Feste, Preise und Öffentlichkeitsarbeit

Von: Petra Schafflik

Ahmad Navi. ps © ps

Der Asyl- und Integrationsbeirat stellt den Dachauer Stadträten seine Arbeit vor. Sprecher Ahmad Navid war im Familien- und Sozialausschuss zu Gast.

Dachau – Schon seit 2018 ist im Landkreis ein Asyl- und Integrationsbeirat aktiv. Auf Initiative von Grünen, SPD und ÖDP im Kreistag wurde diese Organisation damals ins Leben gerufen. Weil es immer wieder Rückmeldungen gebe, „dass wir noch nicht so sichtbar sind“, hat Sprecher Ahmad Navid jetzt diese Institution im Familien- und Sozialausschuss vorgestellt.

Mit dabei im 21-köpfigen Asyl- und Integrationsbeirat sind demnach Vertreter von Fachstellen, Menschen mit Migrationshintergrund und politische Verantwortungsträger – jede der drei Gruppen stellt sieben Mitglieder. So gehören beispielsweise Repräsentanten von Vhs und Caritas (Gruppe Fachstellen), Landrat Stefan Löwl (CSU) und die Dachauer SPD-Stadträtin und Integrationsreferentin Sofia Kyriakidou (Gruppe Politiker) zu dem Gremium.

Eine konkrete Aufgabe wurde dem Asyl- und Integrationsbeirat nicht vorgegeben, so Navid. „Wir haben das selbst herausgearbeitet.“ Auch habe das Gremium, das sich viermal jährlich trifft, „lange gebraucht, um arbeitsfähig zu werden“. Doch inzwischen seien sieben Arbeitsgruppen aktiv, die sich um die Bereiche Schule und Bildung, Beruf und Arbeitsmarkt, Neuankömmlinge, Kultur und Feste und Öffentlichkeitsarbeit kümmern.

Nach außen wirkte bisher vor allem der schon zweimal vergebene Integrationspreis, den ein Azubi-Treff und ein Kooperationsprojekt von Schülern der Mittelschule Altomünster mit Asylbewerbern erhalten hatten. Im November wird der diesjährige Integrationspreis vergeben werden, kündigte Navid an.

Für öffentliche Aufmerksamkeit hatte im Juli gesorgt, dass sich Tanja Jorgensen-Leuthner nach der überraschenden nächtlichen Abschiebung einer nigerianischen Familie vom Amt der Integrationsbeirätin zurückgezogen habe, sagte Navid. In einem öffentlichen Brief hatte Jorgensen-Leuthner kritisiert, der Beirat werde in seiner Unverbindlichkeit zu einem politischen Feigenblatt. „Ein Missverständnis über die Aufgaben das Beirats und darüber, was wir machen müssten und können“, nannte Ahmad Navid im Ausschuss jedoch diese Aussage. „Unsere Aufgabe ist es nicht, uns mit Einzelfällen zu befassen, dafür fehlen uns auch die Ressourcen.“

Oberbürgermeister Florian Hartmann betonte dagegen, dass er schon der Meinung sei, dass sich der Asyl- und Integrationsbeirat mit Fragen wie dieser öffentlich diskutierten Abschiebung beschäftigen solle. „Nicht mit dem Einzelfall, sondern allgemein.“ Andere Landkreise, so Hartmann, „schaffen es auch, die rechtlichen Rahmenbedingungen so auszulegen, dass es menschlich passt“.

Laut CSU-Stadträtin Gertrud Schmidt-Podolsky sei dies aber „ehrenamtlich nicht zu leisten“. Dem stimmte Navi zu: Der Asyl- und Integrationsbeirat könne für diese Fragen „keine Lösung erarbeiten, nicht im Rahmen unserer Ressourcen“. Daher sei geplant, jetzt zügig die Satzung zu verabschieden, die auch Klarheit schaffen werde über die konkrete Aufgabenstellung. Zudem möchte das Gremium eine Geschäftsstelle beantragen, um Fragen schneller abarbeiten zu können.

