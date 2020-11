Auf Fahrrad-Tour durch Dachau: Welche Regelungen im Stadtgebiet gelten

Die Stadt will ihre Bürger dazu bewegen, öfter aufs Rad umzusteigen. Die Heimatzeitung war mit Stadtrat Volker C. Koch und Polizist Andreas Knorr auf Info-Tour.

Dachau – Auf den Straßen der Großen Kreisstadt ist viel los. Eine Verkehrszählung im Jahr 2015 ergab etwa, dass auf der Alten Römerstraße im täglichen Schnitt 16 227 Autos und 674 Lkw fahren; auf der Münchner Straße wurden täglich 14 385 Pkw und 304 Lkw ermittelt. Dass diese Zahlen dort seitdem gesunken sind, ist unwahrscheinlich. Auch der Verkehr auf der Schleißheimer Straße ist besorgniserregend: Vor zwei Jahren ergab eine Messung beispielsweise im Bereich zwischen Frieden- und Th.-Heuss-Straße im Schnitt 15 0000 Autos in 24 Stunden.

Für die Radler der Stadt macht der Dauer-Stau das Leben nicht einfacher. Zwar versuchen die Verantwortlichen mit allerhand Maßnahmen, möglichst viele Bürger zum Umstieg vom Auto aufs Radl zu bewegen – was sowohl die täglichen Staus verkürzen, als auch die Luft in der Stadt verbessern würde. Doch so ganz ungefährlich ist es für Zweiradfahrer in Dachau nicht: 101 Unfälle zählte die Dachauer Polizei im Jahr 2019, in diesem Jahr waren es bislang 76 Unfälle mit Radlern. Polizeihauptkommissar Andreas Knorr ist sich dennoch sicher: „Das Fahrrad ist zukunftssicher!“ Gerade für innerstädtische Fahrten sei es eine Alternative.

Allerdings gibt es mittlerweile viele verschiedene Regelungen: Fahrradwege mit Benutzungspflicht, Fahrradwege ohne Benutzungspflicht, Fahrradschutzstreifen und Fahrradstraßen. Volker C. Koch, seit Jahrzehnten leidenschaftlicher Radler und Verkehrsreferent im Stadtrat, sowie Polizist Andreas Knorr erklärten jetzt im Rahmen einer kleinen „Tour de Dachau“ die Feinheiten.

1: Fahrradstraßen

Zwei Fahrradstraßen gibt es in Dachau: die Alte Ludwig-Dill-Straße und die Augustenfelder Straße. Sofern es kein entsprechendes Zusatzschild gibt, das beispielsweise Anliegern, Motorrädern oder Autos die Durchfahrt erlaubt, sind Fahrradstraßen für Kfz gesperrt. Es gilt Tempo 30 und Radler, die sogar nebeneinander fahren dürfen, haben grundsätzlich Vorrang.

+ Verkehrsreferent Volker C. Koch und Polizeihauptkommissar Andreas Knorr. Der Verkehrsexperte der Polizei war übrigens mit seinem Dienst-Pedelec unterwegs. Die beiden stehen vor der Alten Ludwig-Dill-Straße, einer von zwei Fahrradstraßen im Dachauer Stadtgebiet. © Stefanie Zipfer

2: Fahrradschutzstreifen

Dieser Streifen ist zwar baulich nicht mit einem „echten“ Radweg zu vergleichen, sorgt aber dennoch für eine bessere Sichtbarkeit und damit einen besseren Schutz der Radler. Denn: Die Streifen dürfen von Autos „nur bei Bedarf“, wie es im Gesetz heißt, befahren werden und auch nur dann, wenn Radler dadurch nicht gefährdet werden. Ansonsten müssen Autos links neben dem Streifen fahren. Der Fahrradschutzstreifen am Karlsberg (Bild) ist allerdings knifflig. Denn: Für Autos ist die Fahrt bergauf gesperrt, nur Radler dürfen nach oben – bis ein Schild sie zum Absteigen auffordert. Die Radler bergab haben keinen Streifen, sie fahren (aus ihrem Blickwinkel gesehen) am rechten Fahrbahnrand.

+ Karlsberg © Stefanie Zipfer

3: Fahrbahnmarkierung

Auf der Kreuzung Schleißheimer und Theodor-Heuss-Straße hat der Radler für einen kurzen Moment die Qual der Wahl. Wer es laut Knorr „schnell durchziehen will“, sollte seiner Meinung nach auf dem Fahrradstreifen auf der Fahrbahn fahren. Kinder oder unsicheren Radlern empfiehlt er dagegen den Fahrradweg ohne Benutzungspflicht rechts daneben.

+ Schleißheimer/Th.-Heuss-Straße © Stefanie Zipfer

4: Fahrradwege ohne Benutzungspflicht

An vielen Stellen in Dachau gibt es noch Fahrradwege ohne Benutzungspflicht. Diese können von den Radlern befahren werden, müssen aber nicht. Erkennbar sind sie oft daran, dass sie rechts neben der Fahrbahn nur durch eine Bodenmarkierung vom Fußgängerbereich getrennt sind (Beispiel: Ludwig-Dill-Straße). Wichtig: Die Weg-Hälfte neben der Straße ist für Radler reserviert, die andere Hälfte neben der Bebauung ist für die Fußgänger. An Einmündungen ist der Bordstein jeweils abgesenkt. Knorr rät sicheren Radlern immer zur Benutzung der Straße: „Dort ist man im Sichtfeld der Autos.“

+ Ludwig-Dill-Straße © Stefanie Zipfer

5: Durchgezogene Linie

Grundsätzlich sind Fahrradschutzstreifen durch eine gestrichelte Linie von der übrigen Fahrbahn getrennt. Außer entlang der Bahnhofstraße, wo der Streifen auf einem kurzen Kurvenabschnitt mit einer durchgezogenen Linie markiert ist. Das bedeutet: Autos dürfen den Streifen dort nicht befahren – und damit auch nicht die Kurve schneiden.

+ Bahnhofstraße © Stefanie Zipfer

6: Nur für Touristen

Die kleinen rechteckigen Schilder, auf denen in Grün ein Pfeil und ein Rad aufgedruckt sind, sollen Touristen oder Ausflüglern lediglich den weiteren Verlauf des Ammer-Amper-Radwegs weisen.

+ Ludwig-Thoma-Straße © Stefanie Zipfer

7: Es wird eng auf dem Fußweg

An wenigen Stellen im Stadtgebiet gibt es Fußwege, die für Radfahrer in beiden Richtungen zugelassen sind (Bild: Schleißheimer Straße). Die Idee dahinter: An der Stelle sind viele Radfahrer unterwegs – im Falle der Schleißheimer Straße die Schüler des Taschner-Gymnasiums – die man ungern auf oder über die viel befahrene Straße fahren lassen will. Der Paragraph 1 der StVO, also die Mahnung zu Vorsicht und gegenseitiger Rücksichtnahme, gilt Knorr zufolge zwar überall im Stadtgebiet, an diesen engen Stellen aber besonders.

+ Schleißheimer Straße © Stefanie Zipfer

8: Die Problem-Straße

Die Schleißheimer Straße ist für Knorr und Koch die gefährlichste Straße für Radler im Stadtgebiet. Eine besonders „saublöde Stelle“, so Knorr, ist aber der Bereich zwischen Frühling- und Friedenstraße. Denn: Stadtauswärts-Radler, die auf dem engen, geteilten Geh- und Radweg unterwegs sind, aber nach der Unterführung nach links in die Friedenstraße wollen, fehlt die Abbiegemöglichkeit (Bild). Zum Abbiegen in die Friedensstraße muss sich der Radfahrer deshalb auf der Fahrbahn mit dem Fahrzeugverkehr links einordnen.

+ Schleißheimer Straße © Stefanie Zipfer

9: Kinder auf den Gehweg

Wenn es nicht explizit durch ein Zusatzschild (wie hier am Bürgermeister-Zauner-Ring) erlaubt ist, haben Radler auf Gehwegen nichts verloren. Ausnahme: Kinder unter acht Jahren. Die müssen sogar auf dem Gehweg fahren! Kinder zwischen acht und zehn Jahren dürfen wählen, ob sie Fahrbahn oder Gehweg nutzen.

+ Bürgermeister-Zauner-Ring © Stefanie Zipfer

Fazit: Alles geht nicht

Stadtrat Koch und Polizist Knorr finden, dass Dachau – trotz manch berechtigter Kritik – in Sachen Fahrradfreundlichkeit „gut da steht“. Klar, sagt Koch, träume er von „Verhältnissen wie in Kopenhagen“. Aber Dachau sei nun mal eine gewachsene Stadt, in der man – um breite Radwege zu bauen – „ja nicht einfach Häuser wegreißen kann“. Es gebe also viel zu tun, „aber alles geht halt nicht“.