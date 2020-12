Fahrschulen verabschieden sich in die Weihnachtspause

Statt Vorfahrtsregeln erklären und Einparken üben heißt es für die Fahrlehrer im Landkreis jetzt Fahrstunden und Theorieunterricht absagen. Denn nachdem die Corona-Inzidenz am Freitag über die Marke 200 geklettert ist, müssen Fahrschulen schließen.

Landkreis – „Das war abzusehen“, sagt Stefan Gschwandtner, Inhaber der Dachauer Fahrschule Eder. Auch Andrea Schmidt, Fahrlehrerin bei der Fahrschule Jan, hat mit dieser Entwicklung gerechnet. So wie Andrea Reiser, Inhaberin der gleichnamigen Fahrschule, die ergänzt: „Natürlich sind wir nicht begeistert.“ Aber ärgern oder aufregen hilft nichts, sind sich alle einig. „Wir können es nicht ändern“, sagt Walter Domaczyk, Inhaber von Walter’s Fahrschule und Regionalverbandsvorsitzender im Landesverband bayerischer Fahrlehrer.

Dabei betonten die Gesprächspartner unisono, hätten die Fahrschulen wirklich alle Vorgaben erfüllt. Etwa mit Theoriestunden in kleinen Gruppen und ausreichend Abstand, zum Beispiel. Nicht mit 30 Leuten dicht gedrängt, wie in den Klassenzimmern der Schulen. „Seit wir im Mai wieder geöffnet haben, gab es keinen einzigen Fall aus einer Fahrschule heraus“, sagt Gschwandtner.

Für die Fahrschüler heißt die Zwangspause, dass sie ihre Ausbildung nun erst einmal unterbrechen müssen – auf ungewisse Zeit. Zwar sind Prüfungen erlaubt, und wer zu einer Theorieprüfung angemeldet ist, wird wohl antreten.

Termine abzusagen, würde zudem die Situation verschärfen, denn aktuell gebe es in Dachau zu wenige Prüfungstermine, sagt Stefan Geschwandtner. „Wir schicken unsere Fahrschüler zur Prüfung nach Fürstenfeldbruck, Landsberg oder München, also kreuz und quer durch Oberbayern.“ Abgesagt werden dagegen wohl die meisten praktischen Fahrprüfungen, berichtet Andrea Reiser. Anzutreten mache wenig Sinn, wenn die Prüflinge die Tage davor nicht mehr fahren und üben können. Die aktuelle Lage ist für die Fahrschulen auch deshalb schwierig, weil kaum planbar. Aufgehoben werden die aktuellen Corona-Regeln laut der seit 1. Dezember geltender Infektionsschutzmaßnahmenverordnung nämlich, wenn der Inzidenzwert sieben Tage in Folge unter der Marke 200 liegt. Und treten erneut in Kraft, sobald der Wert wieder darüber liegt.

Auch aus Sicht der Fahrschüler keine einfache Situation. „Denn ich kann keine regelmäßigen Fahrstunden garantieren,“ sagt Fahrlehrerin Schmidt. Deshalb geht ihr Kollege Gschwandtner nicht davon aus, „dass wir heuer noch einmal aufmachen“. Auch Domaczyk meint, dass sich die Fahrschulen jetzt wohl in die Weihnachtsferien verabschieden werden.

Analog zu den Fahrschulen treffen die neuen Corona-Regeln auch die Musikschulen. Das Musizieren in der Gruppe ist schon seit Anfang November nicht mehr erlaubt. Doch nun ist jeglicher Präsenzunterricht untersagt. Freude löst diese Nachricht natürlich nicht aus. Dennoch quittiert Eduard Civeja die Nachricht vom Aus für Musikstunden unaufgeregt. „Dann stellen wir sofort auf online um“, sagt der musikalische Leiter der Dachauer Knabenkapelle, der auch die musikalische Ausbildung leitet. Schon im Frühjahr ruhte der Unterricht nur eine Woche, dann stand das Konzept für den digitalen Unterricht. „Das ist ganz gut gelaufen, wir haben jetzt viel Erfahrung.“ Doch trotz dieser Routine betont Civeja, dass „Präsenzunterricht natürlich Priorität haben sollte“.

Damit ist er sich mit Eugen Tluck einig, der die Petershausener Musikschule leitet. Auch dort werden die Musiklehrer, die rund 200 Kinder unterrichten, wieder auf Online-Unterricht umstellen. Nichts, was den Berufsmusiker und engagierten Musikpädagogen Tluck begeistern könnte: „Aber als Übergangslösung in Ordnung.“