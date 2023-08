Betrunkener beleidigt, bespuckt und schlägt sechs Polizisten ‒ Gericht arbeitet Vorfall auf

Von: Thomas Zimmerly

Faschingsumzug in Indersdorf: Tausende Besucher, gute Laune, Musik und reichlich Alkohol. Letzterer wurde einem Dachauer zum Verhängnis. © Christian Fischer

Ein betrunkener Besucher des Faschingsumzugs in Indersdorf hat sechs Polizisten beschäftigt. Immer wieder beleidigte er die Beamten, trat nach ihnen oder spuckte sie an. Deswegen lag oder saß der 21-Jährige eine Stunde lang zum Teil gefesselt am Boden. Das Amtsgericht Dachau hatte nun die Aufgabe, das Geschehen aufzuarbeiten.

Dachau – Faschingsumzug in Indersdorf. Tausende Besucher, gute Laune, fetzige Musik und reichlich Alkohol. Auch auf der nahen Glonntalbrücke steppte am 19. Februar dieses Jahres der Bär. Allerdings nicht immer rechtskonform. Es gab eine Schlägerei, bei der ein 21-jähriger Dachauer Zeuge wurde. Nichts Großes.

Aber Beamte der Zentralen Einsatzdienste Fürstenfeldbruck mussten schlichten und natürlich den Fall aufnehmen. Also befragten sie auch den 21-Jährigen, der nach eigenen Angaben „zwölf bis 13 Bier, Schnaps – und davon jede Menge – sowie ein paar Klopfer“ intus hatte“. Wer es nicht weiß: Klopfer sind die kleinen Likör-Fläschchen, die bei Partys für gute Laune sorgen. Beim Dachauer sorgten sie mit dafür, dass er zwei Promille hatte – und völlig austickte.

Faschingsnarr legt sich mit sechs Polizisten an ‒ Gericht arbeitet Vorfall auf

Er beleidigte die sechs jungen Beamten vor Ort kollektiv und anhaltend mit Worten, die er aus der alleruntersten Schublade hervorkramte. Einen Polizisten schubste er und versuchte ihn zu schlagen; der Beamte konnte ausweichen. Daraufhin wurden ihm Handschellen verpasst. Doch dann trat er mit den Füßen zu, traf mindestens eine Beamtin, die blaue Flecken erlitt. Plastik-Klettverschlüsse sorgten dafür, dass seine Beine Ruhe gaben. Also spuckte er. Eine sogenannte Spuckhaube verhinderte bald auch dies.

Betrunkener beleidigt, bespuckt und schlägt Polizisten

Ein Polizist zeichnete das Geschehen mit seiner Bodycam auf. Chaotische Bilder, die in Ausschnitten in der Gerichtsverhandlung gezeigt wurden. Sie hielten allerdings auch fest, dass der Einsatz eine geschlagene Stunde dauerte, in der der 21-Jährige die meiste Zeit gefesselt am Brückengeländer lehnte oder auf der Straße lag. Zwischendurch war er einmal für ein paar Sekunden ohnmächtig. Erst als der Onkel des Dachauers – von den Polizisten verständigt – kam und ihn im Auto abtransportierte, war alles vorbei.

Angeklagter gibt alles zu

Bei der Hauptverhandlung vor dem Dachauer Amtsgericht waren zwei Sachen unstrittig: „Die Rechtmäßigkeit der Diensthandlungen“ der Polizisten, wie sich die Staatsanwältin ausdrückte. Und die Unrechtmäßigkeit des Handelns des Angeklagten. Es addierten sich: tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung sowie Beleidigung mittels Worten und spucken. Der Angeklagte selbst gab alles zu, wobei vom Tatgeschehen bei ihm „ziemlich viel verfallen“ sei, wie er aussagte. Er entschuldigte sich während des Prozesses bei jedem Polizisten einzeln und gelobte, dass er nie wieder so ausrasten werde.

Trotz allem blieben Fragen offen. Hätte man dem 21-Jährigen „nicht einfach einen Platzverweis erteilen können?“, so Richter Stefan Lorenz. Hätten die Polizisten ihn nicht kurzerhand in eine Ausnüchterungszelle verfrachten müssen? Muss das Gericht bei seinem Urteil eine verminderte Schuldfähigkeit des Angeklagten berücksichtigen? Dessen Verteidiger, Rechtsanwalt Joachim Schwarzenau, meinte: ja. Sein Mandant sei im Zustand des Gefesseltseins eine Stunde lang einer massiven Stresssituation ausgesetzt gewesen, war zeitweilig bewusstlos und schwer alkoholisiert.

Vier Polizisten sagen in der Verhandlung aus

Vier der sechs Polizisten von damals waren als Zeugen geladen. Sie alle äußerten sich ähnlich. „Wir hätten ihn nicht einfach weggehen lassen können“, meinte einer. Ein anderer sagte unmissverständlich, dass der 21-Jährige auf Grund seiner Alkoholisierung und dem Umstand, dass er bereits einmal bewusstlos gewesen sei, „nicht haftfähig gewesen ist“. Den Onkel zu holen, hielten alle Ordnungshüter für das beste Mittel.

Angeklagter muss 2000 Euro an Ärzte ohne Grenzen zahlen

Die Staatsanwältin plädierte auf Verhängung einer Haftstrafe von einem Jahr und acht Monaten auf Bewährung und einer zusätzlichen Geldauflage in Höhe eines Monatsgehalts. Verminderte Schuldfähigkeit sei nicht gegeben, der Angeklagte sei nicht verwirrt gewesen.

Richter Lorenz folgte den Ausführungen des Verteidigers und verurteilte den 21-jährigen Dachauer „nur“ zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr. Daneben muss der junge Mann, der bei einer Autovermietung und für eine Tageszeitung arbeitet, 2000 Euro an die Ärzte ohne Grenzen zahlen.