Fast die Hälfte der Flüchtlinge sind Kinder und Jugendliche

Dachau – Nach der ersten internen Sitzung der Koordinierungsgruppe Ukraine lud Landrat Stefan Löwl am vergangen Freitag zu einem digitalen „Runden Tisch Ukraine“ ein. Anknüpfend an die guten Erfahrungen mit der frühzeitigen Einbindung und Vernetzung aller hauptamtlichen Akteure im Landkreis während der Flüchtlingskrise 2015/2016 sowie während der Corona-Pandemie trafen sich die Vertreter der freien Träger, von BRK, Caritas und Awo sowie aus Kirchen, von der Polizei und der Arbeitsagentur, aber auch die Bürgermeister der Gemeinden, die Volkshochschulen sowie das Schulamt und KiTa-Betreiber digital.

Ziel ist es, durch eine einheitliche Lageeinschätzung und die Bündelung von Fragen die Maßnahmen im Landkreis zu koordinieren und einen ständigen Informationsaustausch sicherzustellen.

Zu Beginn der Sitzung fasste Landrat Stefan Löwl die nach wie vor fast surreale Situation zusammen: Über zwei Millionen Menschen haben die Ukraine bereits verlassen, viel mehr sind noch auf der Flucht.

Situation auch in Oswiecim ist ernst

In Polen und auch in Dachaus Partnerlandkreis Oswiecim (Auschwitz) sei die Situation bereits deutlich ernster als im Landkreis Dachau. Dort sind bereits über 1700 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine angekommen und es bestünden kaum entsprechende Aufnahmestrukturen. Bei einer Größe und Einwohnerzahl ähnlich dem Landkreis Dachau bringt das die Infrastruktur und Verwaltung bereits an die Belastungsgrenze.

In einer Video-Konferenz am Vormittag mit Landrat Andrzej Skrzypinski und den dortigen Verwaltungsspitzen bot Löwl kurzfristige und unbürokratische Hilfe an.

Noch viele private Unterkünfte bereit

Im Landkreis Dachau waren bis Freitagmittag 350 Personen beim Ausländeramt registriert. Ziel ist es weiterhin, die Flüchtlinge privat unterzubringen, insbesondere auch, da persönlicher Kontakt und direkte Hilfestellungen gerade in der Ankunftszeit besonders wichtig sind.

Zeitgleich richtet sich das Landratsamt als Katastrophenschutzbehörde aber auch darauf ein, Menschen in größeren Unterkünften, etwa in Notunterkünften in Sporthallen – zumindest temporär – unterbringen zu müssen.

150 Kinder und Jugendliche

Die Altersstruktur der Flüchtlinge, die bisher im Landkreis Dachau angekommen sind, ist sehr divers. Vorrangig sind die Ankömmlinge Frauen oder Kinder, es gibt nur ganz wenige Männer im Alter zwischen 21 und 60 Jahren. Von der 350 bisher registrierten Personen sind etwa 150 unter 18 Jahren; 35 Kinder sind unter sechs Jahren, weitere 55 Kinder sind zwischen sechs und zehn, etwa 25 Kinder zwischen 11 und 14 Jahren und knapp 35 Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahre alt.

Die ersten Flüchtlingskinder aus der Ukraine sind bereits in den Grund- und Mittelschulen im Landkreis aufgenommen. Sie gehen entweder in bestehende Deutschklassen oder nehmen am altersentsprechenden Unterricht in den Klassen teil.

Auch einige Sportvereine im Landkreis haben sich schon bereit erklärt, ihre Angebote für Flüchtlingskinder unbürokratisch zu öffnen.

Problem in der Kinderbetreuung

Da speziell in der Kinderbetreuung die personelle Situation seit Jahren angespannt ist, werden hier zusätzliche Lösungen gesucht. Neben speziellen Gruppen soll mittelfristig auch versucht werden, geflüchtete und im Landkreis Dachau angekommene ukrainische Pädagogen und Erzieher für die Mitarbeit zu gewinnen.

Dank des hohen Engagements der Bürger im Landkreis stehen nach wie vor noch viele private Unterkünfte zur Verfügung. Diese sind zumeist für zwei oder drei Personen vorgesehen, so dass besonders größere Familien bei der Unterbringung eine Herausforderung sind. Das gilt auch für Flüchtlinge mit Haustieren. Unter www.landratsamt-dachau.de/Hilfe-Fluechtlinge können weiterhin Unterkünfte sowie andere Hilfen (z.B. Dolmetscherleistungen) angeboten werden.

Jede Woche kommen 100 bis 200 Personen

Das Landratsamt weist darauf hin, dass es noch keine ständig besetzte Aufnahmeeinrichtung im Landkreis gibt. Diese ist für Oberbayern im Ankunftszentrum in München (Maria-Probst-Straße 14). Einzelne Flüchtlinge und auch Kleingruppen, die keinerlei Bezug aufgrund von Verwandtschaft oder Ähnlichem in den Landkreis Dachau haben, sollten sich dort melden. Das Ankunftszentrum in München ist rund um die Uhr geöffnet, und von dort aus erfolgt dann die Verteilung in alle oberbayerischen Landkreise.

Im Landratsamt Dachau geht man derzeit davon aus, dass pro Woche 100 bis 200 Personen über das Ankunftszentrum München in den Landkreis zugewiesen werden.

Landrat Löwl erläutert das Vorgehen: „Mit einem Vorlauf von 24 bis 48 Stunden können wir derzeit in Schönbrunn die Erstaufnahme inklusive Coronatestung und medizinischer Begutachtung sowie Registrierung umsetzen – dank der vielen ehrenamtlichen Helfer von BRK, THW und aus den Feuerwehren, aber auch mit einem außergewöhnlichen Einsatz der Mitarbeiter aus dem Landratsamt. Ein herzliches Vergelt’s Gott dafür.“

Für eine längerfristige Unterbringung aller Flüchtlinge im Landkreis sucht das Landratsamt Wohnungen bzw. leer stehende Häuser. Entsprechende Angebote können – ebenfalls digital – auf nachstehender Seite eingereicht werden: https://www.landratsamt-dachau.de/familie-bildung-migration/migration-asyl/asyl-im-landkreis/online-wohnraumboerse/mietangebot/