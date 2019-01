Pyrotechnisch intensive, aber friedliche Silvesternacht

Aus Sicht der Polizei verlief der Jahreswechsel friedlich. Die Beamten verlebten einen ruhigen Dienst in der Neujahrsnacht. Etwas mehr zu tun hatte die Feuerwehr.

Dachau - Der Brand einer Garage am Rumburger Ring in Dachau-Ost wurde um 19.30 Uhr an Silvester gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Feuerwehrleute war die Straße komplett verraucht, was Schlimmeres befürchten ließ. Glücklicherweise stellte sich heraus, dass nicht die ganze Garage, wie gemeldet, sondern nur ein Schlauchboot und ein zerkleinerter Christbaum in einer geschlossenen Einzelgarage brannte, was zu der großen Rauchentwicklung führte. Die Polizei geht von vorsätzlicher Brandlegung aus, allerdings beträgt der Schaden geschätzt 200 Euro.

Von Feuerwerkskörpern in Brand gesetzt wurde zudem eine Mülltonne nahe dem Elektrofachmarkt in Karlsfeld (23.30 Uhr), und im Gewerbegebiet Dachau-Ost (7.25 Uhr) hatte jemand Kartonagen auf einem Radweg angezündet. Die Flammen waren schnell erstickt. Noch zweimal musste die Feuerwehr in dieser Nacht raus: Ein Hund hatte das Kunststück fertiggebracht, zwei Personen auf einem Balkon im zweiten Obergeschoss eines Hauses auszusperren (0.41 Uhr). Die Leute wurden mit der Drehleiter befreit. Und ein Aufzug war steckengeblieben (2.35 Uhr): Fünf statt der zulässigen drei Personen hatten ihn benutzt.

mm