprachkenntnisse nachgewiesen werden? Braucht es Atteste? Zertifikate? Und welche Organisationen dürfen diese ausstellen?

Thema Identitätsnachweis: Der Vorschlag des Bundesinnenministeriums bietet kein tatsächliches Bleiberecht. Laut Koalitionsvertrag der Bundesregierung sollen die betroffenen Geduldeten zunächst nur eine einjährige Aufenthaltserlaubnis auf Probe erhalten, um in dieser Zeit die übrigen Voraussetzungen für ein Bleiberecht zu erfüllen. „Eine Passbeschaffung“, so Barth“, „wird auch nach einem Jahr in manchen Fällen nicht möglich sein.“ Und was dann?

Der Asylhelfer nennt als Beispiel den Fall von Samba Gey. Der Malier, der bei der Ampermochinger Bäckerei Polz als Gehilfe arbeitet, unternimmt seit Monaten immens viel, um an einen Pass zu gelangen. Doch er komme gegen die korrupten Behörden in seinem Heimatland einfach nicht an, so Barth. Gey habe vor Kurzem zum wiederholten Male Geld nach Afrika geschickt – ohne Erfolg.

Zum Punkt Bekennen zur freiheitlich demokratischen Grundordnung gibt Barth noch zu Bedenken: „Reicht die Abgabe einer Loyalitätserklärung oder erfolgt eine Prüfung?“ Wenn er alle Punkte zusammenfasse, könne er sich vorstellen, dass die eh schon gestressten Ausländerbehörden sehr restriktiv in Sachen Aufenthaltserlaubnis vorgehen. „Ein Wohlwollen ist bei ihnen nicht immer vorhanden“, meint Barth, der daher „ideologische Entscheidungen“ zuungunsten seiner Schützlinge befürchtet.

Kritik von Landrat Stefan Löwl am neuen Asyl-Gesetzesentwurf von Nancy Faeser

Landrat Stefan Löwl begrüßt das geplante Chancen-Aufenthaltsrecht. „Dadurch entsteht eine Perspektive für viele heute nicht beziehungsweise nur durch komplizierte administrative Verfahren lösbare Einzelfälle von integrierten und leistungswilligen, aber eigentlich abgelehnten und ausreisepflichtigen Asylsuchenden.“

Auch die Entfristung sieht Löwl positiv, „mit Blick auf den massiven Fach- aber auch allgemeinen Arbeitskräftemangel“. Der Landrat sieht überdies eine „Steigerung der Attraktivität Deutschlands als Einwanderungsziel für ausländische Fachkräfte“.

Löwl übt aber auch Kritik am Faeser-Entwurf. So biete es beispielsweise wenig praktikable Lösungen zur besseren Durchsetzung bestehender Ausreisepflichten und keine praxistauglichen Antworten auf die Frage, wie mit Personen umzugehen ist, welche ihre Chance nicht wahrnehmen, weil sie an den weiterhin bestehenden Voraussetzungen scheiterten.

„Auch wenn das Chancen-Aufenthaltsrecht in einigen Fällen neue oder zumindest einfachere beziehungsweise rechtssichere Lösungswege aufzeigt und Wartefristen verkürzt, bleiben bestehende Probleme wie der Identitätsnachweis oder das Nichtbestehen von beruflichen Prüfungen und der Nachweis von Sprachkenntnissen nach wie vor ungelöst“, fasst Löwl seine Bedenken zusammen.

„Kein einziger hat eine Chance auf Bleiberecht“: Asylhelfer Barth über seine Schützlinge

Barth wiederum nennt schließlich konkrete Zahlen. Ende vergangenes Jahr lebten rund 242 000 Geduldete in Deutschland. Nur etwa 104 000 halten sich seit mehr als fünf Jahren in Deutschland auf. Für 88 200 komme das Gesetz nicht zur Anwendung. Sie seien noch nicht lang genug da. Im Landkreis Dachau haben 300 bis 400 Menschen eine Duldung.

Vielleicht fünf von ihnen würden in den Genuss einer Aufenthaltserlaubnis kommen, so Barth. „Ich kenne die Dossiers von 17 Personen haargenau. Neun von ihnen betreue ich persönlich. Von diesen Menschen hat kein einziger eine Chance auf das Bleiberecht.“

