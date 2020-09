Feuergouachen und Siebdrucke von Otto Piene

Auch in der Galerie Lochner in der Dachauer Altstadt geht es wieder weiter, und zwar mit Feuer und Rauch.

Dachau – Nach der Tàpies-Ausstellung zieren nach fünf Monaten neue Arbeiten die Wände. Ab diesem Wochenende zeigt Josef Lochner Arbeiten von Otto Piene, der neben Günther Uecker und Heinz Mack der dritte wichtige Vertreter der Künstlergruppe ZERO ist. Beide hatte die Galerie bereits 2019 ausgestellt, somit vervollständigt Piene das Ausstellungs-Trio.

Otto Piene, geboren 1928 in Bad Laasphe und gestorben 2014 in Berlin, studierte an der Akademie der Bildenden Künste in München, später an der Staatlichen Kunstakademie in Düsseldorf. 1957 absolvierte er ein Philosophiestudium an der Universität Köln. Zusammen mit Heinz Mack gründete er 1958 ZERO.

Durch diese Gruppe betrat Deutschland nach dem 2. Weltkrieg wieder das internationale Parkett in der Kunst. „Pienes Elemente waren Feuer, Luft und Rauch“, erzählt Galerist Josef Lochner: „Piene besprüht seine Gouachen gezielt mit leicht entflammbaren Material, welches er anzündete. Dann drehte und wendete er die Bilder, um den Flammen und damit dem Rausch seine Richtung zu weisen.“ Dabei entstehen Blasen und Krusten, welchen den meist kreisförmigen Kompositionen eine Tiefe verleiht. So scheinen in „Twins“ von 2014 zwei Kometen im Weltall aufeinander zuzurasen. „Meine Kunst ist eine Übertragung von Energien“ soll Piene einmal gesagt haben. In der Ausstellung sind neben solchen Unikaten grell bunte Druckgrafiken zu sehen, die zwischen den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts bis 2014 entstanden sind. „Außergewöhnlich in ihrer räumlichen Wirkung sind die späteren, im aufwendigen Reliefsiebdruckverfahren hergestellten Druckgrafiken“, schwärmt Lochner von dem Werk „Zwei kleine Löcher gebrannt!“ aus dem Jahr 2013. Dabei tastete ein 3D-Scanner eine Arbeit von Piene ab, aus dem Scan wurde dann ein Siebdruck hergestellt, welcher wiederum wieder auf das ursprüngliche Werk gedruckt wurde.

Die Ausstellung

mit über 20 Piene-Werken ist in der Konrad-Adenauer-Straße 7 bis 15. November zu sehen.

Miriam Kohr