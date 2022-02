Heizpilz-Streit: Urteil gefallen - Feuerwehr erleichtert

Von: Stefanie Zipfer

Das Urteil im Heizpilz-Streit ist gefallen. © Daniel Karmann/dpa/Archivbild

Vor vier Jahren ist eine Besucherin des Feuerwehrballs unverschuldet schwer verletzt worden. Die Dachauer Feuerwehr wurde daraufhin verklagt. Nun ist das Urteil gefallen.

Dachau – Der Stein, der ihm am Donnerstag vom Herzen gefallen ist, sei „riesengroß“, berichtet Stefan Fichtl. Die 12. Zivilkammer des Landgerichts München II hatte soeben entschieden, dass die Feuerwehr Dachau nicht verantwortlich ist für einen schweren Unfall, der sich am 4. Februar 2018 während des damaligen Feuerwehr-Faschingsballs im Thomahaus ereignet hatt.

Streit um Heizpilz: Urteil gefallen - Feuerwehr gewinnt

Zum Zeitpunkt des Unfalls war Fichtl noch Vorsitzender der Wehr, den größten Teil des vier Jahre dauernden Rechtsstreits verantwortete er. Warum er nie nachgegeben und sich auf einen Vergleich mit der Klägerin eingelassen habe?

„Weil ich der tiefen Überzeugung bin, dass wir alles getan haben, um unseren Gästen einen sicheren Ballbesuch zu ermöglichen. Wir hätten nicht mehr tun können, als wir getan haben.“ Am Ende müsse einfach jeder Mensch mit einem gewissen „Lebensrisiko“ umgehen – auch wenn es, wie Fichtl zugibt, „natürlich nicht schön ist, dass sich ein Mädel bei unserem Ball weh getan hat“.

Heizpilz fällt um: Dachauern erheblich verletzt - Ist Feuerwehr schuld?

Tatsächlich hatte sich eine junge Dachauerin erheblich verletzt während „Florianis 1001. Nacht“: Die Studentin war im Raucherbereich vor dem Thomahaus von einem Heizpilz getroffen worden, den eine vermutlich volltrunkene Ballbesucherin umgerissen hatte. Das mindestens 24 Kilo schwere, glühend heiße Teil verbrannte die Haut am linken Oberarm der jungen Frau.

Ihr Anwalt Peter Bürgel argumentierte, dass der Heizpilz auf dem leicht abschüssigen Gelände nicht hätte stehen dürfen und der Pilz für diese Art Veranstaltung nicht geeignet gewesen sei. Da die Feuerwehr ihre Verkehrssicherungspflicht verletzt habe, forderte Bürgel – als früherer Oberbürgermeister auch ehemals Dienstherr der Dachauer Wehr – Schmerzensgeld von 7000 Euro.

Die Feuerwehr jedoch lehnte diese Forderung sowie jeden Versuch von Richterin Dr. Agnes Winkler in Richtung einer gütlichen Einigung strikt ab, „ich will in der Sache ein Urteil“, betonte Fichtl stets. Und kündigte vor zwei Jahren gegenüber der Heimatzeitung auch an, dass die Wehr im Fall einer juristischen Niederlage sagen würde: „Wir machen keinen Ball mehr.“

Münchner Verwaltungsgericht: Dachauer Feuerwehr nicht für Verletzung verantwortlich

Das Verwaltungsgericht hielt nun aber – nach mehreren, teils emotional geführten Verhandlungstagen, sechs Zeugeneinvernahmen sowie dem Einholen eines Sachverständigen-Gutachtens – fest, dass die Feuerwehr „alle notwendigen Maßnahmen zur Herbeiführung und Erhaltung eines für den Benutzer hinreichend sicheren Zustands des Veranstaltungsgeländes“ getroffen habe. Und: „Nicht jede Gefahr muss abgewehrt und beherrscht werden, da ein vollkommener Schutz nicht möglich ist.“

Dass die Wehr Heizstrahler eingesetzt habe, wertete das Gericht nicht als Pflichtverletzung, diese seien „in der Gastronomie gang und gäbe“. Und dass die Heizstrahler „schief und wackelig auf einem abfallenden Gelände aufgestellt worden waren, konnte die Klägerin hier nicht nachweisen“.

Florian Reiter, seit Sommer Nachfolger Fichtls an der Spitze der Feuerwehr, sieht in dem Urteil „ein gutes Signal für alle Vereine“. Eine Niederlage vor Gericht hätte nämlich „das Ehrenamt, nicht nur in unserem Verein, extrem geschwächt“. Dennoch, das gibt er auch zu, habe das vierjährige Verfahren Spuren hinterlassen.

Nach Urteil: Dachauer Feuerwehr erleichtert

Die teils schweren Vorwürfe der Gegenseite hätten „uns persönlich, aber auch als Organisation hart getroffen. Das hat genagt“. Fichtl wird deutlicher, wenn er sagt: „Ich habe persönlich einfach nicht verstanden, wie der Anwalt der Gegenseite, der jahrelang unseren Ball besucht und unseren Raucherbereich genutzt hat, wie selbstverständlich vor Gericht behauptet, dass das alles so gefährlich war!“

Schon allein aufgrund der zeitweisen Schärfe der Auseinandersetzung seien laut Florian Reiter denn auch alle Mitglieder zu 100 Prozent hinter Fichtls Linie gestanden, sich nicht auf eine gütliche Einigung einzulassen. „Wir haben geschlossen gesagt: Wir verfolgen das bis zum Sankt Nimmerleinstag!“ Ob die Klägerin dies nun genauso sieht, ist noch nicht bekannt. Ihr Anwalt Peter Bürgel erklärt auf Nachfrage, dass die Frage einer Berufung „noch offen“ ist.

Feuerwehr-Sprecher Wolfgang Reichelt verspricht derweil mit Blick auf einen möglichen Feuerwehrball 2023, dass das Urteil für die Wehr „kein Freibrief“ sei, „sorglos“ Veranstaltungen zu machen. Es zeige jedoch, dass wenn man „wie wir ordentlich arbeitet, ein Brandschutz-, ein Bestuhlungs- und ein Securitykonzept macht, wenn man alles beachtet, dass man dann auch wieder feiern darf“!

