Feuerwehr muss Tür aufbrechen

Die Feuerwehr Dachau musste am Freitagfrüh wegen ein paar verkohlter Semmeln ausrücken – und verhinderte Schlimmeres.

Dachau – Die Feuerwehr musste am Freitagfrüh wegen ein paar verkohlter Semmeln ausrücken – und verhinderte Schlimmeres. Am Freitagfrüh hatte ein privater Rauchmeldealarm in einer Wohnung am Pfarrer-Lechner-Weg angeschlagen. Die Feuerwehr Dachau rückte an. Da die Tür nicht geöffnet wurde, brach die Feuerwehr diese auf.

Der Wohnungsinhaber, ein 19-jähriger Dachauer, konnte schlafend in seinem Zimmer angetroffen werden. Er wollte Semmeln in seinem Ofen aufbacken und war währenddessen wieder eingeschlafen. Die mittlerweile verkohlten Semmeln hatten dann den Brandalarm ausgelöst. Der Dachauer kam zur Kontrolle ins Krankenhaus, konnte dies aber bereits wieder verlassen. Ein Schaden in Höhe von 500 Euro war lediglich am Ofen und durch Verrußungen entstanden.

dn