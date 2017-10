Falschmeldung im Internet

Seit einiger Zeit kursiert eine Meldung im Internet, wonach Betrüger von Haus zu Haus zögen und den Einbau von Rauchmeldern kontrollieren würden. Auch die Feuerwehr Dachau hatte vor dieser Masche gewarnt, nahm die Mitteilung jedoch kurz darauf als „Falschmeldung“ zurück.

Dachau – Die Nachricht ist nichts Neues. Bereits im vergangenen Jahr geisterten in den sozialen Medien immer wieder Hinweise auf die Trickbetrüger herum, in nahezu allen Fällen jedoch ohne tatsächliche Beweise. Diese Geschichten verbreiten sich rasend schnell. Gerade über Facebook und WhatsApp werde die „schneeballartige Weitergabe solcher Nachrichten stark befördert“, so Polizeisprecher Roland Itzstein.

Auch die aktuelle Meldung gelangte auf diesem Weg an die Feuerwehr, wie Feuerwehr-Pressesprecher Wolfgang Reichelt bestätigte. Einen tatsächlichen Betrugsfall gab es laut Roland Itzstein im Landkreis aber bisher noch nicht. Auch wie die Betrugsmasche funktionieren soll, ob die Betrüger beispielsweise die Bewohner ablenken und dann bestehlen wollen, ist nicht bekannt. Wegen des neuen Rauchmeldergesetzes zum 1. Januar 2018 müsse man aber vermehrt mit derartigen Versuchen rechnen, so Itzstein.

Der Feuerwehr schien die die Berichte über die Betrugsmasche zunächst schlüssig, da man davon gehört hatte. Doch dann wurde die Wehr von Facebook-Nutzern auf die falsche Meldung hingewiesen. Wolfgang Reichelt erinnert daran, dass es keine Überprüfung der Rauchmelderpflicht gibt. Wer also tatsächlich einmal solchen „Kontrolleuren“ gegenüberstehe, solle umgehend die Polizei verständigen.

Thomas Benedikt