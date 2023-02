Polizei nimmt Tatverdächtige fest

München/Dachau – Ein 24-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Dachau ist an Silvester in München beraubt worden. Nun konnte die Polizei zwei der drei Tatverdächtigen festnehmen.

Am letzten Tag des Jahres 2022 hatte der Mann aus dem Landkreis Dachau gegen 5 Uhr im Umfeld des Hauptbahnhofes drei Personen getroffen, mit denen er zunächst beisammenstand und trank. Im Laufe des Tages wurde der 24-Jährige eingeladen mitzukommen. In der Nähe der Zschokkestraße griffen ihn die Begleiter an und brachten ihn zu Boden, wie die Münchner Polizei mitteilte. Sie fixierten ihn dort und durchsuchten ihn nach Bargeld und weiteren Wertsachen. Hierbei wurde dem 24-Jährigen sowohl sein Mobiltelefon als auch Bargeld im Wert von mehreren hundert Euro entwendet.

Daraufhin wurde der 24-Jährige losgelassen. Er konnte sich in einen anfahrenden Linienbus flüchten und auf sich aufmerksam machen. Daraufhin wurde die Polizei verständigt. Im Rahmen der umfangreichen Ermittlungen des Kommissariats 21 für Raubdelikte konnten mittlerweile alle drei Täter identifiziert werden. Eine 30-jährige Ungarin wurde bereits am Tattag vor Ort festgenommen. Bei ihr fanden die Beamten zudem das zuvor entwendete Mobiltelefon des 24-Jährigen. Gegen sie wurde Haftbefehl erlassen. Einen Monat später, am 1. Februaar, wurde als Mittäter ein 40-jähriger Mann mit polnischer Staatsangehörigkeit in der Innenstadt festgenommen und dem Richter vorgeführt. Auch gegen ihn wurde wegen Raubes mit gefährlicher Körperverletzung Haftbefehl erlassen. Er wurde laut Polizei ins Gefängnis gebracht.

Gegen den dritten Täter, einen 31-jährigen Polen, wurde ebenfalls Haftbefehl erlassen. Sein derzeitiger Aufenthaltsort ist allerdings unbekannt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. dn