Inthronisation in Dachau: Jetzt regieren Hardy I. und

Angela I.

Von: Miriam Kohr

In die Disney-Märchenwelt entführte die Jugendgarde der Dachauer Faschingsgesellschaft am Samstagabend im Thomahaus. © Miriam Kohr

Die Faschingsgesellschaft Dachau feiert mit über 260 Gästen die Inthronisation ihres Prinzenpaares.

Dachau – Die Tanzfläche war voll, als die Partyband Chikeria das erste Lied spielte. Die Lust auf den Fasching in Dachau war groß, der Hunger nach einer bunten Feierei riesig und der Drang, wieder ausgelassen zu tanzen, enorm. So fanden über 260 Gäste den Weg ins Thomahaus, als die Faschingsgesellschaft (FG) Dachau am Samstag zu ihrer Inthronisation lud.

Mit welchen Mottos werden die Showtanzgruppen die Narren durch die Saison begleiten? Welche Farbe hat das Kleid der Prinzessin? Und zu welchem Lied tanzt das Prinzenpaar ihren Walzer? Alles Fragen, welche die Vorfreude der Faschingsbegeisterten seit der Proklamation im November angeheizt hatten und nun feierlich beantwortet wurden. Denn zwischen den Momenten der freien Tanzfläche für die Gäste feierte die FG Dachau die Premiere ihres Programms für die Saison 22/23.

Inthronisation des neuen Dachauer Faschingsprinzenpaars

Jetzt ist es offiziell: Bis Aschermittwoch haben nun Hardy I. und Angela I. den Rathausschlüssel in der Hand. OB Florian Hartmann trug den Machtwechsel mit Fassung. © Senoner

Charmant führten die Vorsitzenden Micha Zachmann und Erik Kunert durch den Abend. Höhepunkt war, wie für eine Inthronisation üblich, die Einführung des Prinzenpaars. Hardy I. und Angela I. erhielten zur Amtseinführung zunächst symbolisch das Zepter und eine Rose vom alten Prinzenpaar überreicht und von Oberbürgermeister Florian Hartmann den symbolischen Rathausschlüssel mit den Worten: „Ich kann jetzt bis Aschermittwoch in Urlaub gehen, denn bis dahin regieren Sie das Rathaus.“

Oma und Opa werden Prinzenpaar ‒ und alle helfen mit

In seiner knappen, aber nicht weniger charmanten Begrüßung hieß Hardy I. alle Gäste willkommen, anschließend dankte Angela I. allen, die es ermöglicht hätten, dass sie und ihr Prinzengatte an diesem Abend auftreten konnten. „Denn von der Oma zur Prinzessin, das passiert nicht von heute auf morgen!“ Ihre ganze Familie helfe mit, so Angela I.: Sohn Robert sei Prinzenpaar-Chauffeur, Schwiegertochter Steffi Hochsteck-Friseurin, Cousine Michaela Pferde-Sitterin und Enkelin Lena Gardemädchen.

Vor ihrem großen Auftritt, dem Prinzenwalzer, für den sie täglich trainiert hätte, meinte die Faschings-Regentin: „Ich hoffe, wir versemmeln das jetzt nicht!“ Und auch wenn das Paar bis dahin schon längst die Herzen der Ballbesucher erobert hatte, nach ihrem Walzer zum Lied „So liab hob i Di“ war spätestens klar: Toll, dass die beiden den Schritt zum Prinzenpaar gemacht haben!

Doch auch die Garden verzückten das Publikum. Die Minis – die jüngste Tänzerin ist gerade einmal vier Jahre jung – begeisterten in ihren gelben Kleidchen und Schleifen im Haar. Auf die „süßen Zitronenfalter“, wie Erik sie nannte, war man im Verein besonders stolz. „Alle diese jungen Tänzerinnen standen heute zum allerersten Mal auf einer Bühne“, wie Prinzessin Angela I. verriet.

Dann schmiss sich die Jugendgarde in ihre Leoparden-Kleidchen und schwang ihre Tanzbeine in die Luft. Die Jugend-Tanzgruppe „Black Pearls“ entführte anschließend mit ihrer Show „Märchenwelt Disney“ in die Welt von Mary Poppins, König der Löwen, Aladdin und Highschool Musical. Fast drei Jahre hatten sich die Tänzer auf diese Choreografie vorbereitet. Am Ende waren alle glücklich, dass sie sie nun endlich der Welt zeigen konnten.

Gardemädchen verzücken mit Auftritten

Auch die großen Tänzer hatten fleißig zu ihrem Motto „Rock mi heut Nacht“ geübt. Die große Garde, welche farblich abgestimmt perfekt das Prinzenpaar einrahmte, bewies, wo es tänzerisch hingehen kann, wenn man sich anstrengt: Hoch flogen die Füße und tief waren die Spagate! Die Dancing Diamonds schuhblattelten in ihren kurzen Lederhosen, was das Zeug hielt, und schienen am Ende nicht mal außer Atem zu sein.

Mehr als Schweißperlen kullerten daher am Ende die Tränen. Die Trainerinnen konnten ihre Freude nämlich nicht zurückhalten. Da gab es erst mal Gruppenkuscheln auf der Bühne. Wie Landrat Stefan Löwl in seiner Begrüßung schon sagte: „Die FG Dachau ist ein tolles, engagiertes Team!“ Fast wie Familie eben.

