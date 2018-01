Ein Sperrmüllcontainer brannte auf dem Recyclinghof in Dachau-Süd.

Dachauer Feuerwehr im Einsatz

Die Dachauer Feuerwehr wurde am Samstag um 7.41 Uhr zu einem Containerbrand auf dem Recyclinghof an der Gröbenrieder Straße gerufen. Aus unbekannter Ursache war ein Sperrmüllcontainer in Brand geraten.