Fahrradfahrer greift Kinder an Arbeitsunfall mit schwerem Gerät

Fahrradfahrer greift Kinder an

Die Polizei fahndet nach einem Radfahrer, der zwei Buben gepackt und bedroht hat. © Rene Ruprecht

Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer hat am Samstag gegen 12.55 Uhr in der Franz-Xaver-Böck-Straße, im Bereich zur Einmündung zum Dr.-Karl-Haaser-Weg, zwei elfjährige Buben an den Armen gepackt und bedroht

Dachau - Anschließend, so schildern es die Kinder, soll er sich mit seinem Fahrrad – schwarz mit roten Elementen des Herstellers Cube – in Richtung des Kreisverkehrs an der Augsburger Straße und entfernt haben. Die Kinder, die laut Polizei an den Armen „jeweils leicht verletzt wurden“, beschreiben den Mann als zirka 35 bis 40 Jahre alt, 1,80 Meter groß und leicht übergewichtig. Er soll kurze, braun gelockte Haare und schiefe Zähne haben, einen Dreitagebart sowie eine schwarzrote Jacke mit schwarz-weißen Adidas-Turnschuhen und eine schwarze Cargohose getragen haben. Die Polizei bittet Zeugen des Zwischenfalls, sich unter 0 81 31/56 10 zu melden.