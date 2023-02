Polizei nimmt dank Dachauer Seniorin Betrüger nach Schockanruf fest

Eine 78-jährige Seniorin aus Dachau lies sich von einem Schockanruf nicht beeindrucken. © K. Schmitt / IMAGO

Ein 46-Jähriger Pole will einer Dachauer Seniorin mit einem Schockanruf um 28 000 Euro bringen. Die lässt sich aber nicht hereinlegen und ruft die Polizei. Und die schlägt zu. u

Dachau - Eine 78-jährige Frau aus Dachau bekam am Montag gegen 17.20 Uhr einen Anruf von einer angeblichen Staatsanwältin, die der Dame vorgaukelte, dass deren Tochter an einem Verkehrsunfall beteiligt sei und nun eine Kaution in Höhe von rund 28 000 Euro zahlen müsse, um einer Haftstrafe zu entkommen.

Die 78-Jährige rief jedoch ihre Tochter an und kurz danach die Polizei. Bei der fingierten Geldübergabe in Dachau wurde der Abholer, ein 46-Jähriger Pole ohne festen Wohnsitz in Deutschland, von Beamten der Polizeiinspektion Dachau festgenommen.

Goldmünzen im Mercedes des Betrügers gefunden

Bei der Durchsuchung des Mercedes des Mannes fanden die Beamten Goldmünzen im Wert von 30 000 Euro, die durch einen Schockanruf bei einer 71-jährigen Münchnerin erbeutet wurden, der lediglich zwei Stunden zuvor erfolgt war. In diesem Fall hatte der Anrufer angegeben, dass die Tochter der 71-Jährigen in Verkehrsunfall verwickelt sei, bei dem eine schwangere Frau verletzt worden sei.

dn