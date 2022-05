Fast wie ein Volksfest: 1200 Dachauer freuen sich über ihren Maibaum

Von: Stefanie Zipfer

Teilen

Feierlicher Einzug: Die komplette Dachauer Feuerwehr war gestern im Maibaum-Einsatz. Für den Fall eines Einsatzes wären aber die entsprechenden Fahrzeuge an der Münchner Straße geparkt gewesen. © Habschied

Seit Sonntag hat die Große Kreisstadt wieder einen Maibaum! Begleitet von rund 1200 Schaulustigen stellte die Freiwillige Feuerwehr am Unteren Markt ihr 23 Meter hohes Traditionsgehölz auf. Und bald gibt es für die Wehr einen weiteren Grund zu feiern: Sie wird ihre „Wette 22“ souverän gewinnen.

Dachau – Die Erleichterung war den 120 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Sonntag anzusehen. 24 Stunden täglich, sieben Tage die Woche hatten sie ihren 23-Meter-Schatz zuletzt in ihrer Feuerwache gehütet; sie hatten ihn geschepst, gehobelt und bemalt. Ziel: Das gute Stück, das in einem städtischen Waldstück nahe dem Klärwerk geschlagen worden war, am 1. Mai in perfektem Zustand und unbehelligt von Maibaumdieben aufstellen zu können.

Fünf Minuten Feinarbeit: Per Kran wurde der neue Maibaum in seine Halterung gehievt. © Habschied

Der Plan ging auf! Pünktlich um 9 Uhr machten sich Feuerwehr und Baum auf den Weg vom Fritz-Müller-Weg in Richtung Münchner Straße. Die Stadtkapelle begleitete den Zug, und vor Ort am Unteren Markt erwarteten rund 1200 Dachauer ihren neuen Maibaum.

Alter Maibaum musste umgelegt werden

Zuletzt war 2017 ein Baum aufgestellt worden, der jedoch – aus Standfestigkeitsgründen – vor knapp zwei Jahren hatte umgelegt werden müssen. Eine ursprünglich schon für 2021 geplante Maifeier war von Corona verhindert worden.

Neue Taferl: Nicht mehr aus Holz und wesentlich leichter sind die 22 neuen Tafeln. Die Motive blieben die gleichen. © Habschied

Riesen-Aufwand und eine Riesen-Arbeit, die sich aber gelohnt haben

Die Organisation der diesjährigen Feier war laut Feuerwehr-Pressesprecher Wolfgang Reichelt ein „Riesen-Aufwand und eine Riesen-Arbeit“, habe aber auch Spaß gemacht. Jeder, wirklich jeder sei eingebunden gewesen: von der Jugendfeuerwehr bis zu den „Grauen Panthern“, von den aktiven zu den passiven Mitgliedern, hätten alle mitgeholfen. Am Ende waren die vielen gemeinsamen Stunden „für den Verein, für den Zusammenhalt, wichtig. Es war eine Herausforderung, aber auch eine tolle Sache!“ Gerade im Hinblick auf die „Wette 22“, die im Februar gestartete Mitgliedergewinnungskampagne der Feuerwehr, boten die stundenlangen Maibaum-Bewachungsschichten eine Chance, sich besser kennenzulernen. „Die Neuen waren schon voll dabei“, erzählt Reichelt.

Musikalisch begleitet: Mit 35 Mitgliedern nahm die Stadtkapelle gestern am Dachauer Maifest teil. © Adrian Meyer Stilikon

Ernsthafte Sorgen, die „Wette 22“ nicht zu gewinnen, macht sich bei der Feuerwehr aktuell übrigens niemand mehr. Wie berichtet, hatte der Feuerwehrverein mit OB Florian Hartmann gewettet, bis Jahresende nicht weniger als 22 neue Mitglieder zu gewinnen. Verliert die Feuerwehr, muss sie ein Ramadama im gesamten Stadtgebiet durchführen beziehungsweise als Schulweghelfer aushelfen. Gewinnt die Feuerwehr, muss der OB drei offizielle Termine in Feuerwehrmontur wahrnehmen. Aktuell, so Reichelt, „schaut es gut aus. Wir haben schon 20!“ Von diesen Neumitgliedern seien vier weiblich, einer aus der Schweiz und knapp die Hälfte Wiedereinsteiger.

Kran übernimmt die Arbeit

Das Aufstellen des neuen Maibaums übernahmen dann aber weder die alten, noch die neuen Mitglieder, sondern ein Kran. Den Baum mit Muskelkraft in die Höhe zu hieven, wie es andernorts praktiziert wird, ist in Dachau aus sicherheitstechnischen Gründen – der Untere Markt ist klein, links und rechts bebaut, in der Mitte steht eine Litfaßsäule – nicht möglich. Fünf Minuten dauerte es am Ende, bis der Baum in seiner Position war – die er nun für die nächsten Jahre auch behalten soll. Fünf Jahre darf er laut Gesetz maximal stehen, nach drei Jahren muss er sich einer umfassenden Standfestigkeitsprüfung unterziehen.

Taferl aus leichtem Metall

Die Taferl, die den neuen Maibaum zieren, dürften anders als beim alten Baum diesmal aber nicht zum Problem werden. Laut Kulturamtsleiter Tobias Schneider sind die neuen Taferl nun nämlich nicht mehr aus Holz, sondern einem „ganz leichten Metall“. Abgesehen vom Material sind die 22 neuen Taferl aber identisch mit den alten.

Für die Feuerwehr war der gestrige Tag, trotz des nasskalten Wetters, rundum gelungen. „Es war fast wie beim Volksfest“, schwärmte Reichelt . Am Ende blieb sogar noch Zeit, dem Kameraden Thomas Thurner, einem der federführenden Maibaumbeauftragten, am Baum ein Geburtstagsständchen zu singen.



Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Dachau finden Sie auf Merkur.de/Dachau.