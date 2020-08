Coronavirus in Dachau: Fallzahlen steigen wegen Balkan-Rückkehrern

Seit vergangener Woche steigt im Landkreis die Zahl der Corona-Infektionen wieder an. Die positiv Getesteten sind fast ausschließlich Reise-Rückkehrer aus dem Balkan.

Die Corona-Zahlen steigen seit vergangener Woche wieder an.

Die positiv getesteten sind fast ausschließlich Reise-Rückkehrer aus dem Balkan.

Doch die gute Nachricht: Kein einziger Covid-19-Patient liegt momentan im Krankenhaus.

Dachau – Die gute Nachricht vorneweg: Vor zwei Tagen, am Dienstag, war die Zahl der Neuinfektionen erstmals wieder gesunken, exakt null positive Corona-Fälle wurden dem Dachauer Gesundheitsamt an dem Tag gemeldet.

Doch an den Tagen zuvor sah die Welt anders aus. „Seit 11. August erleben wir wieder einen Anstieg der Fallzahlen“, erklärt Landratsamtssprecher Wolfgang Reichelt. Hätten die Neuinfektionen im Juli und Anfang August noch „gleichbleibend sehr niedrig zwischen täglich null und zwei geschwankt“, geht es seitdem wieder deutlich nach oben: am 11. und 12. August waren es je fünf Fälle, am 13. August 13 Fälle, am 14. August sechs Fälle, am 15. August vier Fälle, am 16. August ein Fall und am 17. August wieder sechs Fälle. Tatsächlich stellt der Dienstag mit null Fällen damit nun die erste Delle in acht Tagen dar.

„Das sind, bis auf zwei Fälle, alles Reise-Rückkehrer aus Balkanstaaten“

Woher der Anstieg kommt, kann Reichelt eindeutig benennen: „Das sind – bis auf zwei Fälle – alles Reise-Rückkehrer aus Balkanstaaten.“ Bei den betroffenen Rückkehrern – aus Serbien, Kroatien, dem Kosovo, Rumänien, Slowenien, Bosnien, Mazedonien, Bulgarien, Albanien, Slowenien – handle es sich sowohl um Einzelpersonen als auch Familien.

Verwundern mag die Verantwortlichen im Landratsamt dieser Anstieg jedoch erst mal nicht. „Die Experten hatten einen Anstieg in den Ferienmonaten vorausgesagt“, weiß Reichelt. Dass der Anstieg in Dachau erst jetzt spürbar werde, liege an einer Besonderheit: „Bei uns fängt die Urlaubszeit eigentlich immer erst nach dem Dachauer Volksfest an.“ Zwar ist dieses heuer – wegen Corona – ausgefallen, viele Reisen waren zum Zeitpunkt der Absage da aber schon gebucht.

Den Infizierten geht soweit gut

Den Infizierten geht es Reichelt zufolge gut, „sie zeigen wenig bis gar keine Symptome. Sie sind alle in häuslicher Quarantäne“. Dies bestätigt auch Alexander von Freyburg, Pandemiebeauftragter und Leiter der Nothilfe am Helios-Amperklinikum Dachau: Stand gestern Vormittag „haben wir keinen stationären Covid-19-Patienten“.

Warum Dachau im Vergleich zu anderen Landkreisen eine vergleichsweise hohe Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den letzten sieben Tagen, kann man sich im Landratsamt nicht erklären. Am Dienstag etwa lag die Inzidenz in Dachau bei 22,67, in der Landeshauptstadt München bei nur 19,67.

„Wir haben nicht den einen Hotspot“

Reichelt zufolge könnte ein Grund sein, dass die Fallzahlen sehr breit gestreut sind, „wir haben nicht den einen Hotspot“ – wie beispielsweise der Landkreis Aichach, wo auf einem Spargelhof plötzlich 95 Erntehelfer positiv getestet wurden. Hinzu komme die hohe Testfrequenz im Landkreis, wobei Reichelt zugibt, „dass uns hier leider die Vergleichszahlen zu anderen Landkreises fehlen“.

Fakt sei aber, dass die Verantwortlichen im Landkreis die Situation „sehr aufmerksam“ verfolgen, wie Reichelt betont. An die Disziplin und Rücksichtnahme der Reiserückkehrer, speziell aus Risikogebieten, könne die Behörde aber nur appellieren. Reichelt formuliert es so: „Solange man auf sein Testergebnis wartet, sollte man sich bitte zurückhalten“. Die erste Party mit den Freunden nach dem Urlaub müsse dann eben ein paar Tage warten.

Klinikum Dachau hält 47 Betten für Corona-Notfallpatienten frei

Am Klinikum jedenfalls ist man laut Epidemiologen von Freyburg „auf einen möglichen Anstieg der Corona-Patientenzahlen bestmöglich vorbereitet“. Demnach würden auf den beiden Aufnahmestationen für Notfallpatienten aktuell 47 Betten vorgehalten. Die Patienten, so von Freyburg, liegen dort im Regelfall 16 bis 36 Stunden, bis der negative Abstrich vorliegt. „Dann können sie in den grünen Bereich im Haupthaus verlegt werden.“ Zudem werde jeder Patient – sowohl bei der Aufnahme als auch bei der Notfallaufnahme – einem Covid-19-Test unterzogen und mithilfe des mittlerweile etablierten Farbsystems – die Klinik ist in rote, gelbe und grüne Bereiche unterteilt – und der Risikoabschätzung auf den Stationen aufgenommen.

Wichtig in diesem Zusammenhang: Von Freyburg zufolge ist eine Erweiterung der roten Zone – also für bestätigte Covid-Fälle – und der gelben Zone – für hochgradige Verdachtsfälle – ist jederzeit möglich. Denn das Klinikum habe aus den vergangenen Monaten gelernt: „Aufgrund unserer aufgebauten Expertise und der neu geschaffenen Strukturen können wir sehr schnell wieder eine Covid-19-Station aufbauen.“

Eine gute Nachricht in diesen Tagen jedoch gibt es: Die Zahl der an Covid-19 Verstorbenen steigt nicht. Laut Landratsamt verzeichnete der Landkreis am 31. Juli seinen bislang letzten, insgesamt 30. Covid-Toten. Der 29. Todesfall hatte sich am 11. Juni ereignet.